Retrofit Apple AirPlay : voici comment cela fonctionne gratuitement et à moindre coût

Affichez rapidement les photos de l’iPhone sur le grand téléviseur ou « poussez » de la musique sur le haut-parleur intelligent – AirPlay est un réel gain de confort. La norme peut aussi être un atout au travail. Tous les appareils doivent avoir AirPlay pour cela. Un rééquipement n’est parfois même pas nécessaire car la fonctionnalité est intégrée en permanence dans de nombreux téléviseurs actuels, par exemple. Alternativement, une clé de streaming bon marché comme le Roku Express est suffisante.

Retrofit AirPlay pour les téléviseurs

Si des vidéos ou des photos doivent être envoyées directement depuis l’iPhone, l’iPad ou le Mac vers le téléviseur, le moyen le plus courant est l’Apple TV. Mais le magnifique lecteur de streaming d’Apple est assez cher – trop cher pour certains lorsqu’il s’agit de mettre en miroir le contenu d’un smartphone ou de lire des médias. Les bâtons de streaming avec prise en charge AirPlay sont beaucoup moins chers.

Le Roku Express 4K propose AirPlay pour le rétrofit. (Photo : Roku)

Un point d’entrée suffisant à bien des égards est le Roku Express susmentionné et son plus grand collègue Roku Express 4K. Vous pouvez vous y rendre à partir de 30 euros. Vous pouvez trouver les deux sticks de streaming chez Euronics.

Les adaptateurs d’affichage HDMI (souvent appelés dongles) d’innombrables fabricants sans nom sont également peu coûteux. Ces appareils ne font rien d’autre que d’envoyer des médias sans fil au téléviseur ou au moniteur avec une connexion HDMI. AirPlay prend en charge de nombreuses normes également comparables telles que Miracast, DLNA ou Chromecast.

Retrofit AirPlay sur les Smart TV via des applications

Si vous êtes un peu plus « bricoleur », vous pouvez également implémenter AirPlay sous forme d’applications. En tant que propriétaire d’une Smart TV avec Android TV, vous trouverez des solutions telles que « AirReceiver », « AirPin » ou « AirScreen » dans le Play Store. Beaucoup de ces outils sont payants, mais pour quelques euros, vous pouvez moderniser les fonctionnalités d’AirPlay.

Avec des applications comme AirReceiver, vous pouvez moderniser AirPlay sur la Smart TV. (Photo : Félix Long)

La même chose fonctionne avec d’autres lecteurs et sticks de streaming. Ces applications sont également disponibles sur un Nvidia Shield TV ou un Google Chromecast avec Google TV. Sur un Fire TV actuel (Cube, Fire TV Stick, TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max …) d’Amazon, nous recommandons l’application « AirScreen », qui est disponible dans le magasin local.

Il convient de souligner qu’il s’agit plutôt d’une approche non officielle qui n’a pas été approuvée par Apple. Cela signifie que, dans le pire des cas, cela peut entraîner des déconnexions ou d’autres incohérences. Heureusement, certaines versions d’essai gratuites des applications sont disponibles pour les essayer. Néanmoins : Les solutions matérielles comme Roku Express promettent plus de stabilité, de confort et de fiabilité.

AirPlay pour les systèmes hi-fi et récepteurs « classiques »

Si vous souhaitez transférer de la musique sans fil depuis votre appareil Apple vers une chaîne hi-fi, un récepteur ou un haut-parleur intelligent sans AirPlay, le rétrofit n’est pas si simple. Mais avec le SoundForm Connect AirPlay 2, le fabricant Belkin fournit un adaptateur audio approprié pour les barres de son ou les systèmes stéréo classiques dans un système audio AirPlay 2.

Avec ce petit matériel, vous pouvez moderniser AirPlay pour les systèmes hi-fi. (Photo : Belkin)

Grâce à une licence officielle, la configuration fonctionne rapidement et facilement : connectez votre système à votre système via une connexion analogique 3,5 mm ou une sortie optique et vous êtes prêt à partir. La musique voyage de l’iPhone au SoundForm Connect et de là au système.

Il n’y a actuellement aucune alternative notable disponible, en dehors de l’un ou l’autre produit des magasins chinois. Mais même ici, il n’y a généralement pas de certification et donc une garantie que tout fonctionnera sans problème avec votre iPhone, Mac ou iPad.

Le Roku Streambar doit être mentionné à ce stade : le fabricant combine des lecteurs de streaming et des barres de son intelligentes avec la prise en charge d’AirPlay. Mais la barre de flux est également un peu plus chère que SoundForm Connect.

De nombreux appareils compatibles avec Apple AirPlay

Avant d’acheter de nouveaux accessoires, jetez un œil à vos appareils existants à la maison. Vous trouverez souvent des informations sur le support AirPlay sur les emballages, les sites Web des fabricants ou dans le manuel. Un logo correspondant fournit des informations à ce sujet.

Ces logos montrent que les appareils sont compatibles avec AirPlay. A gauche pour les appareils audio, à droite pour les téléviseurs par exemple. (Photo : Apple)

Apple lui-même propose une liste détaillée d’enceintes, d’adaptateurs et de téléviseurs appropriés sur un site Web spécialement créé. Vous devez en tenir compte lors de l’achat de matériel approprié. D’innombrables entreprises font confiance à AirPlay, notamment Bose, JBL, Yamaha, Sonos, Marantz, Ikea, LG et Samsung.

En règle générale, AirPlay (2) est présent sur de nombreux téléviseurs depuis environ 2019 – il semble similaire avec les récepteurs et les haut-parleurs. Les appareils plus anciens ne peuvent être installés que des manières mentionnées ci-dessus.

Conseils pour une meilleure utilisation

Pour AirPlay, tous les appareils (c’est-à-dire iPhone et clé de streaming, par exemple) doivent être sur le même réseau sans fil.

Apple fait la distinction entre la vidéo AirPlay (télévision) et l’audio AirPlay (y compris les haut-parleurs et les systèmes hi-fi). Lors de la diffusion en continu, vous trouverez les symboles correspondants parmi lesquels choisir.

Si vous souhaitez un fonctionnement simple, optez pour des appareils sous licence AirPlay tels que Roku Express ou Belkin SoundForm Connect.

Les applications pour téléviseurs et lecteurs de streaming posent parfois des problèmes auxquels vous devriez vous attendre.

Si vous utilisez AirPlay à plusieurs endroits dans l’appartement, le système apprend automatiquement au fil du temps (après des jours ou des semaines) où vous regardez des films ou écoutez de la musique le plus souvent. Une vraie valeur ajoutée.

Qu’est-ce qu’AirPlay ?

AirPlay est une interface d’Apple qui vous permet de transférer facilement du contenu audio et vidéo sans fil d’un appareil à un autre. Les fabricants tiers peuvent autoriser le protocole de diffusion en continu à autoriser AirPlay, par exemple, pour les téléviseurs, les lecteurs de diffusion en continu, les haut-parleurs intelligents ou les accessoires.

AirPlay est confortable – quand tout fonctionne ensemble. (Photo : Apple)

La version actuelle est AirPlay 2, qu’Apple a introduite pour la première fois en 2017 avec iOS 11.4, tvOS 11.4 et watchOS 4.3.1. La norme a apporté toutes sortes d’améliorations, notamment une meilleure qualité de transmission des signaux audio et un contrôle multi-pièces.

Depuis iOS 15 et macOS Monterey, le streaming d’iPhone ou iPad vers Mac ou même d’un Mac vers un autre est également possible. Cela permet de partager rapidement des sites Web, des présentations et des tableaux. La mise en miroir AirPlay, c’est-à-dire la mise en miroir du bureau macOS, est une fonctionnalité pratique ici. Mais vous pouvez également mettre votre iPhone en miroir sur une Smart TV si vous le souhaitez.

Domaines d’application typiques d’AirPlay

Un domaine d’application commun pour AirPlay (2) est le transfert de vidéos ou d’images d’un iPhone vers un téléviseur via une Apple TV ou la fonction intégrée d’une Smart TV. L’envoi de musique depuis un iPhone, Mac ou iPad vers un Apple Homepod ou un autre haut-parleur intelligent devrait également être une utilisation répandue.

Aucun doute là-dessus : AirPlay se sent plus à l’aise dans le microcosme Apple – la diffusion en continu d’un appareil Apple à un autre via le réseau local fonctionne parfaitement. Tout est parfaitement coordonné. Dans le même temps, Apple protège votre vie privée. Une version actuelle du système d’exploitation respectif est toujours requise. AirPlay (2) comprend également la télécommande, c’est-à-dire le contrôle d’une Apple TV ou d’un Homepod via l’iPhone.