Comment enregistrer des programmes de la TNT étape par étape

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour enregistrer vos émissions préférées de la télévision numérique terrestre (TDT). Ne manquez aucun programme !

Il est possible d’enregistrer les programmes de la TDT

Dans ce guide, je vais vous montrer les différentes options dont vous disposez pour enregistrer les programmes de la TDT et en faire une copie. Évidemment, il n’est pas la même chose de vouloir enregistrer une vidéo d’un programme que de vouloir le regarder après sa diffusion. Il n’est pas non plus la même chose d’essayer d’enregistrer la TDT depuis un téléphone Android ou depuis une Smart TV, qu’elle soit équipée d’Android TV ou d’un autre système d’exploitation.

En tenant compte de tout cela, je vais vous expliquer dans les sections suivantes plusieurs méthodes pour enregistrer des programmes de la TDT, les regarder en dehors de leurs horaires habituels ou commencer la lecture depuis le début. Dans chaque section, je vous expliquerai quels appareils sont compatibles avec la procédure en question.

Enregistrer la TDT directement depuis votre téléviseur intelligent

La première option que vous avez pour enregistrer la TDT est de le faire directement depuis votre téléviseur. Dans ce cas, il s’agit d’une méthode valable pour la plupart des téléviseurs Android TV. Bien sûr, vous pouvez également le faire sur une Smart TV avec un autre système d’exploitation qui inclut cette fonctionnalité.

Pour savoir si votre appareil est compatible avec l’enregistrement de programmes, vérifiez votre télécommande. Y a-t-il un bouton d’enregistrement ? Appuyez dessus et découvrez les options que vous offre votre téléviseur. En général, vous devrez effectuer une certaine configuration préalable pour commencer à enregistrer les programmes.

Dans la plupart des cas, vous devrez suivre ces étapes :

Accédez au guide. Sélectionnez le programme que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur Programmer l’enregistrement.

Évidemment, ces étapes peuvent varier en fonction de votre téléviseur et de son système d’exploitation. Cependant, de manière générale, cela vous sera très facile à accomplir. Gardez à l’esprit que vous aurez probablement besoin d’un disque dur externe pour pouvoir stocker les enregistrements. Et ne pensez pas pouvoir transférer les enregistrements où vous voulez ensuite. En réalité, le contenu du disque dur ne sera pas visible sur d’autres appareils dans la plupart des cas. Il ne sert qu’à regarder les programmes sur le téléviseur.

Enregistrer la TDT avec un lecteur multimédia

Si vous avez un lecteur multimédia pour accéder à la TDT, une solution assez simple consiste à enregistrer l’écran. Vous pouvez le faire, non sans certaines complications, sur des appareils avec Android TV ou sur un Fire TV.

La première façon d’enregistrer l’écran est avec une application tierce. Si votre Android TV n’inclut pas l’option d’enregistrement de l’écran (ce n’est généralement pas le cas, mais il existe des appareils comme le NVIDIA Shield TV qui disposent d’applications dédiées à cette tâche), vous pouvez installer une application spécialisée, comme AZ Recorder. Vous pouvez la télécharger depuis APK Mirror et envoyer le fichier d’installation avec Send File to TV. Vous aurez également besoin des outils Set Orientation ou An Explorer. Vous trouverez les liens vers tous ces outils dans ce guide sur la façon de regarder Telegram à la télévision. Ensuite, suivez ces étapes :

Avec l’explorateur de fichiers, installez tous les outils. Ouvrez Set Orientation pour forcer l’exécution de AZ Recorder en mode paysage. Exécutez AZ Recorder pour commencer à enregistrer l’écran. Accédez à l’application où vous regardez la TDT et lancez la lecture. Revenez à AZ Recorder pour arrêter l’enregistrement une fois le programme terminé. Localisez le fichier enregistré avec l’explorateur de fichiers et envoyez-le avec Send Files to TV vers votre téléphone portable.

Si cette procédure ne vous convient pas, vous avez une deuxième option. Vous pouvez enregistrer l’écran avec une commande ADB. Suivez ces étapes pour y parvenir :

Installez les pilotes ADB sur votre ordinateur et connectez les deux appareils en WiFi. Découvrez l’adresse IP dans les paramètres pour savoir comment le lecteur est identifié sur le réseau local. Dans l’ordinateur, ouvrez ADB et exécutez la commande suivante : adb connect adresse-ip:5555 Ensuite, exécutez cette autre commande : adb shell screenrecord /sdcard/video.mp4 Lancez la diffusion en direct de la TDT avec votre application préférée depuis le lecteur multimédia. Appuyez sur Contrôle + C pour arrêter l’exécution de la commande une fois que vous avez terminé d’enregistrer.

Dans ce cas, vous aurez également besoin d’un explorateur de fichiers pour récupérer le fichier video.mp4 généré par l’enregistrement de l’écran.

Profitez du décodeur de votre opérateur

Si vous avez un abonnement télévisuel auprès d’un opérateur, il est probable que vous ayez un décodeur à la maison. Il est évident que la complexité de l’enregistrement de l’écran sur Android TV ou l’absence de cette fonctionnalité sur les téléviseurs intelligents pose problème à de nombreux utilisateurs. Mais si vous possédez déjà Orange TV, Vodafone TV ou Movistar+, cette option est beaucoup plus accessible et facile à réaliser.

Le bouton d’enregistrement est généralement disponible dans n’importe quel programme qui va être diffusé à l’avenir. Il vous suffit d’appuyer dessus et de laisser le décodeur s’occuper de tout.

Enregistrez la TDT avec Tivify

Tivify est une excellente application pour regarder la TDT. Bien que dans sa version gratuite, elle ne donne pas accès à certains canaux, les abonnements payants sont vraiment abordables. De plus, dans tous les cas, elle offre la possibilité d’enregistrer un programme. Ensuite, vous pourrez le regarder quand vous le souhaitez dans la section Mes enregistrements. Il vous suffit de localiser le programme, que ce soit dans la section des directs ou dans le guide, et d’appuyer sur Enregistrer.

Gardez à l’esprit que Tivify propose également un service appelé Derniers 7 jours, où tous les programmes diffusés au cours de la dernière semaine sont répertoriés. Il ne fait aucun doute que cette plateforme est l’une des meilleures applications pour regarder la TDT sur Internet.

Tout simplement, regardez les contenus à la demande

La dernière suggestion est de regarder les contenus à la demande de vos chaînes préférées. La plupart des groupes audiovisuels disposent de très bonnes applications qui permettent de retrouver les programmes diffusés ces derniers jours. Un bon exemple en est les applications comme RTVE Play, Atresplayer ou MiTele. Lorsque votre objectif est de regarder un contenu que vous avez manqué et qui a été diffusé récemment, le regarder à la demande est souvent la solution la plus simple.