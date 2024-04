Un homme au Japon arrêté pour avoir créé de nouveaux Pokémon : il les revendait sur le marché noir.

Yoshihiro Yamakawa, 36 ans, a été accusé d’espionnage et de violation de la loi japonaise sur la concurrence déloyale. Depuis décembre 2022, il volait les données de sauvegarde de certains jeux vidéo officiels pour créer de nouveaux personnages Pokémon qu’il revendait en ligne pour environ 100 dollars par monstre. Mais la police soupçonne que des sommes bien plus importantes sont en jeu.

POKÉMON | Image de la page officielle Facebook

La chasse aux Pokémon est virtuelle, les monstres aussi, mais l’argent qui est allé dans les poches de Yoshihiro Yamakawa ne l’est pas, tout comme les accusations d’espionnage et de concurrence déloyale qui l’ont conduit à être sous enquête. L’histoire nous vient du Japon, où Yamakawa, un homme de 36 ans, a été arrêté par la police de la préfecture de Kochi pour avoir volé les données de sauvegarde des jeux Nintendo Switch Pokémon Scarlet et Violet et les avoir utilisés illégalement pour créer de nouveaux monstres qu’il a ensuite revendus sur le marché noir des jeux en ligne.

La police postale qui l’aurait surpris en train de vendre les monstres de la célèbre saga de jeux vidéo, née il y a presque 30 ans grâce au génie de Satoshi Tajiri, affirme qu’Yamakawa aurait violé la loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale, rapporte le site The Verge. L’homme n’a pas nié les accusations, admettant avoir utilisé les données de Nintendo pour « gagner sa vie », en vendant chaque Pokémon à moins de 100 dollars chacun, mais selon la police, le butin d’Yamakawa pourrait être beaucoup plus important.

La chasse aux Pokémon sur le marché noir

Mignons, mais aussi amusants et puissants. Les monstres de Pokémon – il semble presque injuste de les appeler ainsi – sont entrés dans le cœur de chaque garçon ou fille né dans les années 90. Le phénomène était si exceptionnel qu’en 2016, Pikachu, Bulbasaur et tous les autres protagonistes de la série de jeux vidéo, qui est ensuite devenue un dessin animé très populaire dans les années 2000, sont apparus dans une version 2.0 du jeu qui permettait aux joueurs de « chasser » les Pokémon directement sur Google Maps.

Mise à part la reconstruction historique, les Pokémon sont toujours très appréciés aujourd’hui et la chasse à leurs protagonistes est une véritable obsession pour les joueurs les plus acharnés. Dans les deux jeux vidéo de 2022, Pokémon Scarlet et Violet, les joueurs doivent rechercher les Pokémon les plus rares et inconnus pour les entraîner et les faire concourir entre eux. Certains en veulent tellement qu’ils sont même prêts à les acheter sur le marché noir.

Pourquoi il est illégal de créer de nouveaux monstres Pokémon

Yamakawa a donc simplement répondu à une question existante (en négligeant le fait qu’il aurait ainsi commis un crime). Il a commencé à voler les données de sauvegarde des jeux Nintendo Switch, les utilisant pour créer de nouveaux monstres inédits et les revendre. Ce n’est que lorsque la police postale l’a pris la main dans le sac, alors qu’il faisait des offres pour ses Pokémon sur une plateforme en ligne.