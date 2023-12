Samsung Galaxy Camera : Comment débloquer les fonctions secrètes

Il est indéniable que les smartphones Samsung actuels permettent de prendre d’excellentes photos. Les options prédéfinies de l’application appareil photo sont parfaitement adaptées à la plupart des utilisateurs. Cependant, si vous avez des objectifs plus ambitieux et que vous souhaitez bénéficier de réglages supplémentaires pour tirer le meilleur parti de l’appareil photo de votre smartphone, il existe quelques recommandations pour votre téléphone Samsung. Le premier ajoute de nouveaux éléments à l’application officielle, tandis que le second est une application pour la photographie plus professionnelle.

Les points clés:

L’assistant appareil photo ajoute des fonctionnalités supplémentaires à l’appareil photo Samsung Galaxy.

Expert RAW pour la gamme Galaxy permet la création de fichiers RAW et comprend des fonctionnalités telles que la photographie de nuit.

D’autres fonctionnalités cachées incluent l’outil de suppression d’objet.

Assistant appareil photo : extension pour les appareils photo Samsung Galaxy

Vous ne trouverez pas cette application dans le Google Play Store, car elle est réservée aux modèles Samsung Galaxy actuels. En effet, l’assistant appareil photo s’ajoute à l’application appareil photo de votre téléphone et ajoute des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles par défaut. Cette application gratuite fait partie de Samsung Good Lock, une collection d’applications qui vous permet de personnaliser davantage votre smartphone.

Comment installer l’assistant appareil photo

Pour obtenir l’assistant appareil photo, vous aurez besoin de votre smartphone Galaxy. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez le Galaxy Store sur votre téléphone. Il est préinstallé par défaut et fait partie intégrante du système d’exploitation. Cliquez sur l’icône de recherche en haut à droite et recherchez « Assistant appareil photo ». Sélectionnez l’application de Good Lock Labs et cliquez sur « Installer ». L’outil sera installé en quelques instants. Cliquez sur « Ouvrir » pour lancer l’assistant appareil photo.

Recherchez l’assistant appareil photo dans le Galaxy Store. (Capture d’écran) Samsung prend en charge l’application gratuite. (Capture d’écran)

Alternativement, vous trouverez l’assistant appareil photo dans l’application appareil photo sous Paramètres -> Assistant appareil photo.

Smartphones compatibles

L’assistant appareil photo est uniquement compatible avec les smartphones Samsung de milieu et haut de gamme récents équipés d’au moins OneUI 5.1 (Android 13). Plus précisément, ceux-ci :

Samsung Galaxy S23 et S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Fold5/4/3/2

Samsung Galaxy Flip5/4/3

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Les nouvelles fonctionnalités que vous obtiendrez dépendent du smartphone que vous utilisez. Vous devrez peut-être renoncer à certaines options. Par exemple, le Galaxy Flip5 offre légèrement moins de fonctions dans l’application que le Galaxy S23.

En cas de doute, il est recommandé d’essayer simplement. Installez l’application et voyez quelles fonctionnalités l’assistant appareil photo met à disposition sur votre téléphone.

Fonctionnalités de l’assistant appareil photo

Comme mentionné précédemment, tous les smartphones ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de l’assistant appareil photo. Il se peut donc que les éléments mentionnés ici ne soient pas présents.

Vous pouvez également réinitialiser si vous avez des réglages incorrects. (Capture d’écran) C’est ce que propose, par exemple, le Galaxy S23 (Capture d’écran) Vous pouvez tout activer et désactiver en fonction de vos besoins. (Capture d’écran)

Ces options étendent l’application appareil photo régulière de votre Samsung Galaxy :

Lien zoom 2x : Activez un zoom 2x dans l’application appareil photo. Cela correspond à un recadrage d’une photo à partir du capteur haute résolution, ce qui se rapproche le plus d’un zoom optique.

Activez un zoom 2x dans l’application appareil photo. Cela correspond à un recadrage d’une photo à partir du capteur haute résolution, ce qui se rapproche le plus d’un zoom optique. HDR automatique : Désactivez la fonction automatique pour obtenir des photos plus authentiques si nécessaire.

Désactivez la fonction automatique pour obtenir des photos plus authentiques si nécessaire. Flou d’image : Adoucissez les textures et les bords des objets et des bords.

Adoucissez les textures et les bords des objets et des bords. Changement automatique de l’objectif : Par défaut, l’appareil photo sélectionne l’objectif approprié en fonction du zoom, de l’éclairage et de la distance par rapport au sujet. Cette fonction peut être désactivée.

Par défaut, l’appareil photo sélectionne l’objectif approprié en fonction du zoom, de l’éclairage et de la distance par rapport au sujet. Cette fonction peut être désactivée. Correction de la distorsion : Désactivez la correction automatique des lignes de diffraction et de flexion pour désactiver la fonction automatique.

Désactivez la correction automatique des lignes de diffraction et de flexion pour désactiver la fonction automatique. Réglages de haute résolution : Activez ou désactivez un zoom numérique de meilleure qualité (mise à l’échelle) et une réduction du bruit (pixel adaptatif).

Activez ou désactivez un zoom numérique de meilleure qualité (mise à l’échelle) et une réduction du bruit (pixel adaptatif). Déclencheur rapide : Lorsque vous touchez le déclencheur, une photo est prise. L’appareil photo prendra d’autres photos si vous faites glisser votre doigt sur le déclencheur ou si vous le maintenez enfoncé.

Lorsque vous touchez le déclencheur, une photo est prise. L’appareil photo prendra d’autres photos si vous faites glisser votre doigt sur le déclencheur ou si vous le maintenez enfoncé. Préférence pour la mise au point plutôt que la vitesse : La mise au point de l’appareil photo doit-elle être effectuée avant d’appuyer sur le déclencheur ?

La mise au point de l’appareil photo doit-elle être effectuée avant d’appuyer sur le déclencheur ? Enregistrement vidéo en mode photo : Enregistrez des vidéos directement en mode photo.

Enregistrez des vidéos directement en mode photo. Options de photo multiple avec minuterie : Choisissez combien de photos votre téléphone prendra. Ajustez l’intervalle entre les photos.

Choisissez combien de photos votre téléphone prendra. Ajustez l’intervalle entre les photos. Délai de mise en veille de l’appareil photo : Combien de temps l’appareil photo doit-il rester actif avant que vous ne l’utilisiez ?

Combien de temps l’appareil photo doit-il rester actif avant que vous ne l’utilisiez ? Réduction de la luminosité de l’écran lors de l’enregistrement: Au bout de combien de minutes sans entrée, la luminosité de l’écran diminue-t-elle ?

Au bout de combien de minutes sans entrée, la luminosité de l’écran diminue-t-elle ? Aperçu nettoyé sur l’affichage HDMI : Si votre téléphone est connecté à un autre écran via HDMI, l’affichage supprime les boutons et les paramètres, si désiré.

Les nombreuses options vous invitent à les essayer. Si vous faites des erreurs, ne vous inquiétez pas : dans le menu des trois points en haut à droite, vous trouverez l’option pour « réinitialiser les paramètres de l’assistant appareil photo ».

Application Expert RAW pour plus de possibilités

Bien que vous puissiez choisir le mode « Pro » dans votre application appareil photo Galaxy pour exploiter presque toutes les possibilités des objectifs existants, l’application Expert RAW, disponible séparément, offre encore plus : enregistrez des photos au format RAW non compressé pour ajuster presque tous les éléments de l’image ultérieurement dans un programme de retouche d’image (plus professionnel). Et il y a d’autres points forts.

Comment installer Expert RAW

Expert Raw n’est pas disponible dans le Google Play Store, mais vous pouvez obtenir l’application appareil photo étendue officielle sur votre smartphone Galaxy de la manière suivante :

Ouvrez le Galaxy Store sur votre téléphone. Cliquez sur l’icône de recherche en haut à droite et recherchez « Expert Raw ». Sélectionnez l’application Samsung Electronics et cliquez sur « Installer ». L’application sera installée en quelques instants. Cliquez sur « Ouvrir » pour lancer Expert Raw.

À première vue, vous ne verrez peut-être pas de grande différence par rapport au mode « Pro » de l’application appareil photo régulière. Cependant, vous aurez accès à d’autres modes.

Fonctionnalités de l’application Expert RAW

Avec Expert Raw, de nouvelles fonctionnalités « amusantes » vous attendent, notamment :

Création de photos d’astrophotographie : À partir d’une carte virtuelle des étoiles et de l’appareil photo de votre smartphone, vous pouvez capturer des clichés époustouflants du ciel étoilé. Il est recommandé d’utiliser un trépied.

À partir d’une carte virtuelle des étoiles et de l’appareil photo de votre smartphone, vous pouvez capturer des clichés époustouflants du ciel étoilé. Il est recommandé d’utiliser un trépied. Double exposition : Sélectionnez le déclencheur, l’overlay et l’exposition pour créer des doubles expositions.

Sélectionnez le déclencheur, l’overlay et l’exposition pour créer des doubles expositions. Filtre ND : Utilisez un filtre de densité neutre numérique pour assombrir uniformément l’image.

Utilisez un filtre de densité neutre numérique pour assombrir uniformément l’image. Format RAW : Les fichiers RAW DNG linéaires de 16 bits vous permettent de capturer une plage dynamique plus étendue pour un post-traitement minutieux.

Les fichiers RAW DNG linéaires de 16 bits vous permettent de capturer une plage dynamique plus étendue pour un post-traitement minutieux. Réglages manuels : Ajustez l’exposition, la mise au point, la sensibilité ISO, la balance des blancs, etc., pour une flexibilité maximale.

L’application Expert Raw ressemble à l’application appareil photo, mais offre des fonctionnalités supplémentaires. (Capture d’écran) Cette application est également gratuite. (Capture d’écran)

Smartphones adaptés à Expert RAW

Expert Raw est officiellement pris en charge par les smartphones Samsung Galaxy suivants :

Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold2 / Fold3 / Fold4 / Fold5

Autres fonctionnalités cachées

Il existe d’autres fonctionnalités cachées pour l’appareil photo de votre Samsung Galaxy. En connaissez-vous déjà certaines ?

L’outil de suppression d’objet est très pratique. (Capture d’écran) Ajoutez d’autres fonctionnalités à la sélection rapide. (Capture d’écran)