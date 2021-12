La vidéo AMD présente plus de 70 jeux actuels et à venir prenant en charge FSR

Dans le contexte : la super résolution FidelityFX d’AMD, mieux connue sous le nom de FSR, existe depuis six mois maintenant, ce qui a incité Lisa Su and co. pour publier une vidéo promotionnelle présentant les plus de 70 jeux pris en charge par la technologie, actuels et à venir.

La technologie de mise à l’échelle open source d’AMD fonctionne de la même manière que le célèbre DLSS de Nvidia : en réduisant la résolution de rendu d’un jeu, puis en utilisant un algorithme pour mettre à niveau une image jusqu’à la résolution cible, améliorant ainsi les performances. Mais au lieu d’utiliser une mise à l’échelle temporelle basée sur l’IA comme Nvidia, FSR s’appuie sur une mise à l’échelle spatiale sans IA utilisée dans le processus.

FSR s’est avéré très populaire depuis son arrivée. Si populaire, en fait, qu’AMD affirme qu’elle est « devenue la technologie de jeu logicielle la plus rapide adoptée dans l’histoire d’AMD ».

Dans sa vidéo, Team Red note que 47 jeux actuels prennent en charge FSR et que 24 autres titres à venir seront pris en charge. Voir la liste complète en bas de la page.

La plupart des jeux de la vidéo sont affichés en 4K à l’aide de la Radeon RX 6900 XT. Il y en a une poignée sur la Radeon RX 6800 XT moins puissante, y compris God of War, qui gère un impressionnant 57fps avec des réglages Ultra en 3840 x 2160.

Nous voyons un jeu jouer à 1440p dans la vidéo. Hellblade: Senua’s Sacrifice atteint 99 ips à cette résolution avec la Radeon RX 6800 XT.

Le marché de la technologie de montée en gamme aura un autre joueur l’année prochaine lorsque le Xe Super Sampling (XeSS) d’Intel arrivera aux côtés de ses cartes graphiques Arc Alchemist. La version de Team Blue est similaire à FSR en ce qu’elle utilise des normes ouvertes et fonctionnera sur plusieurs plates-formes GPU, mais elle est également basée sur l’IA de la même manière que DLSS.

Jeux actuels avec support FSR :

Jeux de course du 22e siècle

Au milieu du mal

Anno 1800

Arcadegeddon

Assetto Corsa Competizione

Returnal 4 Sang

Porte de Baldurs III

Désert noir

L’avant-garde de l’appel du devoir

Siècle : L’Âge des Cendres

Tchernobyl Lite

DeathLoop

DOTA 2

Bord de l’éternité

Elite Dangerous : Odyssée

Enrôlé

Evil Genius 2: Domination du monde

F1 2021

Far Cry 6

Farming Simulator 22

GAMEDEC

Ghostrunner

la chute de Dieu

Fondé

Hellblade : le sacrifice de Senua

Horizon Zéro Aube

Icare

KEO

Kingshunt

Parcours des constructeurs

Les Avengers de Marvel

Le moyen

MYST

NECROMUNDA : Pistolet de location

Le briseur de faille

Deuxième extinction

Résistance de terminaison

Éternel

Village maléfique résident

Bâtards de guerre

WARHAMMER Vermentide

World of Warcraft : Shadowlands

Monde des navires de guerre

World War Z: Aftermath

