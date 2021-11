L’eFootball 2022 est toujours une catastrophe : report de la mise à jour, certains utilisateurs seront remboursés

De nouveaux problèmes pour eFootball 2022, le nouveau cours PES entrepris par Konami. La société japonaise a publié un nouveau communiqué de presse annonçant le report de la mise à jour substantielle au printemps 2022. « Malheureusement, nous avons conclu qu’il fallait plus de temps pour livrer le produit dans la qualité qui répondra aux attentes de nos utilisateurs et nous avons décidé de reporter la livraison. », peut-on lire dans une partie du communiqué.

L’heure n’est pas encore venue de s’épanouir pour eFootball 2022, le titre footballistique de Konami qui révolutionne la marque PES, à commencer par le nom. Mais la vraie nouveauté est son caractère free-to-play, qui le rend disponible gratuitement sur toutes les plateformes, avec des mises à jour publiées au fil du temps, où vous pouvez effectuer des achats. Une stratégie totalement différente de celle adoptée par FIFA 22, qui bénéficie au contraire d’une excellente santé, malgré la tourmente interne entre EA Sports et FIFA. Cependant, à partir du lancement qui a eu lieu en octobre dernier, eFootball 2022 a échoué dans son intention de fausser positivement le paysage du football de jeux vidéo. En effet, bien au contraire.

La cause principale est un secteur technique désastreux, composé d’animations contre nature, de visages déformés et d’autres problèmes techniques graves. A tout cela s’ajoute la rareté du contenu disponible, comparable à celui d’une démo, pas d’un titre lancé sur le marché. Une situation qui a poussé Konami à publier une déclaration d’excuses adressée aux utilisateurs.

Une rançon viendrait avec la mise à jour 1.0 prévue pour le 11 novembre, mais ce n’est pas le cas. La société japonaise a publié une nouvelle version annonçant le report de la mise à jour substantielle au printemps 2022. « Nous avons travaillé avec diligence pour déployer une mise à jour qui apportera du nouveau contenu au jeu, y compris un nouveau mode où vous pouvez jouer avec un équipe d’origine, en plus du support pour les appareils mobiles le 11 novembre 2021. Malheureusement, nous avons conclu qu’il fallait plus de temps pour livrer le produit dans la qualité qui répondra aux attentes de nos utilisateurs et nous avons décidé de reporter la livraison « , lit-on dans une partie du communiqué.

Les remboursements sont également mentionnés pour ceux qui ont précommandé le pack de joueur Premium eFootball 2022, qui comprend des éléments qui ne peuvent être utilisés qu’après la mise à jour différée. « Les remboursements complets seront effectués conformément à la politique de chaque plate-forme, mais veuillez noter que cela peut prendre un certain temps. Aucune action n’est requise pour recevoir le remboursement », rapporte Konami. Une situation vraiment difficile, qui affecte actuellement le nouveau cap entrepris par l’eFootball 2022.