Trouver des médias, des documents et des audios dans Signal : voici comment faire

Signal est loin d’être le numéro un des messagers. Cependant, il y a plus de 100 millions de téléchargements de cette application de communication sur toutes les plateformes. Signal est considéré comme un messager particulièrement sécurisé, ce qui est souvent un avantage, mais qui peut aussi être un inconvénient dans la recherche de médias. En effet, celle-ci n’est que rudimentairement développée.

Où puis-je trouver mes médias Signal sur mon smartphone ?

La réponse décevante : nulle part, sauf dans l’application elle-même. Contrairement à WhatsApp, le messager Signal stocke les fichiers reçus et envoyés dans un « sandbox ».

Il s’agit d’un environnement de stockage protégé et crypté sur le téléphone, isolé de toutes les autres applications et accès. L’avantage est que vos données sont protégées contre l’accès de tiers. Le désavantage – eh bien – est que les fichiers ne sont pas retrouvables en dehors de Signal – et même s’ils étaient visibles, d’autres applications ne pourraient pas les lire.

Pour voir une vue d’ensemble de vos médias, documents et audios Signal reçus et envoyés, procédez comme suit :

Ouvrez Signal sur votre smartphone.

Cliquez sur une conversation individuelle ou de groupe pour laquelle vous souhaitez voir les fichiers.

Cliquez ensuite sur le nom de la personne ou du groupe dans la barre supérieure.

Dans la section Contenus partagés , cliquez sur Tout afficher .

, cliquez sur . Vous vous trouvez maintenant dans le navigateur de médias.

Signal affiche ici les images et vidéos, les documents (comme les PDF ou Word) et les fichiers audio. Contrairement à WhatsApp, cependant, l’application ne trace pas et ne collecte pas les liens vers Internet – vous devez les chercher laborieusement dans la conversation.

Une fois que vous l’avez compris, le chemin vers les médias dans Signal est intuitif. (Capture d’écran personnelle)

De plus, la fonction de recherche de Signal n’existe pas. L’application vous permet de visualiser les fichiers sous forme de grille ou de liste.

Cette dernière est tout de même pratique pour limiter la période de livraison à l’aide des horodatages affichés. Cependant, tout cela n’est pas très pratique.

Afficher les médias Signal sur un PC ?

Signal propose une application de bureau gratuite pour PC, Linux (Debian) et Mac. Après l’avoir téléchargée depuis le site officiel, installez l’application et ouvrez-la.

Si vous cliquez ici sur une conversation, puis sur la barre avec le nom de la conversation ou de la personne, les médias partagés sont absents. Signal met ici une autre barrière et hisse le drapeau de la confidentialité des données.

Tout le contenu que vous avez partagé avant l’installation de l’application sur votre ordinateur est masqué par l’application de bureau. Tout le contenu partagé après la configuration de l’application sur votre PC apparaît dans sa propre gestion des médias.

La gestion des médias est également « claire » sur PC. Il n’y a pas de fonction de recherche. (Capture d’écran personnelle)

Contrairement à l’application pour smartphone, Signal sur PC ne fait pas de distinction entre les contenus média (images, vidéos, audio) et les documents. Il n’y a pas de fonction de recherche, ni de bouton pour basculer entre la vue en grille et la vue en liste.

Recherche ? Fehlanzeige !

Contrairement à WhatsApp et à d’autres messagers, voire à un véritable explorateur de fichiers, Signal n’offre maintenant que des options de base pour la gestion des médias. Il n’y a pas de recherche par nom de fichier ou par contenu, et l’application de bureau ne permet pas de basculer entre différentes vues. La recherche de liens est également absente.

Signal reste l’une des meilleures alternatives parmi les messagers libres, car les développeurs misent sur le chiffrement. Cependant, en termes d’ergonomie et d’aperçu des médias, Signal a encore du chemin à faire.