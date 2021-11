Intel désactive la prise en charge de DirectX 12 sur les processeurs Core de 4e génération

En bref : ceux qui utilisent un processeur Intel 4e génération Core doivent savoir que vous ne pourrez pas exécuter d’applications basées sur DirectX 12 à partir du pilote graphique version 15.40.44.5107. Il semble qu’il existe une vulnérabilité de sécurité potentielle qui pourrait permettre à des malfaiteurs d’élever les privilèges sur lesdits processeurs.

Les processeurs Intel 4th Gen Core, alias Haswell, sortis il y a plus de huit ans, ont reçu une actualisation moins d’un an plus tard. Bien qu’il soit relativement ancien, Intel les prend toujours en charge en mode hérité.

Après avoir découvert un problème de sécurité potentiel affectant plusieurs processeurs Intel de 4e génération, la société de semi-conducteurs a annoncé qu’elle désactiverait la prise en charge de l’API DirectX 12 pour atténuer les risques, à commencer par la version du pilote graphique 15.40.44.5107. Les processeurs concernés incluent la plupart de la gamme de processeurs Intel 4e génération Core, y compris les favoris des fans comme le i7-4790K et le i5-4690K. La liste complète comprend :

Processeurs Intel Core de 4e génération avec Intel Iris Pro Graphics 5200

Processeurs Intel Core de 4e génération avec Intel Iris Graphics 5100

Processeurs Intel Core de 4e génération avec Intel HD Graphics 5000/4600/4400/4200

Processeurs Intel Pentium et Celeron avec Intel HD Graphics basés sur Intel Core de 4e génération

Ceux qui utilisent un GPU dédié ne devraient pas s’inquiéter, mais si vous souhaitez exécuter des applications et des jeux basés sur DirectX 12 en utilisant l’iGPU de ces processeurs, Intel indique que vous devrez passer au pilote graphique 15.40.42.5063 ou plus ancien.

Tous ces processeurs disposent d’iGPU basés sur l’architecture GPU Gen7 d’Intel, mais il semble que le problème réside ailleurs. Certains des processeurs Intel Core de 3e génération utilisent également des iGPU basés sur cette même architecture, mais ils ne figurent pas dans la liste.