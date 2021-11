Le Jetpack Guy de LA était probablement un ballon Jack Skellington

WTF ?! Bien que les jetpacks soient passés du domaine de la science-fiction à la réalité ces derniers temps, il semble que plusieurs observations d’un homme survolant Los Angeles à l’aide de l’un des appareils puissent avoir une explication beaucoup plus simple : les ballons.

La première observation est revenue en août de l’année dernière lorsque les pilotes d’American Airlines ont déclaré par radio que « Nous venons de croiser un gars dans un jetpack ». Un autre pilote, celui-ci s’approchant de LAX dans un avion de ligne Jet Blue quelques minutes plus tard, a également signalé un dépliant en jetpack passant devant leur avion.

Un autre rapport est arrivé en octobre d’un pilote de China Airlines volant à 6 000 pieds, suivi d’une observation en juillet de cette année. Une vidéo a également été partagée sur les réseaux sociaux en décembre 2020 qui montrait ce qui semblait être quelqu’un avec un jetpack volant à environ 3 000 pieds au large de la côte de la péninsule de Palos Verdes.

Bien que les jetpacks soient réels, comme celui utilisé par un ambulancier britannique, les chances qu’il s’agisse d’un homme volant comme The Rocketeer semblaient peu probables, bien que nous ayons vu un pilote de jetpack atteindre 6 000 pieds l’année dernière à partir d’un décollage au sol plutôt que une plate-forme surélevée.

Maintenant, il semble que le mystère a été résolu. Le FBI et la Federal Aviation Administration (FAA) ont enquêté sur les observations signalées, dont aucune n’avait été vérifiée. Les organisations disent que la théorie de travail est que les pilotes ont peut-être vu des ballons.

La conclusion semble d’autant plus probable compte tenu des images prises par un hélicoptère de la police (ci-dessus) en novembre 2020, quelques semaines après la deuxième observation. Ils montrent ce qui ressemble à un personnage de ballon gonflable, peut-être Jack Skellington de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton, flottant à plusieurs milliers de pieds au-dessus de LA – on pourrait supposer qu’il s’est détaché d’un affichage d’Halloween.

Cependant, des témoins interrogés par le Los Angeles Times affirment avoir vu un objet de forme humaine qui a changé de direction rapidement plutôt que de simplement flotter, ce qui a laissé supposer que ce que les gens ont vu était un mannequin ou un ballon attaché à un drone pour ressembler à une personne avec un jetpack. , quelque chose que les passionnés de drones européens ont déjà développé.

