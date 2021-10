Le feuillage d’automne gommé par le changement climatique : les feuilles perdent leurs couleurs

Dans certaines forêts des États-Unis, les températures plus élevées et les précipitations plus abondantes dues au changement climatique font grossir les plantes, également « aidées » par l’excès de CO2 dans l’atmosphère. La saison de croissance prolongée, cependant, ne retarde pas seulement le feuillage d’automne, elle a également rendu les feuilles moins colorées.

Les changements climatiques modifient et atténuent également les couleurs spectaculaires de l’automne, ce qu’on appelle le feuillage, ce mélange de feuilles rouges, oranges, jaunes, vertes et brunes qui, en cette période, fait d’une promenade dans les bois une expérience sublime. Mais comme indiqué, en raison du réchauffement climatique, nous risquons également de perdre l’essence de cette merveille de la nature, ou du moins de la voir moins intense et colorée que par le passé. Le professeur Marc Abrams, botaniste qui enseigne l’écologie et la physiologie forestières à l’Université d’État de Pennsylvanie (États-Unis), a souligné que l’urgence climatique a également des conséquences sur les couleurs de l’automne. Le chercheur est l’un des plus grands experts forestiers américains, qui a étudié pendant des décennies et produit un nombre important d’articles scientifiques. Dans un éditorial passionné publié dans The Conversation, le professeur Abrams a expliqué comment le climat « fou » – en raison des émissions des activités humaines – affecte les couleurs typiques de la saison d’automne. Cette année, l’effet est particulièrement important dans les forêts du nord-est des États-Unis et dans celles qui font face au centre de l’Atlantique, qui ont été impactées par un climat très chaud et humide ces derniers mois.

Comme l’a souligné l’expert, depuis 1980 dans le nord-est des États-Unis, les températures moyennes ont augmenté de 0,66 degrés Fahrenheit – soit 0,37 degrés Celsius – tandis que les précipitations annuelles moyennes ont augmenté de 8,6 centimètres, soit environ 8 pour cent. Ce sont des valeurs importantes, qui peuvent avoir des effets importants sur les cycles biologiques des espèces végétales et animales, comme la croissance des plantes et la nidification et la migration des oiseaux. En réalité, la végétation des forêts du nord-est, habituée à un climat de plus en plus froid, a « bien » répondu à l’augmentation de la température et du CO2, atteignant des tailles plus importantes. Le stress thermique dû aux températures plus élevées a en fait été compensé par l’augmentation des précipitations, tandis que le dioxyde de carbone supplémentaire a agi comme une force motrice pour la photosynthèse. En effet, plus il y a de CO2 dans l’atmosphère, plus la croissance des plantes est importante. Mais il y a une limite à ce processus, comme l’explique le professeur Abrams, également liée à la disponibilité de l’eau et des nutriments dans le sol, ainsi qu’un niveau de saturation en dioxyde de carbone que les plantes ne peuvent dépasser.

Sur la base de ses analyses, le botaniste a observé que dans le nord-est des États-Unis, en raison du changement climatique, les plantes poussent 10 à 14 jours de plus que par le passé, avec des diamètres de tiges et de troncs plus importants, en particulier chez les jeunes plantes. Mais les plus âgés poussent aussi de manière inattendue, qui ont généralement une croissance très lente. Cet effet a même été observé chez les pins coniques hérissés (genre Balfourianae), les arbres les plus vieux du monde avec des milliers d’années de vie. C’est précisément cet effet qui a un impact négatif sur le feuillage. Comme l’a déclaré l’expert de The Conversation, les couleurs automnales des feuilles se manifestent lorsque la saison de croissance s’arrête et que les arbres arrêtent la photosynthèse. « Les arbres cessent de produire de la chlorophylle, le pigment vert des feuilles, qui absorbe l’énergie du soleil – explique le professeur Abrams -, ce qui permet aux pigments caroténoïdes (orange) et xanthophylle (jaune) d’émerger dans les feuilles. Les feuilles produisent également un troisième pigment, l’anthocyane, qui crée les couleurs rouges. Une saison de croissance plus longue peut signifier que les couleurs d’automne apparaissent plus tard et peuvent également rendre ces couleurs plus ternes », a commenté le scientifique.

À l’heure actuelle, les effets négatifs du réchauffement climatique se font davantage sentir dans les forêts de l’ouest des États-Unis, où le climat plus sec et la hausse des températures dessèchent la végétation et catalysent les incendies. Pas étonnant que parmi les dix forêts de l’UNESCO qui ont commencé à émettre du dioxyde de carbone (au lieu de le capturer) se trouve le parc national de Yosemite entre la Sierra Nevada et la Californie, qui a été touché par de multiples incendies l’été dernier. Le changement climatique est considéré comme la pire menace pour l’humanité, qui risque des conséquences désastreuses d’ici quelques décennies. Ce n’est pas un hasard si le confinement de la température à 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle est au centre du prochain rendez-vous international : le G20 à Rome ce week-end et surtout la COP-26 qui se tiendra jusqu’au 12 novembre. en Ecosse, à Glasgow. Des mesures drastiques et immédiates devront être prises pour sauver la biodiversité, les habitats naturels et même nous-mêmes.