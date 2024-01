ChatGPT : Créer sa propre application – voici comment c’est facile

Tout d’abord, ChatGPT a été rendu accessible au grand public, puis peu de temps après, des GPT spécialisés sont apparus. Nous allons te montrer dans ce guide étape par étape à quel point il est facile de créer ton propre GPT en quelques clics.

Le ChatGPT Appstore propose plus de 3 millions d’applications, également appelées CustomGPTs. « GPT » signifie Generative pre-trained transformers, en allemand Generative vortrainierte Transformer. Cela désigne, en termes simplifiés, des versions adaptées et spécialisées de ChatGPT. Et c’est vraiment facile à créer !

Etape 1 : Entrer des informations générales

Commençons par la mauvaise nouvelle : pour pouvoir utiliser des Custom GPTs, tu as besoin d’un accès payant à ChatGPT, la version gratuite ne suffit pas ici.

Si tu as souscrit à un abonnement et que tu es connecté, accède à la page d’accueil de Custom GPT et clique simplement sur « + Créer » en haut à droite.

Créez votre CustomGPT : c’est parti

Etape 2 : Dis à ton GPT ce qu’il doit faire

À ce stade, tu peux discuter avec le GPTBuilder, comme tu le ferais avec ChatGPT. Dis-lui ce qu’il est et ce qu’il doit faire.

Explique à ton GPT ce qu’il est et ce qu’il peut faire

Le GPTBuilder te parle d’abord en anglais, mais il te comprend si tu parles allemand. Tu peux aussi lui demander de parler allemand, il passera alors à cette langue.

Commence maintenant à lui dire tout ce qui est important pour toi, ce que tu attends de ton nouveau GPT. Cela n’a pas besoin d’être structuré, note simplement tout ce qui te vient à l’esprit. Tu peux également compléter ces informations ultérieurement.

Configurer ton propre GPT

Dans l’onglet « Configurer », tu as maintenant la possibilité de donner un nom approprié à ton GPT et de créer une description.

Ton GPT a besoin de quelques éléments de base

Attention : Ne te donne pas trop de mal à ce stade, ou bien copie le nom et la description et enregistre-les à un endroit externe. En effet, lorsque tu personnalises ton GPT, ces informations sont modifiées sans être demandées.

Ici, tu peux également modifier l’icône proposée et ajuster les « Conversation Starters », c’est-à-dire les suggestions de questions à poser au GPT.

Prêt pour le téléchargement !

En gros, c’est tout : ton GPT est déjà né et prêt à l’emploi !

Etape 4 : Nourris ton GPT avec des informations importantes

Cette étape n’est pas nécessaire, mais si ton GPT doit être un expert dans un domaine ou s’il a besoin d’informations qui ne sont pas faciles à trouver sur Internet, tu peux lui fournir plus de connaissances ici.

Si tu veux que ton GPT prenne connaissance de pages web, tu peux entrer des liens web en mode chat. Il s’agit ici d’ajouter des PDF en tant que sources. Tu peux télécharger jusqu’à vingt fichiers à cet effet.

Pour mon exemple de GPT, j’ai enregistré quelques articles du blog Netcost-security.fr sur la technologie des téléviseurs en PDF, car je n’avais pas de PDF avec des informations techniques sur les téléviseurs. Mais si tu as des dissertations ou des livres au format PDF que tu peux utiliser, tu peux les télécharger à cet endroit.

Prêt pour le téléchargement !

Par ailleurs, tu définis les capacités que ton GPT devrait avoir.

Capacités de CustomGPT

« Web Browsing » signifie que ton GPT est autorisé à naviguer sur Internet. S’il n’est pas autorisé, il ne pourra pas accéder à des informations actualisées sur Internet.

Si ton propre GPT doit également créer des images, tu auras besoin de DALL-E. Tu auras besoin de l’interpréteur de code si tu veux que ton GPT analyse les données que tu as fournies ou les visualise. Ou si tu travailles avec du code, en particulier s’il est écrit en Python.

La catégorie « Actions » est très puissante car tu peux y établir des connexions API avec des applications Internet. Cependant, une explication détaillée dépasserait le cadre de cet article.

En haut à droite, tu peux enregistrer ton GPT et choisir s’il ne doit être visible que pour toi en privé, avec un lien visible pour tout le monde, ou s’il doit apparaître publiquement dans le magasin.

La dernière étape vers ton propre GPT : Tester et améliorer

Il est maintenant temps de te mettre dans la peau de l’utilisateur et de tester ton GPT à fond.

Teste soigneusement ton propre GPT

Tu as tout essayé pour essayer toutes les fonctionnalités ? Super, car c’est maintenant le moment pour une première discussion avec ton collaborateur. Pour cela, retourne en mode d’édition et sélectionne l’option « Modifier GPT » avec la petite flèche à côté du nom de ton GPT.

En mode chat, tu peux expliquer à ton GPT où il peut s’améliorer, ce à quoi il doit faire plus attention et où des informations erronées ont peut-être été fournies.

Tu peux ensuite donner des retours à ton GPT

Et voilà, c’est déjà terminé. Tu peux encore améliorer ton GPT ultérieurement et le personnaliser de plus en plus en fonction de tes besoins.

Au final

Créer son propre GPT est étonnamment simple. La qualité du travail de l’IA dépend bien sûr de la qualité des informations que tu lui fourniras, ainsi que de la fréquence et de la précision avec lesquelles tu les entraîneras et les amélioreras par la suite.

Une fois que tu auras commencé, tu trouveras certainement d’innombrables cas d’utilisation pour tes propres GPT. Des livres de cuisine personnel et interactif, des plannings hebdomadaires pour la famille ou des cours particuliers de latin.