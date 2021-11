Comment formater facilement votre ordinateur Windows 11

Blade Hawks Tapis de Souris Gaming avec Haut Parleur, 3 USB Ports, RGB Tapis de Souris avec 15 Mode d'éclairage, Caoutchouc Antidérapant, Grand Tapis de Souris pour PC Bureau 80x30x0.4cm

Meilleure Taille de Jeu: Tapis de souris gaming est surdimensionné et s'adapte parfaitement au Bureau, fournissant un espace de mouvement parfait sans soulever fréquemment la souris et cliquer sur une zone spécifique de l'écran.Convient à une variété de claviers et de souris, offrant un espace suffisant pour les jeux professionnels ou le Bureau 15 Modes d'éclairage: RGB tapis de souris LED de grande taille de 15 modes d'éclairage peut vous apporter un véritable effet de rétroéclairage RGB. Il y a 15 modes d'éclairage personnalisés, dont 11 Modes statiques et 4 modes dynamiques, et vous pouvez éteindre la lumière au besoin.Lorsqu'il est utilisé dans l'obscurité, la lumière RGB brillante fonctionne mieux Conception de Haut-parleur Unique: Tapis de souris RGB est équipé de haut-parleurs de 3 W, plug and play, vous n'avez pas besoin de configurer des haut-parleurs spéciaux pour votre ordinateur. Connectez le grand tapis de souris avec port USB à l'ordinateur, l'audio sera automatiquement connecté, vous faisant gagner un temps précieux. Vous pouvez également désactiver les haut-parleurs si nécessaire Imperméable et Antidérapant: Il y a un revêtement imperméable dans le coussin de souris étendu.Lorsque le café éclabousse sur le tapis de souris gamer, il glisse automatiquement sans affecter votre expérience de travail ou de jeu.Tapis de souris XXL de base en caoutchouc antidérapant est conçu avec des matériaux tissés de fibres ultra fines et une texture de surface lisse pour assurer le contrôle de la souris le plus précis, maintenez la stabilité du bureau et optimisez votre expérience de jeu 3 USB Ports et Durables: Tapis de souris de jeu ajoute 3 interfaces USB 2.0, qui peuvent être insérées dans le clavier, la souris de jeu, le lecteur de carte, etc. l'alimentation USB, plug - and - play, n'a pas besoin de pilotes, pratique et rapide, facile à utiliser. Durable rallonge Mouse pad, caoutchouc naturel pour assurer sa durabilité.Le câble tressé en nylon a une surface lisse, un faible frottement et une longue durée de vie