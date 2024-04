Le Tueur du Zodiac créait des indices impossibles pour ses ravisseurs : voici comment ils ont réussi à déchiffrer le plus difficile

La technologie du passé et du présent a beaucoup contribué au décryptage de cette piste

Lettre-indice de l’Enigmeur du Zodiaque | Image : domaine public

Chiffrer les communications a toujours été crucial pour ceux qui ne voulaient pas que leurs informations secrètes soient divulguées. Les gouvernements, les armées, les grands marchands, certains concevaient même leurs propres langages pour éviter tout problème de fuite d’informations. Mais là où il y avait un code, il y avait toujours quelqu’un – payé ou non – prêt à le décoder. Le cas le plus célèbre est celui de la machine Enigma des nazis, mais de nos jours, nous disposons de moyens très intéressants pour chiffrer nos messages, et la plupart des applications telles que WhatsApp le font déjà pour préserver notre vie privée.

Dans le milieu du true crime, il y avait une personne en particulier qui s’est distinguée par le chiffrement de ses indices et de ses messages à la police. Connu sous le nom de l’Enigmeur du Zodiaque, un tueur en série qui n’a jamais pu être identifié et dont les messages étaient déjà assez difficiles à décrypter. Cependant, des experts cryptographes ont réussi à révéler ce que cachaient ces messages.

Un indice assez étrange

Une équipe internationale de cryptographes a publié un document détaillant le travail intensif nécessaire en termes de programmation informatique et de recoupement des sources pour décrypter le message du prétendu Enigmeur du Zodiaque, datant d’il y a un demi-siècle. Entre 1968 et 1969, le tueur a ôté la vie à 5 personnes et a envoyé des lettres chiffrées aux journaux locaux pour revendiquer ses actes. Parmi eux se trouvait un code de 340 caractères qui était jusqu’à présent impossible à décrypter.

En 2020, une équipe de cryptographes prétendait l’avoir décrypté et plus tard, le FBI a confirmé que c’était le cas. En 1969, un homme se faisant passer pour l’Enigmeur du Zodiaque a appelé une émission de télévision américaine. Cependant, ce n’était pas lui, ce qui a conduit l’expert cryptographe et criminaliste à envoyer un message pour le démentir. Le problème est qu’ils ont mis cinquante et un ans pour le décrypter.

Le message décrypté disait ce qui suit :

J’espère que vous vous êtes bien amusés. Ce n’était pas moi à la télévision. Voici une information à mon sujet. Je n’ai pas peur de la chambre à gaz, car elle m’enverra rapidement au paradis, où j’ai déjà assez d’esclaves qui travaillent pour moi. Tous les autres n’ont rien quand ils arrivent au paradis, donc ils ont peur de la mort. Je n’ai pas peur car je sais ce que ma nouvelle vie est. La vie sera facile dans la mort, le paradis.

Pour mener à bien ces efforts, il a été nécessaire d’utiliser un programme informatique appelé AZDecrypt, créé par l’un des chercheurs, pour résoudre les codages homophoniques comme celui-ci. De plus, il a été nécessaire d’utiliser des sources d’informations analogiques pour compléter le processus. Il est curieux car en réalité, l’objectif du tueur dans ce cas était que le message ne soit pas si difficile à décoder, mais il est certain que cela était inévitable.

Bien que l’Enigmeur du Zodiaque n’ait pas été l’un des plus prolifiques dans ses crimes, il a suscité un grand intérêt dans la presse, les amateurs de true crime ainsi que dans le grand public. Cela s’explique en grande partie par le fait qu’il n’a jamais pu être arrêté et qu’il utilisait un système de communication propre, comme on peut le voir sur l’image en tête de cet article. Aujourd’hui encore, des doutes subsistent quant à l’identité de l’auteur, et bien qu’il y ait des suspects, il semble que l’affaire ne sera jamais résolue.