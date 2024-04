Le réseau Find My Device de Google pourrait commencer à se déployer de manière imminente

Futur : Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité ambitieuse pour retrouver plus facilement les appareils Android perdus il y a près d’un an, mais l’a retardée indéfiniment pour finaliser une collaboration avec Apple sur la protection contre le pistage. Des signes récents indiquent que les deux sociétés se préparent à lancer prochainement leurs systèmes de suivi des appareils plus puissants et plus sûrs.

Les rapports indiquent qu’après un an de retard, Google lancera bientôt une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de suivre les objets perdus à l’aide des pings des appareils Android à proximité. La nouvelle fonctionnalité inclut plusieurs paramètres pour répondre aux problèmes de confidentialité, qui étaient l’un des facteurs à l’origine du retard.

Google a annoncé le réseau Find My Device en mai dernier. Il utilise les pings sans fil provenant de milliards d’appareils Android pour localiser avec précision l’emplacement d’un appareil hors ligne. La société affirme que les pings utilisent des données cryptées qu’elle ne peut pas lire, mais les utilisateurs peuvent choisir si et à quelle fréquence le système s’active.

Localiser mon appareil en a trois préconfigurations. Si les utilisateurs choisissent de ne pas participer au réseau ping, un appareil perdu affichera son emplacement depuis la dernière fois qu’il était en ligne. Un paramètre intermédiaire n’engage le réseau que dans les zones très fréquentées comme les aéroports ou les gares pour aider à anonymiser les utilisateurs individuels. Avec le préréglage « toutes les zones » activé, un appareil contribuera toujours au réseau ping. Cependant, Google a retardé le déploiement de la fonctionnalité en juillet, en attendant qu’Apple mette à jour ses produits pour prendre en charge le suivi unifié des appareils.

On dirait que Google a commencé à déployer la version bêta du service Find My Network avec Google Play 24.12.14. Il est activé pour moi sans activer aucun type de drapeau. #Google #Android pic.twitter.com/WcxXMlPsLE – AssembleDebug (@AssembleDebug) 3 avril 2024

Quelques jours avant de dévoiler Find My Device, Google a annoncé un partenariat avec le géant de Cupertino pour créer un protocole standard de suivi des appareils afin de lutter contre le traqueur fob. Depuis que les entreprises technologiques ont lancé des appareils comme les AirTags pour aider les utilisateurs à retrouver les objets perdus, ils ont été utilisés pour suivre les personnes sans leur consentement. Des systèmes existent pour alerter les utilisateurs si des porte-clés inconnus se déplacent avec eux, mais ils sont plus difficiles à mettre en œuvre si quelqu’un suit un utilisateur de téléphone Android avec les AirTags d’Apple, ou vice versa.

La collaboration entre les deux géants de la technologie garantit que les appareils Android et iOS peuvent détecter les porte-clés de plusieurs fournisseurs. Google a décidé d’attendre qu’Apple mette à jour iOS pour mettre en œuvre la sauvegarde avant de lancer le réseau ping Android, d’où le retard.

Apple n’a pas encore officiellement publié la mise à jour, mais des références à celle-ci ont été trouvées dans la version bêta d’iOS 17.5. De plus, Find My Device a commencé à s’activer cette semaine pour certains utilisateurs d’Android avec la version bêta 24.12.14 du service Google Play. Jeudi, certains utilisateurs ont également reçu un e-mail de Google confirmant que la fonctionnalité s’activerait dans trois jours, suggérant que le déploiement commencerait le 7 avril, même s’il pourrait avoir lieu le 8 avril car le septième est un dimanche. On ne sait pas quand Apple publiera iOS 17.5, mais les actions de Google suggèrent que cela pourrait être bientôt le cas.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :