un compte SkyShowtime : limitations et comment le faire correctement

Voici un guide qui vous explique les aspects à prendre en compte lorsque vous partagez un compte sur SkyShowtime

Logo de SkyShowtime

Dans ce guide, je vais vous expliquer quelles sont les limites du service de streaming SkyShowtime lorsqu’il s’agit de partager un compte. Sans aucun doute, le catalogue complet de SkyShowtime est assez intéressant, c’est pourquoi il est normal de vouloir partager votre compte avec d’autres personnes. Comment le faire correctement et en toute sécurité ?

Limitations de SkyShowtime lors du partage de compte

Comment partager un compte sur SkyShowtime en toute sécurité ?

Nous avons déjà abordé les aspects de base à prendre en compte lorsque vous partagez votre compte Netflix. Il est maintenant temps d’aborder toutes les questions liées à ce sujet, mais en se concentrant sur SkyShowtime. Ne manquez pas ça !

Limitations de SkyShowtime lors du partage de compte

Pour vous parler des limites de SkyShowtime lors du partage de compte, nous devons examiner certains points de ses conditions d’utilisation. En réalité, il s’agit d’un texte assez simple à analyser que vous pouvez lire sur cette page si vous avez suffisamment d’intérêt.

On y trouve deux mentions explicites du partage de compte. La première établit une règle pour donner à d’autres personnes les identifiants du compte afin qu’elles puissent accéder aux contenus de la plateforme. Elle dit ainsi :

Les personnes vivant dans le même foyer que vous peuvent accéder à votre compte SkyShowtime avec votre autorisation. Vous restez responsable de toute activité (y compris l’activité de tout membre de votre foyer) sur votre compte SkyShowtime par des personnes à qui vous avez (directement ou indirectement) mis le compte et/ou votre mot de passe à disposition (à l’exception de toute activité causée par SkyShowtime, ses représentants ou ses contractants).

Avec cela à l’esprit, il est évident que la plateforme permet le partage, à condition de le faire avec des personnes vivant dans le même foyer que le titulaire principal du compte.

Si nous continuons à lire, dans la section « Choses à ne pas faire », on mentionne ceci :

vos identifiants avec des personnes en dehors de votre foyer, accéder ou tenter d’accéder aux comptes d’autres utilisateurs de SkyShowtime (qui ne font pas partie de votre foyer) ou modifier les mesures de sécurité des services.

Ici, nous trouvons la première limitation : théoriquement, vous ne pouvez partager votre compte qu’avec ceux qui vivent avec vous et non avec des personnes extérieures à ce cercle.

Comme vous pouvez le constater, j’ai dit « théoriquement », car en pratique, les choses sont très différentes. Il est bien connu de tous ceux qui ont déjà utilisé ce service à un moment donné que la plateforme ne vérifie pas cette question. Par conséquent, le partage d’un compte SkyShowtime est possible sans que cela entraîne une suppression de l’accès pour le propriétaire du compte.

Et qu’en est-il des appareils simultanés et des profils ?

SkyShowtime permet de diffuser du contenu simultanément sur deux appareils en même temps. C’est ce qu’indique sa page d’assistance.

Pour que l’expérience de visionnage ne gêne pas les autres utilisateurs avec lesquels vous partagez le compte, il est possible de créer jusqu’à cinq profils différents. Ainsi, des sections telles que « Ma liste » ou les recommandations de contenu ne se mélangent pas entre différents utilisateurs.

Comment partager un compte sur SkyShowtime en toute sécurité ?

Maintenant, vous savez que vous pouvez partager votre compte avec d’autres personnes et que, même si elles ne vivent pas avec vous, cela ne posera pas de problème. Vous savez aussi que vous avez la possibilité de créer un total de 5 profils et que la lecture simultanée est limitée à 2 appareils. Mais savez-vous comment partager votre compte (correctement) ?

Voici quelques conseils qui vous aideront à le faire en toute sécurité :

Créez un code PIN pour chaque profil . Si vous accédez aux paramètres de chaque profil, vous pourrez définir un numéro d’accès secret. Cela vous permet de protéger votre activité de visionnage des regards indiscrets. Ainsi, même si vous partagez votre compte avec des personnes de confiance, personne ne pourra savoir ce que vous avez regardé sur la plateforme.

. Si vous accédez aux paramètres de chaque profil, vous pourrez définir un numéro d’accès secret. Cela vous permet de protéger votre activité de visionnage des regards indiscrets. Ainsi, même si vous partagez votre compte avec des personnes de confiance, personne ne pourra savoir ce que vous avez regardé sur la plateforme. Activez les profils pour enfants, si nécessaire . SkyShowtime permet d’établir différents niveaux de contrôle du contenu. Un profil peut être défini au niveau « Famille » pour que seuls les contenus appropriés aux utilisateurs de 12 ans ou moins apparaissent. Il est également possible de le configurer comme « Adolescent », affichant des contenus pour les 14-16 ans. Il est bon de prendre en compte ces paramètres si vous souhaitez partager le compte avec des mineurs et que vous souhaitez avoir un plus grand contrôle sur les contenus affichés.

. SkyShowtime permet d’établir différents niveaux de contrôle du contenu. Un profil peut être défini au niveau « Famille » pour que seuls les contenus appropriés aux utilisateurs de 12 ans ou moins apparaissent. Il est également possible de le configurer comme « Adolescent », affichant des contenus pour les 14-16 ans. Il est bon de prendre en compte ces paramètres si vous souhaitez partager le compte avec des mineurs et que vous souhaitez avoir un plus grand contrôle sur les contenus affichés. Faites attention aux identifiants que vous utilisez . Si vous partagez votre compte avec d’autres personnes, assurez-vous que la combinaison d’adresse e-mail et de mot de passe n’est pas la même que celle utilisée pour d’autres services. Vous ne savez jamais où vos identifiants peuvent se retrouver, c’est pourquoi il est crucial qu’ils soient uniques pour SkyShowtime. Sinon, quelqu’un de malintentionné pourrait accéder à tous vos comptes en ligne, y compris les réseaux sociaux ou le courrier électronique.

. Si vous partagez votre compte avec d’autres personnes, assurez-vous que la combinaison d’adresse e-mail et de mot de passe n’est pas la même que celle utilisée pour d’autres services. Vous ne savez jamais où vos identifiants peuvent se retrouver, c’est pourquoi il est crucial qu’ils soient uniques pour SkyShowtime. Sinon, quelqu’un de malintentionné pourrait accéder à tous vos comptes en ligne, y compris les réseaux sociaux ou le courrier électronique. Ne partagez pas votre compte avec des personnes non fiables. Enfin, je vous recommande de partager votre compte uniquement avec des personnes de confiance. Rappelez-vous que fournir le mot de passe et l’adresse e-mail d’accès permet également d’accéder aux paramètres du compte, où apparaissent vos données personnelles et de paiement. Il est donc préférable de ne donner accès qu’à des personnes en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance.

En gardant ces quatre points à l’esprit, partager un compte sur SkyShowtime sera non seulement plus facile pour tous les utilisateurs, mais aussi plus sûr.