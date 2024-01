Installer Steam: Fais de ton Chromebook une machine de jeu

Gaming sur Chromebook ? C’était longtemps seulement marginal. Avec l’introduction des appareils de jeu certifiés par Google, les jeux Windows arrivent également sur Chromebook. Sans grandes acrobaties, commandes obscures ou jeu en cloud – mais avec une installation native de Steam. Cependant, vous avez besoin d’un peu de patience – et de notre guide d’installation pratique en six étapes.

Contenu :

Prérequis pour le jeu «réel» sur Chromebook

Pour installer Steam sur votre Chromebook, il doit remplir quelques prérequis :

Processeur Intel Core i5 ou supérieur, ou processeur AMD actuel

Au moins 8 Go de RAM

128 Go d’espace de stockage libre sur le disque dur

Ce sont les exigences générales que Google demande pour faire fonctionner Steam. Mais : tous les Chromebooks qui remplissent ces exigences sur le papier ne sont pas compatibles. Ainsi, le vieux mais bien équipé Acer CB314 refuse de fonctionner, tandis que l’Asus Flip CX5 avec processeur Intel Core-i3 s’est installé chez nous sans aucun problème et joue aux jeux.

Google ne met pas à jour une liste complète de tous les Chromebooks compatibles actuellement – le site web de l’annonce bêta de Steam est la seule source valide. Sinon, il suffit de demander à votre revendeur de confiance.

Les étapes suivantes décrivent donc la configuration sur un Chromebook de jeu.

Étape 1 : Activer le canal bêta de ChromeOS

Pour le moment, Steam n’est disponible que dans une version bêta (stable). Pour utiliser l’application, vous devez activer le canal bêta de votre Chromebook. Cela vous donne la possibilité de tester ces nouvelles fonctionnalités avant leur publication officielle.

Bien sûr, à vos risques et périls. Bien qu’une perte de données soit peu probable, elle ne peut jamais être complètement exclue. Au Netcost-security.fr, nous utilisons souvent les Chromebooks présentés jusqu’à présent pendant de longues périodes sur le canal bêta. Sans restrictions ni problèmes.

Assez de préambule – activons le canal bêta :

Cliquez ou tapez sur la barre d’applications de votre Chromebook en bas sur le segment comprenant l’heure et l’état du réseau Wi-Fi, puis sur l’engrenage.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez en bas sur À propos de ChromeOS. Ici, cliquez sur Informations supplémentaires.

Cliquez maintenant sur le bouton Modifier le canal dans l’onglet Canal et modifiez-le en Bêta. Confirmez le changement. Cliquez ensuite sur la flèche de retour.

Attendez maintenant que votre Chromebook télécharge la mise à jour bêta et redémarre l’appareil.

Étape 2 : Activer le partage de Steam

Maintenant que nous avons activé le canal bêta, nous devons également activer un paramètre dans ChromeOS pour pouvoir installer Steam.

Ouvrez le navigateur Chrome :

Dans la barre d’adresse, saisissez chrome://flags et appuyez sur Entrée.

Vous vous trouvez maintenant dans l’interface des paramètres de drapeaux de Chrome et ChromeOS. Recherchez borealis et activez toutes les fonctionnalités borealis que votre Chromebook propose : Borealis Activé : Ce drapeau vous permet d’exécuter Steam en premier lieu. Pour cela, vous devez être connecté en tant qu’administrateur. Mode Linux Borealis : Cela désactive le code spécifique au client de ChromeOS et utilise Linux à la place, si possible. Borealis dGPU : Améliore les performances de votre carte graphique Borealis Big GL : Active une variante d’OpenGL pour le rendu graphique, ce qui améliore les performances et la compatibilité.

Une fois que vous avez activé tous les drapeaux, redémarrez votre Chromebook.

Étape 3 : Installer et configurer Steam

Maintenant, tout est prêt pour installer Steam sur votre Chromebook. Après le redémarrage, cliquez sur le cercle situé tout à gauche de la barre d’applications de ChromeOS et saisissez Steam. Sélectionnez Steam Install Wizard et suivez les instructions d’installation.

Après l’installation, démarrez l’application comme n’importe quelle autre application de ChromeOS – ou directement à la fin de l’installation en cliquant sur Ouvrir Steam.

Attendez maintenant que Steam télécharge et installe les éventuelles mises à jour. Cela devrait être le cas lors du premier démarrage.

Étape 4 : Installer les jeux Windows sur Steam sous ChromeOS

Par défaut, seuls les jeux compatibles avec Linux sont activés pour Steam sous ChromeOS. Il existe cependant un autre moyen appelé Proton qui permet d’installer presque tous les jeux Windows.

Ce Proton est un logiciel qui traduit les applications développées à l’origine pour les normes Windows DirectX 11 et DirectX 12 en applications Vulkan. En d’autres termes, le programme s’assure en arrière-plan que les titres exclusifs à Windows fonctionnent également sur votre Chromebook.

Cela étend considérablement le catalogue de jeux potentiellement jouables :

Pour ce faire, cliquez dans le client Steam en haut à gauche sur Steam puis sur Paramètres. Cliquez maintenant sur l’onglet Compatibilité et activez les interrupteurs Activer le jeu sur Steam pour les titres pris en charge et Activer le jeu sur Steam pour tous les autres titres. Redémarrez l’application.

Vous devriez maintenant pouvoir jouer aux jeux. La règle de base est : tout ce qui fonctionne sur la console portable Valve Steam Deck est théoriquement compatible avec Steam sur votre Chromebook. Nous aborderons les exceptions – et comment les forcer à fonctionner – à l’étape 6.

Étape 5 : Installer les jeux Steam

À partir de maintenant, installer des jeux Steam est un jeu d’enfant. Cliquez sur le titre souhaité dans votre bibliothèque, puis sur le bouton Installer, vérifiez le chemin d’installation et cliquez à nouveau sur Installer. Steam téléchargera ensuite l’application depuis le serveur vers la mémoire de votre Chromebook.

Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez lancer l’application. Notez que Proton peut compiler à nouveau les shaders lors du premier démarrage. Cela peut prendre jusqu’à 45 minutes. Positive : Steam ne le fait qu’au premier démarrage.

Vous pouvez télécharger des configurations de shaders pré-créées mais adaptées à votre système via Paramètres -> Téléchargements -> [Onglet] Mise en cache préalable des shaders. Pour cela, il vous suffit d’activer les deux interrupteurs à côté de Activer la mise en cache préalable des shaders et Autoriser le traitement des shaders Vulkan en arrière-plan.

Étape 6 : Forcer le démarrage du jeu

Parfois, un des jeux installés ne démarre pas immédiatement. Mais vous pouvez aider le jeu en quelques clics. Faites un clic droit avec la souris ou avec deux doigts sur la piste tactile de l’entrée du jeu correspondante et allez sur Propriétés. Dans l’onglet Compatibilité, vous trouverez la case vide Forcer l’utilisation d’un outil de compatibilité Proton spécifique à Steam.

En dessous, vous pouvez maintenant sélectionner l’un des outils Proton qui rendent les jeux DirectX compatibles avec ChromeOS. D’après notre expérience, Proton Experimental ou l’entrée suivante sont suffisamment bons pour jouer aux jeux de manière fluide sur votre Chromebook.

Si cela ne fonctionne pas une fois, sélectionnez la version Proton précédente ou consultez les expériences des utilisateurs sur ProtonDB, où les joueurs passionnés partagent leurs configurations et expériences Proton pour presque tous les jeux disponibles sur Steam.

Pour cela, recherchez simplement le jeu installé dans ProtonDB et parcourez les expériences. Cela vous aidera à régler correctement les jeux. Mais avant de vous laisser aller à l’euphorie : des titres gourmands en ressources comme Cyberpunk 2077 ne fonctionnent pas encore sur les Chromebooks actuels. Pour cela, l’unité de calcul doit déjà être nettement plus puissante.

Mais avec peu d’efforts, vous pouvez donc profiter pleinement des jeux sur Chromebook et rattraper nombreux classiques et titres actuels peu exigeants. Tout ne fonctionne pas «out of the box», mais ces ajustements ne nécessitent maintenant plus que quelques clics.