Comment utiliser le mode image dans l’image de YouTube sur iPhone

Le mode Picture-in-Picture n’est pas une nouvelle fonctionnalité ; il fait partie des téléphones et des ordinateurs depuis de nombreuses années. Cependant, il n’est toujours pas disponible dans toutes les applications, malgré le fait que tous les téléphones prennent en charge cette fonctionnalité. Pour YouTube, la disponibilité de la fonctionnalité PiP est compliquée. Si vous possédez un iPhone et souhaitez utiliser le mode Picture-in-Picture de YouTube, alors ce guide est fait pour vous.

J’utilise le terme « compliqué » car le mode Picture-in-Picture est disponible pour les membres premium. Il est également disponible pour les utilisateurs non-premium, mais seulement aux États-Unis (uniquement pour les vidéos non musicales). Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous aurez besoin d’un abonnement YouTube premium pour profiter du mode Picture-in-Picture. Cependant, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez suivre directement les étapes sans souscrire à Premium.

Le mode Picture-in-Picture de YouTube permet de jouer des vidéos dans un petit cadre par-dessus d’autres applications, même si vous fermez YouTube. Cela permet aux utilisateurs de faire plusieurs tâches en regardant une vidéo YouTube dans une partie de l’écran. Les utilisateurs ont le contrôle sur la taille de la fenêtre PiP ; ils peuvent utiliser les gestes de pincement pour ajuster la taille de la fenêtre PiP YouTube.

Commençons le guide.

Comment activer le Picture-in-Picture de YouTube sur iPhone

Le mode Picture-in-Picture ne fonctionnera pas si cette fonction est désactivée au niveau du système. Vous devez donc vous assurer que la fonctionnalité PiP est activée pour l’utiliser sur YouTube. Voici les étapes à suivre.

Dans les paramètres :

Ouvrez Paramètres sur votre iPhone. Accédez à Général > Picture in Picture. Allumez l’interrupteur pour Démarrer automatiquement PiP.

Dans l’application YouTube :

Vous devez également activer la fonctionnalité dans l’application YouTube. Lancez l’application YouTube sur votre iPhone. Ouvrez votre Profil suivi de l’icône Paramètres en haut à droite. Sous Paramètres, ouvrez Général et activez l’interrupteur pour l’option Picture-in-Picture.

Avec cela, vous avez activé avec succès le mode Picture in Picture dans l’application YouTube. Et maintenant vous pouvez profiter du Picture in Picture sur votre iPhone.

Comment lire une vidéo YouTube en PiP

Ouvrez l’application YouTube. Lisez n’importe quelle vidéo que vous aimez. Pendant que la vidéo est en cours de lecture, faites glisser votre doigt du bas de l’iPhone vers le haut. L’écran YouTube se réduira et se figera sur l’écran d’accueil.

Vous pouvez ensuite changer sa taille et son emplacement en fonction de vos besoins. Comme la fenêtre PiP a la permission de s’afficher par-dessus les applications, la vidéo continuera de se lire même si vous ouvrez d’autres applications.

Contrôles et fonctionnalités du PiP

Parlons maintenant de ses contrôles et de certaines fonctionnalités utiles.

Fermer la fenêtre PiP : Pour fermer la vidéo, appuyez sur la vidéo en cours de lecture dans la fenêtre PiP, puis appuyez sur l’icône X/Fermer. Si vous verrouillez votre téléphone, l’audio continuera si vous êtes abonné à l’adhésion Premium.

Redimensionner la fenêtre PiP : Pendant la lecture d’une vidéo YouTube dans la fenêtre PiP, vous pouvez pincer pour réduire sa taille et écarter les doigts pour agrandir la fenêtre. Notez qu’il peut y avoir une limite à la taille de la fenêtre que vous pouvez agrandir ou réduire.

Changer de position : Par défaut, la fenêtre PiP sera en haut à droite, mais vous pouvez facilement changer son emplacement. Pour changer l’emplacement, faites simplement glisser la fenêtre à n’importe quel endroit de l’écran.

Revenir à la fenêtre normale : Pour lire la vidéo à nouveau dans l’application YouTube, vous devez simplement appuyer sur l’icône de la pile. Consultez l’image pour référence.

Autres contrôles : Vous pouvez revenir en arrière, avancer rapidement, lire/mettre en pause et changer le niveau de volume de la même manière que vous contrôlez la vidéo dans l’application YouTube.

Le mode PiP est incroyablement utile pour effectuer plusieurs tâches, surtout lorsque vous voulez lire quelque chose dans votre voiture via Bluetooth tout en utilisant votre téléphone pour d’autres tâches (bien sûr lorsque vous n’êtes pas au volant). La vidéo continuera de se lire et vous n’aurez pas à vous soucier de la lire encore et encore.

Comment désactiver le Picture-in-Picture de YouTube sur iPhone

Si vous ne souhaitez plus utiliser la fonction PiP, vous pouvez facilement la désactiver en suivant ce guide. Si vous souhaitez simplement fermer la fenêtre PiP, veuillez vous référer à la section de contrôle mentionnée ci-dessus, car cela diffère de la désactivation de la fonction PiP pour YouTube.

Vous n’avez pas besoin de désactiver le PiP pour tout le système si vous voulez simplement vous en débarrasser de YouTube.

Ouvrez l’application YouTube sur votre iPhone. Appuyez maintenant sur votre icône de profil > icône Paramètres. Sélectionnez Général. Désactivez le curseur pour l’option Picture in Picture.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser la fonction PiP uniquement pour certaines vidéos et pas toutes, la meilleure option consiste à mettre en pause la vidéo que vous ne souhaitez pas continuer à lire avant de quitter l’application YouTube.

C’est tout. Les vidéos YouTube ne se liront pas si vous passez à l’écran d’accueil depuis l’application YouTube.

C’était le guide complet sur l’utilisation du Picture-in-Picture de YouTube sur iPhone en détail. J’espère que vous avez trouvé le guide utile et que j’ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez d’autres questions, vous pouvez les poser dans la section des commentaires.

