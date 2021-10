Comment sont créés les avatars Facebook réalistes (vous pouvez en avoir un aussi)

Lors de l’événement d’hier, le 28 octobre, des démonstrations technologiques ont été présentées. Parmi ceux-ci, les codecs avatar, hyperréalistes et immergés dans un environnement qui change en fonction de l’interaction avec la réalité, et les interfaces neuronales qui utilisent l’électromyographie, avec lesquelles ils transforment les signaux électriques en commandes informatiques.

Lors de la conférence Facebook Connect 2021, Zuckerberg a dévoilé le nouveau nom de l’entreprise, Meta. Avec les rumeurs qui circulaient la semaine dernière, tout le monde s’attendait à ce que le concept de métaverse ait un rôle décisif dans le nouveau baptême du réseau social. Cependant, le public a également été surpris par quelques démos technologiques (dont on avait déjà entendu parler par le passé), parmi lesquelles les avatars hyper-réalistes Codecs, insérés dans un environnement rendu en temps réel, et les interfaces neuronales, grâce auxquelles il is Vous pouvez gérer le fonctionnement d’un ordinateur avec vos doigts.

Les alter ego

Ils font partie d’un projet qui dure depuis 2019 et sont le résultat du travail de l’intelligence artificielle. Meta a montré qu’avec Avatar Codec, une technologie encore au stade expérimental, les utilisateurs auront la possibilité de mieux contrôler les yeux, les expressions faciales, les coiffures et, en général, l’apparence extérieure de leur version virtuelle. L’entreprise s’est ensuite concentrée sur l’effet que la lumière aura sur les cheveux et la peau, précisant également que l’utilisateur disposera d’un vêtement interactif. Le rendu, la conversion d’une image bidimensionnelle en une image tridimensionnelle, aura lieu en temps réel et le système d’IA garantira que les interactions du sujet avec les objets du monde réel se reflètent immédiatement sur le monde virtuel.

Interface neuronale

Dans ce cas, la méthode utilisée est l’électromyographie ou EMG, un outil de diagnostic qui en médecine est utilisé pour enregistrer les phénomènes électriques qui accompagnent l’activité musculaire. L’équipe de Meta s’est appuyée sur l’EMG pour transformer les signaux électriques que le cerveau envoie à la main en commandes informatiques. Parmi les différentes nouveautés de Facebook Connect, c’est la plus réaliste, mais elle ne semble pas montrer d’éléments innovants, calculant qu’en 2019 Facebook avait racheté CTRL-Labs, la startup célèbre pour avoir créé un bracelet spécial capable de transmettre des signaux électriques de le cerveau à un ordinateur, le même que celui utilisé actuellement pour l’interface neuronale.

