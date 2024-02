Satellite européen en chute incontrôlée sur Terre : quand et où il va tomber

Le satellite European Remote Sensing 2 (ERS-2), lancé par l’Agence spatiale européenne (ESA) en 1995 pour collecter des données sur les terres émergées, les océans et les calottes polaires, a été désactivé il y a plus de dix ans. Il est maintenant sur le point de s’écraser sur Terre dans quelques jours.

Illustration du satellite ERS-2 de l’ESA en orbite terrestre. Il devrait s’écraser sur Terre à la mi-février / Crédit : ESA

