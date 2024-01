La NASA se rend sur la Lune la semaine prochaine et emporte le Bitcoin. Est-ce pour payer le voyage

Une fusée remplie d’instruments scientifiques, de gadgets technologiques et … de bitcoins (littéralement) s’apprête à se diriger vers la surface de la Lune. L’idée est bonne, bien que étrange. Mais le voyage sera-t-il rentable en cryptomonnaie?

La NASA retourne sur la Lune après 52 ans

Ce n’est pas pour payer le voyage, car la fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance est financée par la NASA. Ce véhicule de lancement orbital devrait décoller dans la nuit du 8 janvier depuis le Cap Canaveral en Floride pour entamer son voyage de près de deux mois.

Après avoir parcouru environ 385 000 kilomètres, le module d’atterrissage Peregrin, pesant environ 1,3 tonne et construit par la société spatiale privée Astrobotic, devrait atteindre les Dômes de Gruithuisen, dans la région de Sinus Viscositatis de la Lune. Si tout se passe bien, ce sera le premier atterrissage américain sur le satellite de la Terre depuis la mission Apollo 17 de la NASA en 1972.

Comme cela a été partagé, ce voyage vers notre satellite naturel comprend plus de 20 charges utiles de six pays, qui feront partie de ce voyage du vaisseau Peregrin – certaines destinées à la recherche, d’autres à des gestes purement symboliques avant l’atterrissage prévu des astronautes d’Artemis à la fin de cette décennie.

Technologie et scènes étranges à bord

La NASA prévoit d’utiliser une série de nouveaux outils et technologies d’analyse à bord du module d’atterrissage, notamment un Spectromètre Volatile de Proche Infrarouge (NIRVSS) et un Spectromètre de Neutrons (NSS) destinés à identifier des substances telles que l’eau à la surface de la Lune.

Un Réflecteur Laser Rétro-Reflector Array (LRA) fournira également des mesures incroyablement précises de la distance entre la Lune et la Terre, tandis que le Spectromètre de Transfert d’Énergie Linéaire (LETS) évaluera le rayonnement en provenance de la surface lunaire pour améliorer la sécurité des futurs astronautes.

Tout comme le LETS, le détecteur de rayonnement M-42 de l’Allemagne analysera les dangers potentiels de la mission, tandis que le « robot swarm Colmena » mexicain se déploiera et se montera pour former un panneau solaire.

De plus, pour ne pas être dépassé, le rover lunaire Iris de l’Université Carnegie Mellon, construit par des étudiants, pourrait devenir le premier robot américain à atteindre la Lune, si tout se passe comme prévu.

Non moins important est la capsule temporelle MoonArk, également envoyée par l’université, qui contient des poèmes, de la musique, des objets à l’échelle nanométrique, des échantillons de la Terre et des images.

La Lune aura aussi son Bitcoin

Malgré les nombreuses critiques de l’industrie, une partie de l’inventaire de Vulcan se concentrera également sur les cryptomonnaies, notamment le Bitcoin. Grâce à BitMex et à Bitcoin Magazine, un Bitcoin physique gravé avec une clé de chiffrement privée sera déposé sur la surface lunaire pour être récupéré par les « futurs explorateurs », ainsi que quelques autres objets cryptographiques brillants.

Bien que l’objectif principal soit de représenter l’avenir de l’humanité sur la Lune, le lancement de la semaine prochaine inclura également les traces littérales de son passé. Deux sociétés de mémoriaux spatiaux, Celestis et Elysium Space, auront également du matériel à bord de la fusée Vulcan : de l’ADN du célèbre auteur de science-fiction Arthur C. Clarke, ainsi que des traces des cendres incinérées de plusieurs acteurs originaux de Star Trek et du créateur du programme, Gene Roddenberry.

Tout cela ne représente qu’une partie de la liste d’inventaire plus vaste destinée à voyager à bord de la fusée Vulcan la semaine prochaine. Pour plus d’informations détaillées sur les charges utiles supplémentaires, y compris un morceau du mont Everest, visitez Gizmodo.