Comment utiliser une TV Sony sans télécommande [4 solutions]

Êtes-vous obligé d’utiliser votre téléviseur Sony sans télécommande à cause d’un dysfonctionnement ou d’une perte ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit, car aujourd’hui vous apprendrez les étapes pour allumer et utiliser votre téléviseur Sony sans télécommande, peu importe le modèle de télévision que vous possédez.

Une télécommande est une partie importante d’un téléviseur, car elle vous permet de le contrôler et de naviguer. Bien qu’elle fonctionne généralement bien, il arrive qu’elle cesse de fonctionner, ne fonctionne pas correctement ou que vous la perdiez. Si c’est le cas, vous souhaiterez peut-être utiliser votre téléviseur Sony sans la télécommande, et il existe plusieurs façons d’y parvenir. Lisez la suite pour découvrir différentes solutions pour allumer et utiliser votre téléviseur sans sa télécommande.

Comment utiliser un téléviseur Sony sans télécommande [en utilisant les boutons du téléviseur]

La disposition des boutons d’alimentation varie selon les modèles de téléviseurs Sony. Certains modèles de téléviseurs Sony, tels que le KDL-50WG66, possèdent trois boutons : un bouton d’alimentation, un bouton « – » et un bouton « + ». Ces boutons permettent aux utilisateurs de changer de chaîne, de sélectionner une nouvelle chaîne d’entrée et d’éteindre le téléviseur.

Pour allumer ou éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton d’alimentation. S’il est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton d’alimentation pour changer de fonction, puis appuyez sur les boutons « + » ou « – » pour ajuster le volume, sélectionner la chaîne et sélectionner la source d’entrée du téléviseur.

Certains modèles de téléviseurs Sony, comme les modèles XH950, XH90, XR, WD et XH80, n’ont qu’un seul bouton et permettent aux utilisateurs d’effectuer différentes opérations en fonction de la durée pendant laquelle ils le maintiennent enfoncé.

État du téléviseur Opération Lorsque le téléviseur est éteint Appuyez une fois sur le bouton d’alimentation pour allumer le téléviseur Lorsque le téléviseur est allumé Appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation pour accéder aux paramètres (ou à l’interface utilisateur) Lorsque le paramètre est activé Déplacez le bouton d’alimentation latéralement pour faire défiler les options Lorsque le paramètre est activé Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ deux secondes pour sélectionner les options Lorsque le téléviseur est allumé Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant environ cinq secondes pour éteindre le téléviseur

Notez que l’emplacement du bouton d’alimentation varie en fonction du modèle de téléviseur que vous possédez. Les modèles commençant par XR ont un bouton d’alimentation sous le téléviseur ou sur le côté gauche arrière, et les modèles commençant par KD ont un bouton d’alimentation sur le côté gauche arrière, le côté droit arrière ou sous le téléviseur.

Les modèles de téléviseurs Sony commençant par RD, W ou WD ont un bouton d’alimentation sous le téléviseur. Vous pouvez également consulter le manuel pour connaître l’emplacement exact du bouton d’alimentation.

Paramètres de base des téléviseurs Sony sans télécommande

Vous pouvez accéder aux paramètres de menu de base suivants sans télécommande en utilisant les boutons sur le téléviseur lui-même.

Modifier la luminosité : Accédez à Paramètres > Affichage & Son > Image > Luminosité, puis ajustez la luminosité.

Accédez à Paramètres > Affichage & Son > Image > Luminosité, puis ajustez la luminosité. Modifier la langue : Accédez à Paramètres > Préférences > Paramètres système > Langue du menu > Choisissez votre langue préférée.

Accédez à Paramètres > Préférences > Paramètres système > Langue du menu > Choisissez votre langue préférée. Modifier la source d’entrée : Allez dans Paramètres > Paramètres de l’appareil > Entrées > Sélectionnez votre source d’entrée préférée.

Allez dans Paramètres > Paramètres de l’appareil > Entrées > Sélectionnez votre source d’entrée préférée. Paramètres audio : Allez dans Paramètres > Paramètres audio.

Allez dans Paramètres > Paramètres audio. Paramètres réseau : Accédez à Paramètres du téléviseur > Paramètres réseau.

Contrôlez votre téléviseur Sony avec votre téléphone portable

Si votre télécommande Sony ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser votre appareil Android pour contrôler votre téléviseur. C’est beaucoup plus facile si vous avez déjà effectué le processus de jumelage précédemment, car pour associer votre téléphone portable à votre téléviseur, vous devez effectuer les actions requises telles que connecter votre téléviseur au Wi-Fi, etc.

Installez l’application TV SideView sur votre appareil Android. Assurez-vous que votre téléviseur et votre téléphone portable sont connectés au même réseau Wi-Fi. (Utilisez le bouton + pour parcourir la liste et appuyez à nouveau sur + lorsque vous repérez « Connexion à Internet »). Ouvrez l’application TV SideView sur votre téléphone. Recherchez ensuite la télévision dans le réseau domestique ou parmi les appareils Wi-Fi Direct. Sélectionnez maintenant votre téléviseur dans la liste, puis suivez les instructions à l’écran.

Une fois connecté, vous pouvez utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre Smart TV Sony.

Utilisez un téléviseur Sony avec une télécommande universelle

Vous pouvez également utiliser une télécommande universelle pour utiliser votre téléviseur Sony sans la télécommande par défaut fournie avec le téléviseur. Si vous ne parvenez pas à trouver la télécommande d’origine ou si elle ne fonctionne pas correctement, c’est l’une des façons les plus efficaces de contrôler votre téléviseur.

Pour ceux qui ne le savent pas, les télécommandes universelles permettent aux utilisateurs d’utiliser et de gérer plusieurs appareils électroniques sans avoir besoin d’une télécommande d’origine. Cependant, pour l’utiliser, vous devez la programmer pour qu’elle fonctionne avec votre téléviseur et l’utiliser pour contrôler les fonctions de votre téléviseur Sony.

Voici des guides pour les télécommandes universelles populaires :

Utilisez un téléviseur Sony avec HDMI-CEC

Consumer Electronics Control (CEC) est une fonctionnalité du HDMI conçue pour permettre aux utilisateurs de contrôler les appareils connectés par HDMI à l’aide de la télécommande fournie avec l’appareil connecté.

HDMI-CEC est une fonctionnalité présente sur la plupart des téléviseurs Sony modernes qui permet aux utilisateurs de contrôler leur téléviseur Sony à l’aide d’un appareil externe connecté au port HDMI, comme une console de jeu, un appareil de streaming, un lecteur Blu-ray, etc.

En l’utilisant, vous pouvez contrôler les fonctions de base de votre téléviseur, comme l’allumer ou l’éteindre, changer le volume et passer d’une chaîne à l’autre.

Comment utiliser un téléviseur Sony sans télécommande [à l’aide d’un clavier ou d’une souris]

Une autre façon de contrôler votre téléviseur Sony lorsque vous égarez la télécommande est d’utiliser une souris ou un clavier filaire. De nos jours, presque tout le monde a au moins un clavier ou une souris à la maison, et vous pouvez les utiliser pour contrôler votre téléviseur Sony même sans télécommande.

Pour cette solution, il suffit de brancher un clavier ou une souris sur le téléviseur Sony en utilisant un port USB situé sur le téléviseur. Dès que vous branchez l’appareil sur votre téléviseur, il fonctionnera immédiatement. Oui, vous devez être proche de votre téléviseur pour le contrôler.

Vous pouvez également utiliser un clavier ou une souris Bluetooth, à condition qu’ils aient été connectés à votre téléviseur la dernière fois que vous les avez utilisés. Lorsque vous allumez le téléviseur, le clavier et la souris Bluetooth se reconnecteront automatiquement.

Questions fréquemment posées

Si vous avez des questions relatives au sujet, vous trouverez ci-dessous des réponses à certaines questions courantes.

Comment accéder au menu de mon téléviseur Sony sans la télécommande ?

Appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation pour afficher l’interface utilisateur ou le menu des paramètres lorsque le téléviseur est allumé. Si le téléviseur est éteint, allumez-le d’abord en appuyant une fois sur le bouton d’alimentation.

Comment puis-je contrôler ma télévision sans télécommande ?

Il existe plusieurs façons de contrôler et d’utiliser votre télévision sans télécommande. Vous pouvez utiliser des boutons physiques, une télécommande universelle, HDMI-CEC, l’application Google Home, ou d’autres solutions.

Voilà donc les façons dont vous pouvez utiliser un téléviseur Sony sans télécommande. J’espère que cet article vous a aidé à naviguer sur votre téléviseur Sony sans télécommande.

