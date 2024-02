Android 15 : On va enfin pouvoir arrêter d’être inondé de notifications

Avec l’arrivée de la première version de test d’Android 15, il est temps de découvrir tout ce que Google prépare pour ce système. Il est encore trop tôt pour avoir des versions accessibles à tous, mais la base et les principales nouveautés sont déjà présentes. L’un d’eux montre que l’on va enfin pouvoir arrêter d’être inondé de notifications dans Android 15.

Un meilleur contrôle sur les notifications présentées

Même s’il est apparu récemment, Android 15 montre déjà clairement qu’il est là pour changer les smartphones. La nouvelle a été annoncée par Google, mais avec beaucoup de travail encore à faire, vers la version finale, qui, selon le calendrier, arrivera à la fin de l’été, avec encore de nombreuses versions entre les deux.

L’un des premiers reportages vient d’améliorer considérablement les notifications et la manière dont elles peuvent finir par être négatives. Lorsqu’ils arrivent de manière constante et répétitive, ils finissent par perdre leur utilité et ne sont plus vraiment utiles. Ils peuvent même en cacher d’autres importants.

Android 15 DP1 a ajouté la fonctionnalité « temps de recharge des notifications » que j’ai révélée pour la première fois dans la version bêta d’Android 14 QPR2 pour @AndroidPolice. Cette fonctionnalité « diminue progressivement[s] le volume des notifications lorsque vous recevez plusieurs notifications successives de la même application. » pic.twitter.com/Cd4Rh0EWbV —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 16 février 2024

Android 15 change beaucoup de systèmes

Avec Android 15, cela peut être modifié et enfin les notifications qui arrivent constamment peuvent être ralenties. Il s’agit d’une nouvelle option présente et activable, modifiant le comportement qui jusqu’à présent pouvait être le comportement par défaut, même si cela n’était pas utile.

Par conséquent, avec cette nouvelle version, lorsque de nombreuses notifications apparaissent depuis la même application, elles seront ralenties. Cela entraînera que les alertes ne seront plus affichées, mais limitées à ces notifications et à ces applications. Le reste fonctionnera de la même manière et avec le même comportement normal.





Google a un long chemin à parcourir

Pour l’instant, et dans la première version de test d’Android 15, cette fonctionnalité associée aux notifications est encore limitée et comporte des éléments manquants. Néanmoins, cela devrait être développé et poursuivi jusqu’à ce qu’une version finale de ce système Google soit prête à apparaître.

Le pari de Google sur Android 15 semble grand, d’autant plus qu’il s’agit de la prochaine version de sa proposition pour smartphones. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’avoir une version que les fabricants pourront utiliser sur leurs smartphones et ainsi les renouveler avec toutes les améliorations et nouvelles fonctionnalités.