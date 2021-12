Comment désinstaller toutes les applications préinstallées de Windows 11

Windows 11 est livré avec un grand nombre d’applications préinstallées. Beaucoup d’entre eux sont utiles pour les utilisateurs car ils vous permettent de lire du multimédia, de visualiser des images ou même de définir des alarmes. Cependant, il y a ceux qui préfèrent utiliser leurs applications tierces au lieu d’utiliser celles qui sont incluses avec le système d’exploitation.

Comment désinstaller des applications avec une seule commande

Nous recherchons « PowerShell » et cliquons sur « Exécuter en tant qu’administrateur ».

Dans la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur, cliquez sur Oui. Nous entrons la commande suivante et appuyons sur Entrée : Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

Nous verrons que de nombreuses erreurs apparaissent en rouge. En effet, de nombreux composants essentiels au fonctionnement de Windows 11 sont en réalité des applications. Cependant, en raison de l’importance de ces composants, PowerShell ne nous laissera pas les désinstaller.

Si nous ouvrons maintenant le menu Démarrer, nous verrons que des applications telles que Mail et Calendrier, Horloge et alarmes, Photos ou Films et TV ont disparu.

Comment récupérer des applications Windows 11 pré-installées

Le processus de récupération des applications préinstallées est identique au précédent. Nous devrons lancer PowerShell en tant qu’administrateur et, oui, écrire une commande différente qui nous permettra de récupérer les applications pré-installées de Windows 11. La commande en question est la suivante :

Get-AppxPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml"}

Pour les utilisateurs de Microsoft, nous vous recommandons de mettre à jour toutes les applications Windows 11 préinstallées avant de les désinstaller. Beaucoup d’entre eux ont un design et des fonctionnalités renouvelés qui n’apparaissent qu’une fois la mise à jour effectuée à partir du Microsoft Store. Vous pourriez finir par essayer ces nouvelles applications.