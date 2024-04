Comment Israël a-t-il réussi à intercepter les missiles et les drones iraniens : la stratégie défensive

Israël a renforcé ces derniers jours son unité de défense aérienne, rappelé les réservistes, et déclaré un « niveau d’alerte élevé en raison du risque d’attaque ».

Jusqu’à présent, la guerre a suivi son cours, puis hier soir l’Iran a attaqué Israël. Une offensive sans précédent. Daniel Hagari, contre-amiral des Forces de défense israéliennes (IDF) et chef de l’Unité porte-parole de l’IDF, a déclaré que Téhéran avait envoyé 170 drones, plus de 30 missiles de croisière et plus de 120 missiles balistiques. Plus de 300 lancements ont été effectués, mais « 99% ont été interceptés ». Certains missiles balistiques ont atteint le territoire israélien, causant des dommages mineurs à une base aérienne dans le sud du pays.

C’est la première fois que l’Iran lance une attaque militaire directe sur Israël, malgré des tensions décennales depuis la révolution islamique de 1979. Téhéran a jusqu’à présent évité les affrontements directs en choisissant une approche indirecte et en soutenant ses alliés. Malgré ce changement de stratégie, l’attaque était attendue. Le leader suprême iranien Ali Khamenei avait averti qu’Israël « serait puni » pour l’attaque aérienne contre le consulat iranien de Damas le 1er avril, où au moins 11 personnes ont été tuées, dont Mohammad Reza Zahedi, le commandant principal des forces Al-Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Israël a renforcé ces derniers jours son unité de défense aérienne, rappelé les réservistes, et déclaré un « niveau d’alerte élevé en raison du risque d’attaque ». L’IDF a expliqué que son système Arrow, pour abattre les missiles balistiques en dehors de l’atmosphère, avait intercepté la majeure partie des drones et des missiles iraniens, « la défense a fonctionné grâce à des partenaires stratégiques », a expliqué l’armée. Parmi ces partenaires se trouvent les États-Unis et la France. Le support actif des alliés s’est avéré crucial pour neutraliser l’attaque iranienne.

Comment Israël s’est-il défendu

Hagari a expliqué que la plupart des interceptions ont eu lieu en dehors des frontières d’Israël. Le système Arrow, comme l’a expliqué l’armée, a joué un rôle central dans la maîtrise de l’attaque et la minimisation des dégâts. Ce bouclier, développé et construit par Israël et les États-Unis, est un système de défense antimissile capable de contrer les missiles balistiques de courte et longue portée. Il est capable de détruire les cibles ennemies avant qu’elles n’atteignent le territoire israélien. En tant que système, il fait partie de la défense tactique, aux côtés de David’s Sling, Iron Dome, Iron Beam et Patriot.

Patriot

Le Patriot est un système anti-missile qui a quatre fonctions opérationnelles : les communications, le commandement et le contrôle, la surveillance radar et le guidage des missiles. Ils se combinent pour fournir un système de défense aérienne mobile sûr et intégré. C’est le plus ancien système de défense antimissile d’Israël, qui avait déjà été utilisé pendant la première guerre du Golfe en 1991 pour intercepter les missiles Scud lancés par l’ancien dirigeant irakien Saddam Hussein.

Iron Dome

Iron Dome, développé par Israël avec le support des États-Unis, est l’un des piliers de la défense aérienne israélienne conçu pour protéger le pays contre d’éventuelles attaques par missiles à courte portée. Il a déjà intercepté des milliers de roquettes depuis son activation au début de la dernière décennie. Selon Israël, il a un taux de réussite de plus de 90%.

Iron Beam

L’Iron Beam est un système de défense aérienne basé sur un laser à haute énergie (High Energy Laser ou HEL). Il a été développé par la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems Ltd., la même que celle de l’Iron Dome. Le système utilise des faisceaux laser à très haute énergie pour frapper et détruire les drones. Les armes laser permettent une vitesse d’engagement extrêmement rapide, un nombre illimité de tirs et des coûts de lancement négligeables.

David’s Sling

David’s Sling est un système de missile des Forces de défense israéliennes développé par Rafael Advanced Defense Systems et l’entrepreneur de défense américain Raytheon. Il est opérationnel depuis 2017, et c’est un système d’arme mobile pour la défense antimissile de portée intermédiaire. Il fait partie du système de défense antimissile à plusieurs niveaux comprenant Arrow 2, Arrow 3, Iron Dome et Iron Beam.

L’intervention des alliés

Malgré le système de défense multi-niveaux sophistiqué d’Israël, le succès de l’opération est également dû au support actif des pays alliés. Parmi ceux-ci, les États-Unis. À Washington, le président Joe Biden a déclaré que les forces américaines avaient aidé Israël à intercepter « presque tous » les drones et missiles et s’étaient engagées à convoquer les alliés pour élaborer une réponse unifiée.

En réalité, « l’armée américaine a déplacé des avions et des destroyers de défense antimissile dans la région au cours de la semaine dernière », a déclaré Biden dans une déclaration. « Grâce à ces déploiements et à l’extraordinaire compétence de nos membres du service, nous avons aidé Israël à détruire presque tous les drones et missiles entrants ».