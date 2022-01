Le Core i3-12100 bat le Ryzen 5 3600 dans les benchmarks de jeu

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel a confirmé les puces de bureau non-K Alder Lake, dont la rumeur court depuis longtemps au CES la semaine dernière, y compris le Core i3-12100. Il peut être classé comme un processeur d’entrée de gamme, mais l’une des premières critiques du processeur a montré qu’il pouvait tenir tête au Ryzen 5 3600, surpassant l’offre d’AMD dans les références de jeux.

Comme avec le Core i3-12300, le Core i3-12100 comporte quatre cœurs Golden Cove Performance et aucun cœur Gracemont Efficiency. Il dispose également de huit threads, de 12 Mo de cache L3, d’une fréquence de base de 3,3 GHz et d’un turbo monocœur à 4,3 GHz.

Le Core i3-12100 coûte environ 122 $ – 129 $, ou environ 100 $ pour la version F qui manque de graphiques intégrés. Art of PC a comparé la puce de Team Blue à la génération précédente Ryzen 5 3600 d’AMD, qui comprend six cœurs, douze threads, une base de 3,6 GHz et un boost de 4,2 GHz. Il se vend toujours entre 290 $ et 299 $.

La publication a utilisé une configuration de test composée de 32 Go de DDR4 à 3600 MHz, d’un ROG Strix Z690-A D4, d’un Dark Rock Pro 4 et d’un GPU GeForce RTX 3080. Les benchmarks Ryzen 5 3600 ont remplacé la carte mère par un Asus ROG X570 Crosshair VIII Hero.

La puce Alder Lake a surpassé le processeur 7 nm Zen 2 dans tous les jeux testés, y compris Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 et Cyberpunk 2077. En moyenne, le processeur d’Intel a battu la puce d’AMD de 7,85% sur tous les titres.

De plus, Art of PC note que seuls trois jeux n’étaient pas en mesure d’offrir au moins 144 FPS @ 1080p avec Alder Lake : Warzone, Flight Simulator et Cyberpunk 2077, qui sont tous très gourmands en ressources CPU.

Les résultats feront probablement du Core i3-12100 une option attrayante pour les joueurs cherchant à économiser de l’argent sur un nouveau processeur, en particulier avec la version F au prix d’environ 100 $. Il semble que nous pourrions avoir un nouveau roi CPU budgétaire entre nos mains.