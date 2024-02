Pourquoi Meta a retiré le Guide suprême d’Iran d’Instagram et Facebook

Alī Ḥoseynī Khāmeneī a défini les attaques à Gaza comme une « tragédie du monde musulman, voire de toute l’humanité ». L’Iran est depuis longtemps accusé de soutenir activement le Hamas.

Les comptes d’Alī Ḥoseynī Khāmeneī, le guide suprême de l’Iran, ont été supprimés de Facebook et Instagram. « Nous avons supprimé ces profils pour avoir enfreint à plusieurs reprises notre politique concernant les organisations et les personnes dangereuses », a expliqué un porte-parole de Meta. Les politiques de l’entreprise, comme indiqué sur la page dédiée, visent à « éviter et empêcher les dommages » et en particulier « ne pas permettre la présence d’une organisation ou d’une personne proclamant un objectif violent ou participant à de telles actions ». Le compte Instagram de Khāmeneī comptait plus de 5 millions de followers avant d’être désactivé. En réalité, Instagram et Facebook sont interdits en Iran, mais les Iraniens utilisent néanmoins des réseaux privés virtuels, ou VPN, pour contourner les restrictions et accéder aux réseaux sociaux américains.

Meta n’a pas précisé quels posts violaient les politiques de l’entreprise, ni comment. Il a simplement supprimé les comptes de Khāmeneī en le qualifiant de personne dangereuse. Bien que le conflit entre Israël et le Hamas ne soit pas mentionné, Mahsa Alimardani, chercheuse sur les droits numériques à Article 19, une ONG des droits de l’homme, a expliqué : « Il y a eu une énorme pression sur Meta pour mettre fin à la promotion de la part de Khāmeneī et de ces organisations répertoriées comme dangereuses depuis le 7 octobre. » Elle a ensuite ajouté : « C’est regrettable qu’il n’ait pas été supprimé plus tôt« . L’Iran est depuis longtemps accusé de soutenir activement le Hamas. En 2021, le Département d’État américain a déclaré que le groupe recevait des financements et des armes de ce pays, il aurait également armé et formé les Houthis au Yémen.

Qui est Alī Ḥoseynī Khāmeneī

Alī Ḥoseynī Khāmeneī, le guide suprême actuel de l’Iran, a également été président du pays de 1981 à 1989, et est le plus haut représentant national du clergé chiite. Khāmeneī a justifié les actions des groupes armés palestiniens et les attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires marchands en mer Rouge. Il a également publiquement accusé Israël et les États-Unis pour les opérations militaires dans la bande de Gaza, qui ont commencé en réponse à l’attaque du 7 octobre.

Hier, le guide suprême iranien a qualifié les attaques à Gaza de « tragédie du monde musulman, voire de toute l’humanité« , montrant comment l’ordre mondial actuel est sans valeur, ne peut pas durer et est destiné à disparaître ». Dans différentes déclarations reprises par Press TV, il a également accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne et de nombreux pays européens d’être « complices des actes criminels » d’Israël « à l’encontre du peuple palestinien« .