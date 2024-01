Comment résoudre le problème d’allumage et d’extinction récurrent de la télévision Hisense

Est-ce que votre téléviseur Hisense s’éteint après quelques secondes ? Si oui, vous n’êtes pas seul sur internet, car de nombreux utilisateurs rencontrent le même problème et cherchent des solutions sur internet. Dans le guide d’aujourd’hui, vous apprendrez certaines des meilleures solutions de dépannage pour résoudre les problèmes d’extinction du téléviseur Hisense.

Les téléviseurs Hisense sont très populaires parmi les utilisateurs en raison de leur rapport qualité-prix et de leur qualité. Cependant, ils ne diffèrent pas des téléviseurs d’autres marques en ce qui concerne les problèmes. Ces jours-ci, les utilisateurs rencontrent un problème courant où leur téléviseur Hisense s’éteint. Cela peut être agaçant lorsque vous regardez votre émission préférée ou quelque chose qui attire votre attention.

Vous pouvez facilement vous débarrasser du problème si vous savez déjà pourquoi cela se produit et comment le résoudre.

Pourquoi mon téléviseur Hisense s’éteint-il constamment ?

Votre téléviseur Hisense peut s’éteindre pour plusieurs raisons, et savoir quelles sont les possibilités peut vous aider à résoudre rapidement le problème. Ci-dessous, nous avons répertorié certaines des raisons les plus courantes du problème :

La fonction d’économie d’énergie peut être activée.

Le minuteur de mise en veille est activé.

Des bugs temporaires sur votre téléviseur.

Problèmes d’alimentation électrique.

Le téléviseur Hisense peut surchauffer.

Logiciel de télévision obsolète.

Entre autres.

Quelle que soit la raison, vous pouvez facilement appliquer l’une des solutions proposées pour remettre votre téléviseur en état de marche et profiter de vos émissions préférées. Découvrez comment résoudre le problème dans la deuxième partie de l’article.

Comment réparer le problème d’extinction du téléviseur Hisense ?

Désormais que vous connaissez les raisons de l’extinction du téléviseur Hisense, vous vous demandez peut-être comment vous en débarrasser. Ne vous inquiétez pas, voici les solutions de dépannage pour résoudre le problème.

Vérifiez le cordon d’alimentation et la prise de courant

Tout d’abord, vérifiez les fils du cordon d’alimentation de votre téléviseur Hisense et assurez-vous qu’ils sont correctement branchés à la prise de courant ou à la rallonge, car si la prise murale est défectueuse, le cordon est défectueux, ou autre, cela peut être la cause du problème.

Vous pouvez également essayer de brancher votre téléviseur sur une autre prise de courant. S’il fonctionne après avoir été branché sur une autre prise de courant, vous devez vérifier le câble d’alimentation du téléviseur. Si vous avez le même problème, il y a sûrement des problèmes avec le cordon d’alimentation.

Cycle de mise hors tension du téléviseur Hisense

Le cycle de mise hors tension aide les utilisateurs à résoudre de nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés avec le téléviseur, car cela rafraîchit le logiciel de l’appareil et efface les données temporaires. Avant de passer à d’autres solutions, vous pouvez essayer de mettre hors tension votre téléviseur.

Étape 1 : Éteignez votre téléviseur Hisense.

Étape 2 : Débranchez le cordon d’alimentation de la prise.

Étape 3 : Attendez environ 1 à 2 minutes, branchez le cordon d’alimentation dans la prise et allumez le téléviseur Hisense.

Une fois le processus de mise hors tension terminé, vérifiez si le problème d’extinction du téléviseur Hisense persiste ou non. Si oui, passez à la solution suivante.

Vérifiez la télécommande

Après avoir vérifié le cordon d’alimentation et la prise, si vous rencontrez toujours le problème, vous devez vérifier la télécommande du téléviseur Hisense. Retirez simplement les piles lorsque votre téléviseur Hisense est allumé et voyez si le téléviseur s’éteint ou non. Si ce n’est pas le cas, le problème dans votre cas se situe au niveau de la télécommande.

Vérifiez attentivement la télécommande et voyez si un bouton (éventuellement le bouton d’alimentation) est enfoncé ; si c’est le cas, corrigez-le. Si cela ne résout pas le problème, il est peut-être temps d’investir dans de nouvelles piles.

Désactiver le mode d’économie d’énergie sur le téléviseur

Le téléviseur Hisense dispose d’une fonction d’économie d’énergie, et si elle est activée pour votre appareil, cela pourrait être la cause du problème, car elle éteint automatiquement le téléviseur lorsqu’elle estime qu’il n’est pas utilisé. Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver le mode d’économie d’énergie de votre téléviseur Hisense :

Étape 1 : Accédez aux Paramètres de votre téléviseur.

Étape 2 : Choisissez l’option Économie d’énergie et désactivez-la.

Une fois désactivé, allumez votre téléviseur Hisense et vérifiez si le problème est résolu ou non. Sinon, passez à la solution suivante.

Désactiver le minuteur de mise en veille

Alors que le minuteur de mise en veille est une fonction pratique car votre téléviseur s’éteint automatiquement et réduit le temps d’utilisation de l’écran, il arrive parfois que la fonction éteigne le téléviseur après quelques secondes en raison d’un bug. Dans de tels cas, vous devez désactiver la fonction.

Étape 1 : Accédez aux Paramètres de votre téléviseur.

Étape 2 : Sélectionnez Système ou Préférences de l’appareil.

Étape 3 : Choisissez Paramètres du minuteur. Pour certains modèles, vous devez accéder au Minuteur de mise en veille depuis l’écran d’accueil.

Étape 4 : Réglez la fonction sur Désactivé.

Vérifiez si le téléviseur surchauffe

Il se peut également que votre téléviseur Hisense s’éteigne constamment en raison de mesures de sécurité contre la surchauffe. Pour vérifier si votre téléviseur surchauffe ou non, touchez simplement l’arrière du téléviseur Hisense et vérifiez s’il est surchauffé ou non. S’il l’est, éteignez le téléviseur jusqu’à ce qu’il refroidisse. Allumez votre téléviseur une fois qu’il a refroidi, et il devrait fonctionner correctement, sans aucun problème.

Si vous utilisez une version obsolète du logiciel, cela pourrait également être la raison du problème. Vérifiez s’il en existe une nouvelle version et si une mise à jour est disponible pour votre téléviseur, installez-la et votre problème devrait être résolu.

Consultez notre guide dédié sur la façon de mettre à jour votre téléviseur Hisense.

Réinitialiser le téléviseur aux paramètres d’usine

Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas pour vous, alors vous n’avez pas d’autre choix que de réinitialiser le téléviseur à ses paramètres par défaut. Voici comment vous pouvez réinitialiser aux paramètres d’usine votre téléviseur Hisense.

Étape 1 : Accédez aux Paramètres > Système.

Étape 2 : Choisissez Paramètres système avancés.

Étape 3 : Sélectionnez Réinitialisation aux réglages d’usine > Réinitialiser tout.

Suivez les instructions à l’écran pour réinitialiser votre téléviseur. Si vous avez un téléviseur Hisense Roku, suivez notre guide dédié.

Si aucune des solutions répertoriées dans ce guide ne fonctionne pour vous, vous pouvez essayer de contacter l’équipe d’assistance de Hisense et ils pourront vous fournir une assistance professionnelle et organiser également l’intervention d’un technicien si vous n’êtes pas capable de résoudre le problème par vous-même avec les étapes qu’ils fournissent.

Questions fréquemment posées

Q. Comment réparer le téléviseur Hisense qui s’éteint constamment lors du visionnage de Netflix ?

Si le téléviseur Hisense s’éteint constamment lorsque vous regardez Netflix ou un autre service de streaming similaire, essayez de redémarrer l’application. Si cela ne fonctionne pas, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à votre compte en utilisant vos identifiants. Essayez les autres solutions répertoriées dans l’article ci-dessus si même la déconnexion et la reconnexion ne fonctionnent pas.

Q. Comment empêcher mon téléviseur Hisense de s’éteindre ?

Après avoir discuté avec plusieurs utilisateurs qui ont rencontré le même problème auparavant et qui ont réussi à s’en débarrasser, nous avons établi une liste de dépannage pour résoudre le problème. Vous pouvez empêcher votre téléviseur Hisense de s’éteindre en suivant les solutions mentionnées dans cet article.

En suivant les solutions simples ajoutées ci-dessus dans l’article, vous pouvez facilement résoudre le problème d’extinction du téléviseur Hisense en un rien de temps. J’espère que l’article vous a aidé à résoudre le problème.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser. Faites-nous également savoir quelle solution fonctionne le mieux pour vous sur nos réseaux sociaux.