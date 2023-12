Enregistrer soi-même un livre audio : voici comment faire facilement

À l’occasion du cinquième anniversaire de mon neveu, j’ai enregistré un livre audio pour lui – maintenant il a dix ans et l’écoute encore. Mais même pour les adultes, un livre audio personnalisé est un cadeau formidable et très personnel pour lequel vous avez probablement déjà tout ce dont vous avez besoin ! Nous allons vous montrer exactement comment faire.

Préparation pour l’enregistrement du livre audio : matériel et environnement

Pour enregistrer un livre audio, vous n’avez pas besoin de grand-chose, juste d’un microphone, d’une pièce calme et d’un appareil capable d’enregistrer l’audio – qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’un ordinateur portable ou d’un smartphone. Vous devez pouvoir connecter un casque ou un microphone par câble ou Bluetooth – ce sont les seules exigences.

Pour obtenir des enregistrements de qualité, je vous recommande d’utiliser un microphone externe. Vous n’avez pas besoin d’un équipement de studio coûteux, mais un microphone à condensateur USB comme l’Audio-Technica ATR2100x-USB (lien vers la boutique) peut faire une grande différence.

Si vous n’avez pas d’exigences professionnelles, un microphone de casque suffit pour enregistrer un livre audio. Si vous en avez plusieurs à disposition, essayez-les avec un court enregistrement de test pour voir lequel donne les meilleurs résultats.

Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous souhaitez enregistrer est aussi silencieuse que possible. Évitez les bruits de fond gênants tels que les vibrations de téléphone portable ou les appareils ménagers, et informez les colocataires et les animaux de compagnie que vous ne souhaitez pas être dérangé.

Le logiciel approprié pour enregistrer un livre audio

Pour Windows : L’application « Enregistreur vocal » intégrée à Windows 10 est une option simple pour enregistrer un livre audio. Elle permet des enregistrements de base avec des fonctions de démarrage/arrêt.

Pour Mac : GarageBand est une excellente option pour macOS. Il offre de nombreuses fonctionnalités d’enregistrement et de montage audio. L’application « Memos vocaux » est également préinstallée sur votre Mac et offre une utilisation simple, même si elle a moins d’options de montage.

Pour iOS (iPhone/iPad) : L’application « Memos vocaux » est un bon choix. Elle est facile à utiliser et propose des fonctions basiques de montage.

Pour Android : La plupart des appareils Android disposent de l’application « Enregistreur » préinstallée, qui convient aux enregistrements de base (et qui porte un nom légèrement différent sur certaines versions d’Android. Cherchez une application avec une icône d’enregistrement dans le tiroir des applications).

Enregistrer un livre audio avec Memos vocaux. Capture d’écran : Memos vocaux sur iPhone

Techniques et conseils d’enregistrement

Position du microphone : Maintenez le microphone à environ une largeur de main de votre bouche pour obtenir de bons résultats. Veillez à ne pas vous tenir trop près du microphone pour minimiser les sons plosifs. Il est également important de ne pas trop bouger et d’éviter que le microphone du casque ne frotte contre vos vêtements. Avec un microphone filaire, vous pouvez fixer le câble pour maintenir le microphone en position pendant l’enregistrement du livre audio.

Bruits de frottement : Lorsque vous lisez un livre, on peut souvent entendre le moment où vous tournez les pages dans votre livre audio enregistré. Un livre électronique comme source est beaucoup moins bruyant.

Vitesse et clarté de la parole : Parlez lentement et clairement. Surtout si vous êtes un peu nerveux, il y a de fortes chances que vous parliez trop vite. Essayez de maintenir un rythme régulier et de faire des pauses aux bons endroits – et de ne pas les rendre trop courtes. Vous pouvez supprimer les pauses de votre livre audio plus tard.

Erreurs : Les erreurs de prononciation se produisent. Mais ce n’est pas un problème ! Répétez la phrase après une courte pause et supprimez l’erreur plus tard.

Chapitres : Vous pouvez vous épargner la division ultérieure en chapitres en arrêtant l’enregistrement audio après chaque chapitre.

Édition et montage de votre livre audio

Logiciels gratuits pour le montage et l’édition : Audacity : Audacity est un logiciel gratuit à source ouverte vieux de plusieurs années pour Windows, Mac et Linux. Téléchargez Audacity et importez votre enregistrement pour le modifier. GarageBand (Mac) : Si vous travaillez sur un Mac, vous pouvez également utiliser GarageBand pour l’édition. Il offre des fonctionnalités de coupe, d’ajout d’effets, et bien plus encore.

Couper et éditer : Supprimer les erreurs : Recherchez les endroits où vous avez bafouillé et marquez ces sections. Utilisez la fonction de coupe ou de suppression dans le logiciel pour les supprimer. Créer des chapitres : Identifiez les sections pour chaque chapitre et coupez-les en conséquence si vous n’avez pas déjà créé des chapitres lors de l’enregistrement. Enregistrez les chapitres individuels sous forme de fichiers séparés et nommez-les de manière à ce qu’ils apparaissent dans le bon ordre plus tard.



Vous pouvez couper votre livre audio avec Audacity. Capture d’écran : Audacity

Outils d’assistance basés sur l’IA

Il existe des outils basés sur l’IA tels que Auphonic ou RX10 qui peuvent améliorer la qualité de l’enregistrement. Ces outils peuvent vous aider à identifier les erreurs de prononciation et à supprimer les bruits indésirables avant de couper le fichier audio.

Vous pouvez également utiliser l’IA pour générer le contenu. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT ou à Copy AI d’écrire une histoire sur la personne à qui vous offrez votre livre audio. Vous donnez à l’IA toutes les informations qu’elle devrait connaître sur la personne, vous décidez où se déroule l’histoire et de quoi elle parle.

Écrire des histoires avec l’IA. Capture d’écran : Copy AI

Il peut être utile de spécifier un peu plus votre commande (prompt) pour l’outil d’IA. L’histoire ci-dessus a un ton un peu trop féerique et cliché. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT d’écrire dans le style que vous souhaitez pour l’histoire (par exemple, du Scandic Noir ou dans le style de votre auteur préféré). Vous pouvez nommer les personnages importants et indiquer ce qui doit se passer dans le livre.

Exportation et sauvegarde de votre livre audio

Enregistrez vos chapitres modifiés ou l’enregistrement complet dans un format audio sans perte comme le WAV ou le FLAC. Cela permet d’obtenir une meilleure qualité audio. Toutefois, le format MP3 reste le plus compatible.

Pour offrir en cadeau, il est bien sûr préférable de graver l’histoire sur un CD et de créer une couverture, à condition que vous disposiez du matériel nécessaire – et que le destinataire aussi. Une clé USB ou un lien de téléchargement est plus contemporain, mais moins charmant.