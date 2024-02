L’adieu à l’une des technologies qui ont marqué l’ère numérique : la disquette

La disquette nous a accompagnés pendant des décennies, étant la grande invention d’IBM

C’était la première révolution du stockage numérique | Image : DALL-E

Nous avons généralement l’idée que le Japon est un pays futuriste où la technologie arrive avant tout le monde. Un pays de robots, d’avancées majeures comme les centrales nucléaires à fusion nucléaire. Cependant, sur certaines choses, ils semblent refuser de se moderniser, car l’État était assez réticent à abandonner certaines technologies qui sont depuis longtemps dépassées. Parce que oui, cela va être un vrai coup de réalité, mais les CD-ROM et les disquettes sont du passé.

Nous en avons sûrement beaucoup à la maison, mais il est également possible que nous n’ayons plus où les lire car la technologie a clairement évolué vers d’autres supports, comme les disques durs externes, les clés USB ou directement la technologie cloud.

Mais il fallait que ça arrive, donc le Japon dit au revoir à l’invention d’IBM des années 70 ainsi qu’aux CD-ROM qui sont nés dans leur pays. Ainsi, une ère se termine, et c’est une sorte de funérailles internationales pour des supports numériques qui nous ont donné tant de joie pendant des années.

Les funérailles des CD-ROM et des disquettes

Comme nous l’avons déjà mentionné, le gouvernement japonais a annoncé une série d’amendements interdisant l’utilisation de supports obsolètes dans l’administration. Ainsi, les CD-ROM et les disquettes, entre autres, sont désormais totalement interdits dans les lieux de travail.

Évidemment, chacun est libre de faire ce qu’il souhaite chez lui, mais il est vrai que dans ces domaines, les disquettes sont devenues des objets de collection, et non quelque chose destiné à être utilisé de manière intensive. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a trente ans, nous utilisions régulièrement des disquettes pour jouer à des jeux vidéo, installer des programmes ou même des systèmes d’exploitation. Maintenant, tout cela appartient au passé et il est nécessaire que les administrations du monde entier se modernisent.

Cependant, il semble qu’il y avait des personnes qui refusaient de se moderniser et qui voulaient continuer à travailler avec les supports du passé. Cela a généré une certaine controverse et a conduit le ministère de la Transformation numérique, dirigé par Taro Kono, à prendre la décision de supprimer définitivement ces technologies.

En résumé succinctement :

Le gouvernement japonais élimine l’obligation d’utiliser des disquettes et des CD-ROM dans les démarches gouvernementales.

La mesure, initiée par le ministre de la Transformation numérique, Taro Kono, vise à moderniser l’administration publique.

Les disquettes, avec une capacité limitée de 1,44 Mo ou 3,88 Mo, sont obsolètes et génèrent des problèmes tels que la perte d’informations.

L’élimination des disquettes marque un tournant dans l’ère numérique du Japon, qui a eu du mal à se moderniser autant qu’il le semblerait

Certains organismes résistent au changement, mais le gouvernement mise sur des technologies plus avancées et efficaces.

L’objectif final est de bénéficier aux bénéficiaires de la gestion publique : les citoyens. Ainsi, ils espèrent parvenir à moderniser certains secteurs ministériels trop archaïques et qui ne posent pas de problème pour ceux qui ont des démarches à effectuer qui peuvent être importantes.

À titre anecdotique, il convient simplement de signaler qu’en 2016, dans certaines universités espagnoles, on demandait encore de présenter le mémoire de fin d’études sur deux DVD, ce qui signifie que dans notre pays, il reste également un long chemin à parcourir.