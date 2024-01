Au final, les modèles IA sont très humains: Emily Pellegrini a volé le corps d’une autre femme.

Intelligence artificielle (IA)

Ces dernières semaines, de plus en plus de profils sur les réseaux sociaux prétendent être des mannequins créés grâce à l’intelligence artificielle. Dans certains cas, c’est vrai, dans d’autres il s’agit simplement de photos et de vidéos volées à de vrais mannequins et ensuite modifiées.

En l’espace de quelques minutes, une jeune femme blonde a commencé à suivre sur Instagram certains journalistes de cette rédaction. Elle compte 390 followers sur la plateforme, prétend vivre à Turin et même si son profil a été ouvert il y a quelques semaines seulement, elle a déjà posté 19 publications et une série d’histoires en avant. La jeune femme cherche à se faire de la publicité. Parmi ses liens se trouve également un profil Fanvue, une plateforme similaire à OnlyFans pour publier du contenu explicite. Mais il y a plus. Cette jeune femme n’existe pas. En regardant attentivement ses photos, on remarque grâce aux ombres, aux couleurs et aux arrière-plans que tout a été créé grâce à l’intelligence artificielle (IA).

La tendance des mannequins créés par ces logiciels a commencé depuis un certain temps. Les cas sont nombreux. Aitana est un mannequin créé grâce à l’intelligence artificielle qui prétend gagner 10 000 dollars par mois. Rebecca Galani est la première influenceuse née de cette manière en Italie. Et puis il y a le cas d’Emily Pellegrini, mannequin virtuelle avec un profil Instagram qui compte plus de 240 000 followers.

Les créateurs de ces avatars parlent généralement volontiers à la presse et racontent quelques détails pour gagner en visibilité. Emily Pellegrini est devenue célèbre parce que selon ceux qui l’ont lancée sur les réseaux sociaux, elle aurait trompé même des footballeurs et des combattants de MMA. Mais bien sûr, on sait que les parents glorifient toujours les exploits de leurs enfants. Imaginez les développeurs avec leurs avatars. Et en effet, certains doutes sur les origines de certaines de ces mannequins commencent à circuler.

Comment créer un mannequin avec l’intelligence artificielle

En 2023, les logiciels capables de créer des images à partir d’algorithmes d’intelligence artificielle sont devenus accessibles au grand public. Midjourney peut-être le meilleur en termes de rendu graphique, mais il n’est accessible que sur abonnement. Bing Create fonctionne moins bien, mais permet une longue série d’essais gratuits. Avec ces outils, on peut faire un peu de tout, des fausses informations aux photos du Pape François avec des doudounes surdimensionnées, en passant par les affiches de faux films Pixar.

Il est certainement très facile maintenant de créer des mannequins artificiels faits uniquement de pixels. Souvent, du moins d’après ce que nous avons constaté, l’intelligence artificielle n’est que la base de départ. Peut-être qu’un visage avec une série d’expressions est créé. Ces masques de pixels sont ensuite appliqués à d’autres corps également créés par l’intelligence artificielle. Tout est ajusté à la fin sur un arrière-plan qui peut alors être une simple photographie.

Le problème des corps d’Emily Pellegrini

Emily Pellegrini est pour l’instant le cas le plus connu. Il y a un élément qui rend son profil beaucoup plus réaliste que celui de ses collègues : les vidéos. Si créer des photos avec l’intelligence artificielle est à la portée de tous, créer une vidéo est encore un défi complexe. Parmi les logiciels gratuits, même les meilleurs ne parviennent pas à maintenir les mêmes formes pour tous les photogrammes du clip. L’effet est un papillotement très peu naturel.

Ce n’est pas le cas d’Emily. Ses vidéos semblent parfaites. Le visage change un peu, mais le corps a un effet très réaliste. Un détail qui a éveillé les soupçons de certains utilisateurs. Et ainsi, après quelques recherches, on a découvert pourquoi le corps d’Emily Pellegrini est si réaliste : elle existe réellement. Nous vous laissons ci-dessous l’exemple d’une vidéo volée au mannequin australien Ella Cervetto. Les vidéos d’Ella Cervetto datent de février 2023, celle d’Emily Pellegrini du 1er janvier dernier. Emily Pellegrini n’est donc pas exactement un mannequin créé avec l’intelligence artificielle. C’est un deepfake, une vidéo truquée où le visage d’une personne est appliqué sur le corps d’une autre. Une technologie souvent utilisée de manière dangereuse, car elle peut devenir un moyen très rapide de diffuser des fausses informations ou de créer du matériel susceptible d’être utilisé pour du chantage à caractère pornographique.