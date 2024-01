Plex : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne et comment y accéder

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce qu’est Plex et les étapes pour le configurer sur votre ordinateur afin d’accéder à vos fichiers multimédias de n’importe où.

Une télévision où Plex est en cours d’exécution

Dans ce guide, je vous explique tout sur Plex, une solution idéale pour organiser votre bibliothèque numérique et avoir toujours vos photos, vidéos ou musiques à portée de main sur tous vos appareils. Dans les prochains paragraphes, je vous expliquerai exactement ce que c’est, comment ce service fonctionne et comment y accéder étape par étape. Ne le manquez pas !

Qu’est-ce que Plex

Plex est un logiciel qui permet de transformer un ordinateur en serveur multimédia. Cet outil s’installe sur votre PC et, après une configuration simple, se charge de localiser tous les fichiers multimédias présents sur votre ordinateur. Ensuite, vous pouvez accéder à cette bibliothèque de fichiers numériques depuis d’autres appareils grâce aux clients Plex.

Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Imaginez que vous voulez regarder Netflix sur votre Smart TV. Que feriez-vous ? Au-delà de vous abonner (vous pouvez avoir Netflix moins cher, mais pas gratuitement), les étapes que vous suivriez sont simples : ouvrir l’application et commencer à lire le contenu. Dans ce processus, deux équipes interviennent :

. Il s’agit d’un ordinateur distant appartenant à Netflix où sont stockés les fichiers multimédias correspondant aux films et séries de la plateforme. Client. Il s’agit d’un appareil qui, via l’application officielle, demande l’accès aux fichiers pour les lire. Le client peut être n’importe quel appareil que vous utilisez pour accéder à la plateforme.

Eh bien, en gardant cet exemple à l’esprit, Plex est une solution qui transforme votre PC ou Mac en serveur pour vos films, séries, photos ou chansons. C’est comme un Netflix personnel basé sur votre bibliothèque multimédia. Dans ce cas, Plex vous permet d’avoir le serveur, l’ordinateur où sont hébergés les éléments de la bibliothèque, et le client, l’appareil depuis lequel vous les lisez.

Comment accéder à Plex étape par étape

Pour mettre en place votre propre Netflix à la maison avec les médias téléchargés sur votre ordinateur, vous devez d’abord configurer le serveur. Pour cela, vous devez télécharger Plex Media Server sur l’appareil que vous souhaitez convertir en serveur.

Une fois cela fait, ouvrez l’exécutable et commencez la configuration, qui se fait depuis le navigateur. Plex requiert que vous vous connectiez avec un compte. Donc, si vous n’en avez pas encore, profitez de ce moment pour en créer un.

Ensuite, le serveur multimédia démarrera et une brève explication de son fonctionnement apparaîtra dans le navigateur. Cliquez sur le bouton Compris pour continuer.

Il est maintenant temps de configurer le serveur. Tout d’abord, vous devez lui donner un nom reconnaissable. Par exemple, vous pouvez mettre quelque chose comme « Serveur à domicile » ou « Ordinateur principal ». Il est également judicieux d’activer l’option Autoriser l’accès à mes fichiers de l’extérieur de mon domicile. Cela vous permettra de voir en permanence les fichiers multimédias, même si vous n’êtes pas chez vous. Gardez à l’esprit que l’ordinateur doit rester allumé en permanence pour que les fichiers soient visibles.

Bien, maintenant vous devez ajouter des bibliothèques à Plex. Cela signifie que vous devez sélectionner les dossiers où se trouvent les fichiers multimédias afin que l’outil puisse les analyser et organiser les médias. Cliquez sur Ajouter une bibliothèque.

Maintenant, il est temps de sélectionner le type de bibliothèque que vous souhaitez créer. Vous pouvez ajouter différents types de fichiers multimédias, mais il est très important de sélectionner correctement leur catégorie. Avec Plex, vous pouvez avoir des bibliothèques pour les films, les séries, la musique, les photos et autres vidéos. Gardez à l’esprit que pour chaque bibliothèque, il est possible d’ajouter plusieurs sources ou répertoires, et que vous pouvez avoir plusieurs types de bibliothèques avec un même compte.

Une fois que vous avez sélectionné le type de bibliothèque, cliquez sur Ajouter des dossiers. Dans cet exemple, je vais choisir d’ajouter une bibliothèque de photos à partir d’un dossier de test, mais vous pouvez faire la même chose avec n’importe quel répertoire de films ou de séries que vous avez.

Une fois que vous avez ajouté toutes les bibliothèques souhaitées, passez à l’étape suivante. Là, l’assistant vous incite à télécharger les applications officielles de Plex sur tous vos appareils. Je vous donnerai ensuite une liste de tous les appareils compatibles, ainsi que d’autres fonctionnalités supplémentaires de Plex. L’important est de se souvenir que ces applications agissent comme des clients et vous permettent d’accéder au contenu de votre ordinateur.

Cliquez sur Terminé pour finaliser la configuration sur votre ordinateur.

Une fois connecté sur un autre appareil, tous les fichiers multimédias de votre ordinateur, ou du moins ceux situés dans les sources sélectionnées, seront disponibles pour être visionnés.

N’oubliez pas que l’ordinateur où vous avez configuré Plex Media Server doit être allumé en permanence pour pouvoir continuer à regarder des films, des séries, des photos ou de la musique depuis celui-ci.

Appareils compatibles et autres fonctionnalités

Vous pouvez configurer un serveur Plex sur un PC avec Windows ou Linux et sur un Mac. Il est également compatible avec FreeBSD, ainsi qu’avec de nombreux serveurs NAS du marché.

En ce qui concerne le client, il est possible d’accéder à une bibliothèque grâce aux applications Plex sur les appareils suivants :

iOS

Android

Apple TV

Fire TV

Android TV

Certaines Smart TV

De plus, Plex complète l’expérience utilisateur avec certaines fonctionnalités supplémentaires. Les plus intéressantes sont les suivantes :

Intégration avec des services tiers . Vous pouvez accéder, par exemple, à votre bibliothèque Tidal.

. Vous pouvez accéder, par exemple, à votre bibliothèque Tidal. Regarder la télévision en direct . Plex est également une bonne alternative aux chaînes de la TNT car elle propose plusieurs chaînes en direct.

. Plex est également une bonne alternative aux chaînes de la TNT car elle propose plusieurs chaînes en direct. Films gratuits. Moyennant de la publicité, vous pouvez avoir accès à un catalogue limité de films.

Beaucoup de ces fonctionnalités nécessitent un abonnement premium payant, bien que certaines puissent être utilisées gratuitement.