Galaxy A04 et Galaxy A04e rejoignent la fête Android 14

Samsung a fait un excellent travail avec le déploiement de la mise à jour Android 14 pour ses téléphones Galaxy, avec presque tous les modèles éligibles maintenant mis à jour. Seuls quelques téléphones d’entrée de gamme et à petit budget doivent encore recevoir la mise à jour. Les Galaxy A04 et Galaxy A04e sont deux autres téléphones d’entrée de gamme qui reçoivent désormais la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14.

Les Galaxy A04 et Galaxy A04e ont été lancés au dernier trimestre de 2022 avec le système d’exploitation Android 12. Cela signifie que la mise à jour Android 14 est la deuxième mise à jour majeure pour ces deux téléphones d’entrée de gamme. C’est assez impressionnant étant donné que de nombreuses entreprises ne parviennent pas à fournir ne serait-ce qu’une seule mise à jour majeure à leurs téléphones d’entrée de gamme.

La mise à jour Android 14 pour le Galaxy A04 a été repérée en Ukraine avec le numéro de version de build < strong> A045FXXU4DXA6 , tandis que la mise à jour pour le Galaxy A04e a été repérée en Inde et au Guatemala avec le numéro de version de build < strong> A042xxxU6DXA2 . Étant donné qu’Android 14 est une mise à jour majeure, prévoyez également une taille de mise à jour plus importante.

En ce qui concerne les changements et les nouvelles fonctionnalités, la liste est assez longue. La mise à jour Android 14 apporte la plupart des fonctionnalités disponibles sur les téléphones phares avec la même mise à jour. Cependant, le niveau du correctif de sécurité reste le même, à savoir décembre 2023. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Journal des modifications du Galaxy A04 pour Android 14

Panneau rapide

Nouvelle disposition des boutons: le panneau rapide dispose d’une nouvelle disposition qui facilite l’accès aux fonctionnalités que vous utilisez le plus. Le Wi-Fi et le Bluetooth ont maintenant leurs propres boutons dédiés en haut de l’écran, tandis que les fonctionnalités visuelles, comme le mode sombre et le bouclier de confort oculaire, ont été déplacées vers le bas. Les autres boutons des paramètres rapides apparaissent dans une zone personnalisable au milieu.

Accès instantané au panneau rapide complet: par défaut, un panneau rapide compact avec des notifications apparaît lorsque vous faites glisser l’écran vers le bas depuis le haut de l’écran. En faisant glisser de nouveau vers le bas, les notifications sont masquées et le panneau rapide étendu s’affiche. Si vous activez l’accès instantané aux paramètres rapides, vous pouvez afficher le panneau rapide étendu en faisant glisser une fois depuis le côté droit de la partie supérieure de l’écran. En faisant glisser vers le bas depuis le côté gauche, les notifications s’affichent.

Accès rapide au contrôle de la luminosité: la barre de contrôle de la luminosité apparaît désormais par défaut dans le panneau rapide compact lorsque vous faites glisser l’écran vers le bas une fois pour des ajustements de luminosité plus rapides et plus faciles.

Affichage amélioré de la pochette d’album: lors de la lecture de musique ou de vidéos, la pochette d’album recouvrira tout le contrôleur multimédia dans le panneau de notification si l’application qui diffuse la musique ou la vidéo fournit une pochette d’album.

Mise en page améliorée des notifications: chaque notification apparaît désormais sous la forme d’une carte séparée, ce qui facilite la reconnaissance des notifications individuelles.

Icônes de notification plus vives: vous pouvez utiliser les mêmes icônes en couleur complète qui sont utilisées pour chaque application sur les écrans d’accueil et d’applications. Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans les paramètres.

Trier les notifications par heure: vous pouvez désormais modifier vos paramètres de notification pour les trier par heure au lieu de les trier par priorité, de sorte que vos dernières notifications soient toujours en haut.

Écran verrouillé

Repositionnez votre horloge: vous avez maintenant plus de liberté pour déplacer votre horloge à l’endroit de votre choix sur l’écran de verrouillage.

Écran d’accueil

Étiquettes d’icônes simplifiées: les étiquettes d’icônes d’application sont désormais limitées à une seule ligne pour un aspect plus propre et plus simple. Les mots « Galaxy » et « Samsung » ont été supprimés de certains noms d’applications pour les rendre plus courts et plus faciles à parcourir.

Multitâche

Gardez les fenêtres contextuelles ouvertes: au lieu de réduire les fenêtres contextuelles lorsque vous accédez à l’écran « Récents », les fenêtres contextuelles resteront désormais ouvertes après avoir quitté l’écran « Récents » afin que vous puissiez continuer votre travail.

Samsung Keyboard

Nouvelle conception d’emoji: les emojis qui apparaissent dans vos messages, vos publications sur les réseaux sociaux et ailleurs sur votre téléphone ont été mis à jour avec un nouveau design frais.

Partage de contenu

Aperçus des images: lorsque vous partagez des images depuis n’importe quelle application, des images d’aperçu apparaîtront en haut du panneau de partage pour vous donner une dernière chance de les examiner avant de les partager.

Météo

Nouveau widget météo: le widget Météo Insights fournit plus d’informations sur les conditions météorologiques locales. Vous pouvez voir quand des orages violents, de la neige, de la pluie et d’autres événements sont prévus.

Plus d’informations dans l’application Météo: des informations sur les chutes de neige, les phases et les horaires de la lune, la pression atmosphérique, la distance de visibilité, le point de rosée et la direction du vent sont désormais disponibles dans l’application Météo.

Vue de la carte interactive: faites glisser pour vous déplacer sur la carte et appuyez sur un endroit pour afficher les conditions météorologiques locales. La carte peut vous aider à trouver des informations météorologiques même si vous ne connaissez pas le nom de la ville.

Illustrations améliorées: les illustrations dans le widget et l’application Météo ont été améliorées pour fournir de meilleures informations sur les conditions météorologiques actuelles. Les couleurs de fond changent également en fonction de l’heure de la journée.

Galerie

Glisser-déposer à deux mains: maintenez enfoncé les images et les vidéos d’une main, puis utilisez votre autre main pour naviguer vers l’album dans lequel vous souhaitez les déposer.

Vue de l’histoire améliorée: lors de la visualisation d’une histoire, une vue miniature apparaît lorsque vous faites glisser l’écran vers le haut depuis le bas de l’écran. En mode miniature, vous pouvez ajouter ou supprimer des images et des vidéos de votre histoire.

Éditeur de photos

Mise en page améliorée: le nouveau menu Outils facilite la recherche des fonctionnalités d’édition dont vous avez besoin. Les options de redressement et de perspective ont été combinées dans le menu Transform.

Ajustez les décorations après la sauvegarde: vous pouvez désormais apporter des modifications aux dessins, stickers et textes que vous avez ajoutés à une photo même après leur sauvegarde.

Annuler et rétablir: ne vous inquiétez pas de faire des erreurs. Vous pouvez désormais annuler ou rétablir facilement les transformations, les filtres et les tons.

Dessinez sur des stickers personnalisés: lors de la création d’stickers personnalisés, vous pouvez désormais utiliser les outils de dessin pour rendre vos stickers encore plus personnels et uniques.

Nouveaux arrière-plans et styles de texte: lors de l’ajout de texte à une photo, vous pouvez choisir parmi plusieurs nouveaux arrière-plans et styles pour obtenir l’aspect parfait.

Lecteur vidéo

Mise en page améliorée: les contrôles du lecteur vidéo sont désormais plus faciles que jamais. Les boutons avec des fonctions similaires ont été regroupés et le bouton Lecture a été déplacé au centre de l’écran.

Samsung Health

Nouveau look pour l’écran d’accueil: l’écran d’accueil de Samsung Health a été entièrement repensé. Plus d’informations sont affichées, tandis que les polices et les couleurs audacieuses faciliteront la visualisation des informations les plus importantes. Votre dernier résultat d’exercice est affiché en haut de l’écran, et plus de commentaires sont fournis sur votre score de sommeil ainsi que sur vos objectifs quotidiens en matière de pas, d’activité, d’eau et de nourriture.

Tailles de gobelets d’eau personnalisées: vous pouvez désormais personnaliser la taille des gobelets dans le suivi de l’eau Samsung Health pour correspondre à la taille du gobelet que vous utilisez habituellement.

Calendrier

Votre planning en un coup d’œil: la nouvelle vue du calendrier affiche vos événements à venir, vos tâches et vos rappels dans l’ordre chronologique.

Affichez vos rappels dans le calendrier: vous pouvez désormais afficher et ajouter des rappels dans l’application Calendrier sans ouvrir l’application Rappel.

Déplacez les événements avec 2 mains: en vue jour ou semaine, appuyez et maintenez l’événement que vous souhaitez déplacer d’une main, puis utilisez votre autre main pour naviguer vers le jour où vous souhaitez le déplacer.

Rappel

Affichage raffiné de la liste des rappels: la vue de la liste principale a été repensée. Vous pouvez gérer les catégories en haut de l’écran. Sous les catégories, vos rappels seront affichés organisés par date. La mise en page des rappels contenant des images et des liens Web a également été améliorée.

Nouvelles catégories de rappel: la catégorie Lieu contient des rappels qui vous alertent lorsque vous vous trouvez dans un endroit spécifique, et la catégorie Aucune alerte contient des rappels qui ne fournissent aucune alerte.

Plus d’options pour créer des rappels: lorsque vous partagez du contenu vers l’application Rappel, vous bénéficiez de toutes les options d’édition avant que votre rappel ne soit créé. Vous pouvez également prendre des photos à l’aide de l’appareil photo lors de la création d’un rappel.

Créer des rappels toute la journée: vous pouvez désormais créer des rappels pour une journée entière et personnaliser l’heure à laquelle vous souhaitez être alerté à leur sujet.

Samsung Internet

Lire des vidéos en arrière-plan: continuez à écouter le son des vidéos même si vous quittez l’onglet actuel ou quittez l’application Internet.

Déplacez les signets et les onglets avec 2 mains: appuyez et maintenez le signet ou l’onglet que vous souhaitez déplacer d’une main, puis utilisez votre autre main pour naviguer vers le dossier de signets ou le groupe d’onglets où vous souhaitez le déplacer.

Smart select

Vue agrandie: lors de la sélection d’une zone de l’écran, une vue agrandie apparaîtra afin que vous puissiez commencer et terminer votre sélection au bon endroit.

Appel par texte Bixby

Passer à l’appel par texte Bixby pendant un appel: vous pouvez passer à l’appel par texte Bixby à tout moment, même si l’appel est déjà en cours.

Modes et routines

Modifiez l’apparence de votre écran de verrouillage: configurez différents écrans de verrouillage avec leur propre papier peint et leur propre style d’horloge lorsque vous conduisez, travaillez, faites de l’exercice, etc. Essayez un fond d’écran sombre pour le mode sommeil ou un fond d’écran apaisant pour le mode détente. Lorsque vous modifiez l’écran de verrouillage pour un mode, vous verrez ce papier peint chaque fois que ce mode est activé.

Nouvelles conditions: vous pouvez maintenant démarrer une routine lorsqu’une application diffuse des médias.

Nouvelles actions: vos routines peuvent désormais faire plus que jamais, comme changer les paramètres de votre clavier Samsung.

Finder

Actions rapides pour les applications: lorsqu’une application apparaît dans les résultats de votre recherche, vous pouvez appuyer et maintenir l’application pour accéder rapidement aux actions que vous pouvez effectuer à l’aide de l’application. Par exemple, si vous recherchez l’application Calendrier, des boutons pour ajouter un événement ou rechercher dans votre calendrier apparaîtront. Les actions de l’application apparaîtront également dans les résultats de recherche par eux-mêmes si vous recherchez le nom de l’action plutôt que l’application.

Mes fichiers

Libérer de l’espace de stockage: des cartes de recommandation s’afficheront pour vous aider à libérer de l’espace de stockage. My Files vous recommandera de supprimer les fichiers inutiles, vous donnera des conseils pour configurer le stockage en nuage et vous informera également sur les applications de votre téléphone qui utilisent le plus d’espace de stockage.

Copiez des fichiers avec 2 mains: maintenez enfoncé le fichier que vous souhaitez copier d’une main, puis utilisez votre autre main pour naviguer vers le dossier dans lequel vous souhaitez le copier.

Paramètres

Mode Avion plus intelligent: si vous activez le Wi-Fi ou le Bluetooth alors que le mode Avion est activé, votre téléphone s’en souviendra. La prochaine fois que vous utiliserez le mode Avion, le Wi-Fi ou le Bluetooth restera activé au lieu de s’éteindre.

Accès plus facile aux paramètres de la batterie: les paramètres de la batterie ont désormais leur propre menu de paramètres de premier niveau afin que vous puissiez facilement vérifier l’utilisation de votre batterie et gérer les paramètres de la batterie.

Accessibilité

Améliorations de la vision plus faciles à trouver: les menus d’assistance vocale et d’améliorations de la visibilité ont été combinés en un seul menu d’améliorations de la vision pour un accès plus rapide et plus simple.

Nouvelles options de grossissement: personnalisez la façon dont votre fenêtre de grossissement apparaît. Vous pouvez choisir un plein écran, un écran partiel ou autoriser le passage de l’un à l’autre.

Personnalisez l’épaisseur du curseur: vous pouvez désormais augmenter l’épaisseur du curseur qui apparaît lors de l’édition de texte afin qu’il soit plus facile à voir.

En savoir plus sur l’accessibilité: un lien vers la page web d’accessibilité Samsung a été ajouté aux paramètres d’accessibilité pour que vous puissiez en savoir plus sur les fonctionnalités d’accessibilité et nos efforts visant à rendre nos produits accessibles à tous.

Bien-être numérique

Mise en page améliorée: l’écran principal de Bien-être numérique a été repensé, ce qui facilite la recherche des informations dont vous avez besoin.

Plus de contenu dans votre rapport hebdomadaire: votre rapport d’utilisation hebdomadaire vous informe désormais des modèles d’utilisation inhabituels, de vos heures d’utilisation maximales et de la façon dont vous équilibrez votre temps d’écran.

Tout comme les autres mises à jour, il s’agit également d’un déploiement progressif, ce qui signifie que le déploiement se poursuivra au cours des prochaines semaines jusqu’à ce que tout le monde reçoive la mise à jour. Si vous avez un Galaxy A04 ou un Galaxy A04e, vérifiez régulièrement la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50%.