La cinquième saison (et finale) de Stranger Things a commencé son tournage

Distribution de Stranger Things 5

TÉNÈBRES. Le bruit du VENT FROID. LE GÉMISSEMENT DES ARBRES. ET… LA VOIX D’UN ENFANT. Chantant une chanson familière. C’est ainsi que nous avons appris il y a seulement quelques mois que la cinquième saison de Stranger Things, l’une des grandes séries exclusives de Netflix, allait enfin reprendre après près de deux ans et demi (la quatrième saison a été tournée en septembre 2021).

Pour la dernière fois, par ailleurs, car, comme l’a confirmé David Harbour lui-même, le policier Jim Hopper dans la série, « l’histoire de Stranger Things, qui a commencé avec l’Autre Côté, s’étend de la saison 1 à la saison 5 et est une histoire complète qui se conclura dans le dernier épisode de la saison 5″. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de place pour de possibles suites, préquelles comme la comédie musicale qui vient de sortir et des spin-offs, bien qu’ils soient éloignés de la paisible ville américaine.

Quoi qu’il en soit, le casting complet s’est réuni à nouveau pour annoncer qu’ils sont déjà en train de tourner, et aux côtés d’eux, nous pouvons également voir les frères Duffer, les responsables et créateurs de la série, qui connaissent déjà depuis longtemps quel sera le dénouement, et ils espèrent « qu’il satisfera tout le monde. Nous verrons », bien que nous ayons entendu toutes sortes de théories récemment ; toutes démenties, cela va sans dire.

🚨CODE ROUGE🚨 Le tournage de la cinquième saison de #StrangerThings a déjà commencé. pic.twitter.com/NZabLSFQl3 — Netflix España (@NetflixES) 8 janvier 2024

Presque tout le casting (presque, car il y aura de nouveaux visages qui n’apparaissent pas ici, comme celui de Linda Hamilton, l’actrice de Terminator) de la saison 5 de Stranger Things.

Stranger Things

Dans la petite ville de Hawkins, Indiana, dans les années 80, un groupe d’amis est confronté à des forces surnaturelles après la mystérieuse disparition d’un enfant. Avec l’arrivée d’une fille dotée de pouvoirs télékinétiques, connue sous le nom d’Onze, ils découvrent un monde parallèle, le monde à l’envers. Alors qu’ils luttent contre des êtres terrifiants et un gouvernement secret, les liens entre les amis se renforcent.

