Comment accrocher une télévision au mur : ce dont vous avez besoin et combien cela coûte

Dans ce guide, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la manière de suspendre un téléviseur au mur. Je vous expliquerai ce dont vous avez besoin et combien cela peut vous coûter.

Un téléviseur Xiaomi suspendu au mur

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin pour accrocher un téléviseur au mur. De plus, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour le faire en toute sécurité et choisir le meilleur emplacement pour votre téléviseur. Gardez à l’esprit que la plupart des points que nous analysons ici valent pour vous, que vous ayez le meilleur Smart TV dernière génération ou que votre téléviseur ait déjà quelques années. Que devez-vous prendre en compte ? Découvrons-le ci-dessous.

6 choses à prendre en compte lors de l’accrochage du téléviseur au mur

Combien coûte l’accrochage du téléviseur au mur ?

Avant de commencer, il est important de passer en revue tous les éléments dont vous avez besoin pour accrocher le téléviseur au mur. Voici une liste des indispensables :

Support mural . Fournit un mécanisme pour soutenir le téléviseur sur un mur vertical.

. Fournit un mécanisme pour soutenir le téléviseur sur un mur vertical. Outils de base . Un ensemble d’outils comprenant des perceuses, des tournevis, un niveau et un ruban à mesurer facilitera l’installation du support et garantira la sécurité du montage.

. Un ensemble d’outils comprenant des perceuses, des tournevis, un niveau et un ruban à mesurer facilitera l’installation du support et garantira la sécurité du montage. Chevilles et vis appropriées . Utilisez des chevilles et des vis solides adaptées à la nature de vos murs pour une fixation sécurisée. Le support lui-même inclut généralement ces matériaux, qui sont les mieux adaptés pour le montage. Cependant, si ce n’est pas le cas, vous devrez chercher des vis et des chevilles compatibles et suffisamment solides pour fixer le support au mur.

. Utilisez des chevilles et des vis solides adaptées à la nature de vos murs pour une fixation sécurisée. Le support lui-même inclut généralement ces matériaux, qui sont les mieux adaptés pour le montage. Cependant, si ce n’est pas le cas, vous devrez chercher des vis et des chevilles compatibles et suffisamment solides pour fixer le support au mur. Niveau à bulle ou numérique. Un niveau à bulle ou numérique (vous pouvez utiliser votre téléphone portable) vous assure que le téléviseur sera parfaitement nivelé après l’installation. Gardez à l’esprit qu’un léger désalignement lors du nivellement fera pencher votre téléviseur.

De plus, pour compléter l’installation, je vous recommande de disposer de ces matériaux supplémentaires :

Câbles et connecteurs . Assurez-vous d’avoir des câbles HDMI et d’autres connecteurs nécessaires pour connecter le téléviseur à vos appareils. Vous en avez probablement déjà, mais si votre téléviseur est neuf, vous devrez peut-être acheter certains connecteurs manquants.

. Assurez-vous d’avoir des câbles HDMI et d’autres connecteurs nécessaires pour connecter le téléviseur à vos appareils. Vous en avez probablement déjà, mais si votre téléviseur est neuf, vous devrez peut-être acheter certains connecteurs manquants. Organiseurs de câbles . Des clips et des pinces pour organiser les câbles et maintenir un aspect ordonné. Vous pouvez également choisir d’acheter une goulotte qui les cache complètement, même s’ils passent à travers le mur.

. Des clips et des pinces pour organiser les câbles et maintenir un aspect ordonné. Vous pouvez également choisir d’acheter une goulotte qui les cache complètement, même s’ils passent à travers le mur. Quelqu’un qui peut vous aider. Avoir l’aide d’une autre personne facilitera le processus d’installation, en particulier lorsque vous soulevez et fixez le téléviseur sur le support mural de manière sécurisée.

Eh bien, maintenant que vous avez votre « liste d’achat », il est temps d’examiner quelques conseils qui vous aideront à accrocher la télé au mur sans problème. Voyons voir.

Compatibilité avec les supports

Lorsque vous choisissez un support pour suspendre votre téléviseur au mur, il est crucial de vous assurer qu’il est compatible avec le modèle spécifique de votre téléviseur. Il est courant que tous les téléviseurs suivent la norme VESA. Cependant, vérifiez les dimensions et le poids maximal que le support peut supporter. De plus, considérez l’emplacement des trous de montage à l’arrière du téléviseur pour assurer un ajustement sécurisé. Opter pour un support polyvalent qui s’adapte à différentes tailles et marques augmentera la flexibilité et facilitera les futures mises à jour de votre téléviseur.

Poids et dimensions

Le poids et les dimensions de votre téléviseur sont des facteurs essentiels lors de son installation au mur. Assurez-vous que le support choisi peut supporter en toute sécurité le poids de votre téléviseur. De plus, tenez compte des dimensions du téléviseur pour garantir qu’il s’ajuste correctement dans l’espace prévu. Mesurer avec précision et suivre les recommandations du fabricant du support évitera les problèmes de sécurité et garantira une installation solide et durable.

Angles de vision et distance

Choisir la hauteur et l’angle appropriés pour installer votre téléviseur au mur est crucial pour une expérience visuelle optimale. Réglez la hauteur de manière à ce que l’écran soit à la hauteur de vos yeux lorsque vous êtes assis. Tenez également compte des angles de vision depuis différentes zones de la pièce pour une expérience de visionnage confortable de n’importe quel point. Maintenez une distance suffisante entre le téléviseur et les spectateurs pour éviter la fatigue visuelle et maximiser la qualité de l’image.

Si vous optez pour un support qui permet de déplacer l’écran, la plupart des problèmes liés aux angles de vision ou à la distance disparaissent. Cependant, ce type de support n’est pas pratique dans tous les espaces.

Position des câbles

L’organisation des câbles est un détail souvent négligé lors de l’accrochage d’un téléviseur au mur. Planifiez le cheminement des câbles depuis le téléviseur vers les appareils connectés, en vous assurant qu’ils sont hors de vue. Utilisez des pinces pour fixer les câbles au mur et maintenir un aspect ordonné. Comme je l’ai déjà mentionné, vous pouvez également choisir de faire passer les câbles dans une goulotte ou leur donner une touche distinctive avec une gaine décorative. En général, il est préférable d’éviter les câbles lâches, car cela réduit le risque de trébucher et facilite le nettoyage.

Incidences de la lumière du soleil et d’autres sources de chaleur

Lorsque vous placez votre téléviseur au mur, évitez à tout prix l’exposition à la lumière du soleil et à d’autres sources de chaleur. Gardez cela à l’esprit lorsque vous décidez où positionner le téléviseur. Ne le mettez pas en face de fenêtres ou de lumières vives, ainsi vous éviterez les reflets gênants sur l’écran et maintiendrez la température du panneau dans une plage appropriée.

De plus, éloignez le téléviseur des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les poêles, car une chaleur excessive peut avoir un impact négatif sur l’électronique interne et réduire la durée de vie du téléviseur.

Hauteur lors de l’installation du téléviseur au mur

Déterminer la hauteur appropriée lors de la pose de votre téléviseur au mur est essentiel pour regarder vos contenus préférés avec confort. Lorsque vous procédez à l’installation, déterminez la hauteur de l’écran en tenant compte de votre position assise, pas debout. D’autre part, la hauteur optimale est également conditionnée par la distance à laquelle vous vous trouvez du téléviseur. Si vous êtes loin, vous pourrez l’installer plus haut. Cependant, si vous êtes plus proche, vous devrez placer le téléviseur à une hauteur inférieure correspondant à votre champ de vision une fois assis.

La décision d’accrocher votre téléviseur au mur peut être une amélioration esthétique et fonctionnelle, mais combien cela vous coûtera-t-il ? Les prix varient principalement en fonction du type de support que vous choisissez. Sur le marché, les supports muraux oscillent généralement entre 15 et 40 euros, offrant des options pour différents budgets. Cependant, vous devez prendre en compte d’autres frais tels que les outils, les câbles et éventuellement l’embauche de services d’installation professionnelle.

Bien que l’investissement initial puisse être modeste, il est essentiel de vous assurer d’avoir les éléments nécessaires. De même, réaliser une installation correcte garantira la durabilité du système de support et évitera des conséquences graves, telles que la chute du téléviseur depuis une hauteur considérable.