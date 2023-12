Qu’est-ce que la location technologique et pourquoi cela pourrait t’intéresser

La location technologique offre de nombreuses possibilités pour équiper notre entreprise en matériel.





Notre tendance actuelle en tant que consommateurs n’est pas d’acheter des produits, mais de nous abonner à eux. C’est quelque chose que nous faisons avec des services tels que Netflix ou Spotify, et qui se transpose dans d’autres produits physiques tels que les voitures, les trottinettes électriques et bien sûr, la technologie. La location technologique est une option que vous pouvez envisager pour équiper votre entreprise de manière très sensée et intelligente. Découvrons ce qu’est la location technologique et pourquoi cela peut vous intéresser.

Qu’est-ce que la location technologique ?

La location est généralement associée aux voitures, mais elle a sa version technologique. La location technologique est un contrat que vous signez avec une entreprise fournisseur et qui vous permet d’avoir à votre disposition les produits dont vous avez besoin pour votre travail. Des ordinateurs, des tablettes, des téléphones mobiles ou toute autre technologie qui peut vous être utile. En d’autres termes, vous n’achetez pas le produit et ne le possédez pas, mais vous payez pour son utilisation.

Évidemment, il existe différentes modalités de location technologique. Celles-ci varient en fonction des produits spécifiques, de leur nombre et des conditions spécifiées dans le contrat. Vous signez pour une période spécifique et, une fois celle-ci terminée, vous pouvez changer votre équipement pour un modèle plus récent, ou bien le garder en effectuant un paiement.

La location technologique vous permet d’avoir toujours du matériel à jour et adapté à vos besoins réels. Si, pour quelque raison que ce soit, la technologie n’est pas votre domaine, il est conseillé de faire examiner le contrat par une personne qui vous indiquera si ce que cette entreprise vous propose est ce dont vous avez réellement besoin. Il est très important que les équipements puissent vous fournir un service adéquat pendant toute la durée du contrat.

De plus, il est essentiel de savoir si le contrat comporte des limitations d’utilisation des équipements, éviter les surprises de dernière minute doit être l’un de vos objectifs. Par exemple, y a-t-il une maintenance ou une mise à jour ? À quelle fréquence les équipements sont-ils remplacés ? Y a-t-il des équipements de remplacement similaires en cas de panne ?

Avantages de la location technologique qui en font une option préférentielle

Coût : oui, lorsque vous achetez un équipement de manière traditionnelle, il commence déjà à se déprécier. Dans le cas des téléphones mobiles, la dépréciation peut être très prononcée. Avec la location technologique, vous n’assumez pas ce fait, vous payez un loyer mensuel et lorsque le contrat le prévoit, les équipements sont remplacés par d’autres. Le paiement d’un loyer mensuel est également déductible en tant que frais, vous pouvez donc déduire la TVA, car il s’agit d’un bien nécessaire à votre travail.

Aucun investissement initial : les débuts sont toujours difficiles, car il faut investir beaucoup d’argent dans de nombreuses choses. Grâce à la location technologique, vous évitez un investissement initial élevé, vous pouvez donc utiliser cet argent que vous seriez censé dépenser pour acheter des équipements pour autre chose. Il vous suffit de payer votre loyer mensuel et de profiter de votre équipement technologique.

Les dernières nouveautés du marché : un autre avantage associé à la location technologique est que les équipements sont actualisés, vous disposerez donc toujours de la dernière technologie. De cette manière, vous garantissez une utilisation appropriée de ces produits et que les articles ne deviendront pas obsolètes dans un court laps de temps. Vous pouvez ainsi maintenir un rythme de travail sans craindre qu’un vieil équipement ne vous freine.

Maintenance incluse : c’est l’un des aspects les plus importants pour de nombreux utilisateurs. Lorsqu’il y a un problème, le contrat de location technologique détermine que cet équipement sera remplacé séparément dans un délai spécifique. Lorsque les équipements sont votre propriété, vous n’avez pas d’autre équipement de remplacement. Le contrat de location peut le prévoir, surtout lorsque les réparations peuvent prendre du temps. Cela vous procure tranquillité d’esprit et vous permet de savoir que votre entreprise sera toujours opérationnelle.

La location technologique est devenue, à juste titre, l’une des options les plus intéressantes pour équiper votre entreprise. Elle supprime de nombreux problèmes liés à l’achat direct. La possibilité d’avoir une maintenance et une solution rapide aux problèmes sont peut-être les avantages qui peuvent faire pencher la balance en faveur de la location.