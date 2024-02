Date de sortie WWE 2K24, bande-annonce, gameplay, exigences système et plus

Une nouvelle année, un nouvel jeu WWE 2K. Oui, 2K a décidé de revenir à la sortie annuelle de ses jeux de catch très populaires. Pour être juste, les fans du jeu de catch aiment beaucoup jouer à ces jeux non pas parce qu’ils peuvent jouer en tant que leur catcheur préféré, mais parce qu’ils peuvent jouer ou plutôt lutter avec leurs amis dans des jeux en coopération en ligne et en écran partagé.

Alors, qu’y a-t-il de neuf avec le WWE 2K24 et pourquoi devriez-vous, un fan de catch, obtenir le jeu pour votre console ou plateforme ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau jeu de catch de 2K – WWE 2K24.

Commençons.

Vous voulez connaître tous les détails sur le prochain jeu de 2K ? Vous êtes au bon endroit. De la date de sortie à l’édition du jeu, en passant par les détails de précommande et de plateforme, c’est votre guichet unique pour tout ce qui concerne le WWE 2K24.

WWE 2K24 – Annonce et date de sortie

Le 22 janvier 2024, 2K a annoncé son tout nouveau jeu de catch de la franchise WWE. En plus des messages sur les réseaux sociaux, les fans ont également consulté la bande-annonce du jeu. Vous pouvez regarder la bande-annonce en vous rendant sur YouTube, ou en la visionnant directement ci-dessous :

Concernant la date de sortie du WWE 2K24, le jeu est prévu pour le 8 mars 2024, qui est également la Journée internationale des femmes.

WWE 2K24 – Éditeur et développeur

L’équipe derrière le WWE 2K24 est toujours la même. Vous avez 2K en tant qu’éditeur du jeu et Visual Concepts comme développeur du nouveau jeu de catch WWE. En plus du développement du jeu de la franchise WWE 2K, ils ont également d’autres titres à leur actif tels que NBA 2K24 et LEGO 2K Drive.

WWE 2K24 – Bande-annonce et gameplay

En dehors de la bande-annonce de l’annonce, aucune autre bande-annonce ou teaser n’a été publié par 2K pour le WWE 2K24. Cependant, en ce qui concerne le gameplay, vous pouvez vous attendre à la même chose que ce que vous avez vu avec le WWE 2K23 et ses précédents jeux. Bien que le jeu ait tous vos catcheurs préférés et que le jeu le permette, le WWE 2K24 propose de nouveaux packs.

Avec Wrestlemania qui fête ses 40 ans cette année, le WWE 2K24 est livré avec une édition spéciale des 40 ans. C’est une excellente façon pour les fans du jeu de catch de profiter des 40 années de divertissement de catch continu offertes par leurs catcheurs préférés. Avec le WWE 2K24, vous pourrez participer à de nouveaux types de matchs tels que l’arbitre invité, le cercueil, le défi et même le préféré, les matchs d’ambulance.

Le WWE 2K24 continue également avec le mode de jeu MyRise qui vous permet de faire évoluer votre personnage pour devenir le champion ultime de l’univers WWE grâce à deux parcours de carrière et des histoires intéressantes. Rien de plus intéressant que de former votre catcheur pour devenir le gagnant ultime et le meilleur de l’univers WWE.

Le WWE 2K24 continue également avec le mode de jeu MyGM. Devenir un manager général est facile, mais être le meilleur ? Vous devez travailler dur. MyGM vous permet de rivaliser avec d’autres managers dans la lutte pour le sommet. Vous choisissez de gérer différents matchs, d’échanger des superstars, d’obtenir des commandites de marque ainsi que de prendre des décisions importantes avec des contrats et des accords.

Configuration requise pour le WWE 2K24

Désormais, en ce qui concerne la configuration requise pour le WWE 2K24, les développeurs n’ont pas encore révélé cette information. Étant donné que vous pouvez déjà précommander le jeu pour votre PC Windows et d’autres plateformes prises en charge et que la date de sortie approche, ces informations auraient dû être disponibles immédiatement.

Cependant, une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que les exigences système pour le WWE 2K24 devraient être similaires à celles du WWE 2K23.

Jetons un coup d’œil aux exigences système minimales et recommandées pour le WWE 2K24 en nous basant sur le jeu de l’année précédente.

Exigences système minimales (basées sur le WWE 2K23)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i53550 ou AMD FX 8150

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480

DirectX : version 12

Stockage : 80 Go

Exigences système recommandées (basées sur le WWE 2K23)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7 4790 ou AMD FX 8350

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 580

DirectX : version 12

Stockage : 80 Go

Prenez les exigences système avec un grain de sel car celles-ci sont les exigences qui, plus ou moins, seraient parfaites pour le WWE 2K24. Cependant, il est important de noter que l’utilisation d’un SSD et l’installation du jeu dessus vous donnerait de bien meilleures performances par rapport à l’installation du jeu sur des supports de stockage traditionnels tels que les disques durs.

WWE 2K24 – Précommande et éditions du jeu

Le WWE 2K24 est disponible en trois éditions différentes à acheter. Vous pouvez choisir l’édition standard qui contient le jeu de base. C’est bien si vous ne voulez pas dépenser trop d’argent pour un jeu répétitif ou si vous voulez simplement profiter du jeu sans toutes les fioritures et autres choses.

Ensuite, nous avons l’édition Deluxe du jeu. L’édition Deluxe du WWE 2K24 offre une tonne de choses. Voici ce que vous obtenez.

Pack bonus de l’édition Deluxe comprenant des cartes MyFACTION en or et des tenues alternatives pour Rhea Ripley et Bianca Belair.

Pack Nightmare Family comprenant Undashing Cody Rhodes avec son masque emblématique et sa cape, le Dusty Rhodes vintage’76 et le « Superstar » Billy Graham, Stardust, ainsi qu’un personnage exclusif MyFACTION de la figurine d’action Bruised Cody Rhodes « Defining Moments » de Mattel avec une carte MyFACTION en or, une carte Dusty Rhodes’76 MyFACTION et une carte de Manager Pharaoh.

La Season Pass comprend cinq packs de personnages DLC après la sortie, dont les packs MyRISE Mega-Boost et Supercharger.

Accès anticipé de 3 jours

Passons maintenant à la dernière et dernière édition du jeu WWE 2K24, l’édition WWE 2K24 – 40 years of Wrestlemania. Il s’agit d’une édition spéciale qui commémore les 40 ans de la WWE. C’est la meilleure édition à obtenir si vous êtes un fan de la WWE.

Voici tout ce que vous obtenez lorsque vous obtenez l’édition 40 years of Wrestlemania :

Forty Years of WrestleMania Edition Bonus Pack, disponible à l’été 2024, comprenant le WrestleMania 40 Arena, ainsi que des cartes MyFACTION en or et des tenues alternatives WrestleMania pour Triple H (WM 30), Rhea Ripley (WM 36), ‘Macho King’ Randy Savage (WM 6), Charlotte Flair (WM 32) et Rey Mysterio (WM 22).

Pack bonus de l’édition Deluxe comprenant des cartes MyFACTION en or et des tenues alternatives pour Rhea Ripley et Bianca Belair.

Pack Nightmare Family comprenant Undashing Cody Rhodes avec son masque emblématique, le Dusty Rhodes vintage ’76 et le « Superstar » Billy Graham, Stardust, ainsi qu’un personnage exclusif MyFACTION de la figurine d’action « Defining Moments » de Mattel représentant Bruised Cody Rhodes avec une carte MyFACTION en or, une carte Dusty Rhodes’76 MyFACTION et une carte de Manager Pharaoh.

La Season Pass comprend cinq packs de personnages DLC après la sortie, dont le MyRISE Mega-Boost Pack et le SuperCharger Pack.

L’Unlock Showcase Superstar débloque automatiquement tous les superstars jouables de la vitrine 2K des immortels.

Accès anticipé de 3 jours

Lorsque vous précommandez n’importe quelle édition du jeu, peu importe la plateforme que vous choisissez, le WWE 2K24 vous offre un abonnement gratuit d’un mois à Peacock TV. Notez que cette offre est valable uniquement pour les clients américains.

De plus, l’achat préalable / l’achat doit être effectué avant le 4 avril 2024. Vous aurez le temps de profiter de l’offre Peacock TV entre le 5 mars 2024 et le 31 mai 2024. De plus, cela n’est valable que pour les nouveaux abonnés de Peacock TV qui ont acheté WWE 2K24. Les utilisateurs devront lier leur compte 2K à Peacock TV pour avoir accès à un mois gratuit de Peacock TV.

Plateformes prises en charge par le WWE 2K24 et prise en charge du cross-play

Le WWE 2K24 sera disponible à l’achat sur les plateformes suivantes.

PC Windows (Steam)

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

Les fans de Nintendo Switch ne pourront pas jouer au WWE 2K24. À la place, vous pourrez peut-être jouer au jeu sur des appareils de jeu portables tels que l’ASUS ROG Ally, SteamDeck, AyaNeo, Lenovo Legion Go et de nombreux appareils de jeu portables Windows.

En ce qui concerne la prise en charge du cross-play pour le WWE 2K24, il n’y a pas de mot officiel de 2K sur le support de cette fonctionnalité. Il semblerait que 2K emprunte le même chemin qu’avec le WWE 2K23. Les joueurs pourront uniquement jouer et s’affronter avec d’autres joueurs sur la même plateforme. C’est en effet dommage si la prise en charge du cross-play est abandonnée dans le WWE 2K23.

Pensées finales

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu de catch WWE 2K24 qui est prévu pour une sortie le 8 mars 2024. Il reste encore beaucoup de choses à révéler par 2K telles que les exigences système officielles, la disponibilité des services de jeux en cloud et aussi si le Cross-Play entre plateformes sera pris en charge ou non. De plus, la liste des catcheurs pour WWE 2K24 est également encore à révéler. C’est l’une des principales choses qui ferait que les fans de la WWE auront envie d’acheter ou de sauter le WWE 2K24.