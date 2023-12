Comment déverrouiller un téléphone Samsung oublié sans perdre de données

De nos jours, la plupart des fabricants de smartphones mettent beaucoup d’efforts pour rendre leurs appareils plus sécurisés. Il existe plusieurs méthodes d’authentification permettant à l’utilisateur de verrouiller toutes ses précieuses données derrière une barrière de mot de passe. Par conséquent, l’utilisateur devra toujours saisir le mot de passe pour accéder au smartphone. Cela peut empêcher que l’appareil ne soit une cible facile pour le harcèlement et ajoute une couche de sécurité supplémentaire aux portefeuilles de paiement et aux comptes bancaires.

Le seul problème avec un verrouillage par mot de passe sur votre smartphone est que si vous l’oubliez, vous perdrez l’accès à votre smartphone. Dans les anciens smartphones Android, il était possible de récupérer l’accès via un e-mail, mais cela n’est plus disponible. À travers cet article, nous vous apprendrons comment déverrouiller un téléphone Samsung si vous oubliez le mot de passe et comment accéder à votre smartphone.

Partie 1 – Déverrouiller un téléphone Samsung oublié sans root ni mot de passe

Les smartphones Samsung font partie des smartphones les plus sécurisés et intuitifs du segment Android. Cependant, si vous oubliez votre mot de passe, vous vous retrouverez toujours avec un appareil inutilisable. Il est possible de récupérer l’accès à votre smartphone sans avoir besoin de rooter ou de procéder à une réinitialisation d’usine. Dans la première méthode, nous vous guiderons sur l’utilisation de l’application DroidKit et de sa puissante fonction « Screen Unlocker ».

DroidKit offre une large gamme de fonctionnalités et est intuitif, complet et facile à utiliser. Il déverrouillera facilement le mot de passe oublié du téléphone Samsung et peut faire bien plus encore. Découvrez ci-dessous certains des points forts du logiciel.

Points forts principaux de DroidKit :

Avec les téléphones Samsung, DroidKit peut supprimer le verrouillage de l’écran pour toutes les marques Android. Il prend en charge plus de 20 000 modèles de Xiaomi, Huawei et de nombreux autres fabricants de smartphones.

Il peut déverrouiller tous les types de verrouillage d’écran Samsung. Cela comprend le mot de passe, le PIN, le schéma, l’empreinte digitale, la reconnaissance faciale, etc.

Il n’est pas nécessaire de rooter le smartphone.

Vous n’avez pas besoin de compétences techniques pour déverrouiller le téléphone avec DroidKit.

Vous pouvez déverrouiller l’écran en quelques étapes faciles : connectez l’appareil > mettez l’appareil en mode de récupération >> supprimez le verrou en un clic.

Comment récupérer votre téléphone Samsung avec la fonction « Screen Unlocker » de DroidKit

La première chose à faire est de télécharger et d’installer DroidKit sur votre ordinateur. L’application est disponible gratuitement pour les ordinateurs Windows et Mac. Une fois que vous avez téléchargé l’application avec succès, cliquez pour l’installer.

Étape 1 : Téléchargez et installez DroidKit sur votre ordinateur Windows/Mac.

Étape 2 : Connectez votre appareil Android à l’ordinateur avec un câble USB. Ensuite, lancez DroidKit sur votre ordinateur et choisissez le mode « Screen Unlocker ».

Étape 3 : L’application ouvrira l’interface du Screen Unlocker. Une fois prêt, cliquez sur « Démarrer » et choisissez le bouton « Appareil connecté ».

Étape 4 : L’application commencera à préparer le fichier de configuration pour votre appareil. Le processus peut prendre quelques minutes en fonction de votre vitesse Internet.

Étape 5 : Une fois le fichier prêt, vous devez cliquer sur « Supprimer maintenant ».

Étape 6 : Maintenant, vous devrez mettre votre appareil en mode de récupération. Suivez les instructions de l’interface DroidKit pour apprendre comment accéder au mode de récupération. Il existe des méthodes pour les appareils avec/sans un bouton d’accueil et pour les appareils avec un bouton Bixby.

Étape 7: Effacez la partition de cache et le programme commencera à supprimer le verrouillage de l’écran Android. Le processus peut prendre un certain temps, veuillez donc patienter.

Une fois la suppression terminée, l’appareil redémarrera. Une fois démarré, vous pourrez accéder facilement à votre smartphone Samsung sans saisir de mot de passe. Si vous souhaitez utiliser un mot de passe, vous pouvez en configurer un nouveau à partir de zéro.

Partie 2 : Déverrouiller un téléphone Samsung oublié sans perdre de données

Il est également possible de déverrouiller votre téléphone Samsung via la fonction « Mot de passe oublié ». Tout ce que vous avez à faire est de saisir le mauvais schéma plusieurs fois. Votre téléphone affichera alors une option « Mot de passe oublié ».

Étape 1 : Saisissez incorrectement le schéma de verrouillage cinq fois. Cela ouvrira l’astuce « Mot de passe oublié ».

Étape 2 : Cliquez sur l’option « Mot de passe oublié ».

Étape 3 : Renseignez votre adresse e-mail et votre mot de passe de compte Google pour vous connecter à la page de déverrouillage du compte.

Étape 4 : Dans le menu Paramètres, cliquez sur l’option « Verrouillage de l’écran » et sélectionnez le type de verrouillage que vous souhaitez utiliser sur votre téléphone Samsung.

Étape 5 : Pour réinitialiser un nouveau verrouillage pour votre appareil Samsung, vous pouvez choisir entre le « PIN », le « Mot de passe », le « Glisser » ou « Aucun ». Une fois que vous avez changé le verrouillage, vous retournerez à l’écran d’accueil.

Il est important de souligner que cette méthode n’est valable que pour les téléphones Samsung fonctionnant avec une version d’Android antérieure à 4.4. Cette fonctionnalité a été supprimée dans les versions récentes d’Android.

Partie 3 : Déverrouiller un téléphone Samsung sans perdre de données en mode sans échec

Les utilisateurs de smartphones Samsung utilisant des applications tierces pour verrouiller leurs téléphones peuvent facilement supprimer le mot de passe en mode sans échec. Donc, si vous êtes coincé avec un mot de passe provenant d’un verrouillage d’écran tierce, vous n’avez qu’à redémarrer en mode sans échec. C’est relativement simple à faire.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « Power » et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce qu’un menu d’alimentation apparaisse vous demandant de redémarrer en mode sans échec. Pour certains appareils, vous devez maintenir l’option « Redémarrer », tandis que d’autres nécessitent de maintenir l’option « Éteindre » pendant quelques secondes.

Étape 2 : Maintenant, vous verrez une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez redémarrer en mode sans échec.

Étape 3 : Votre appareil Samsung sera maintenant en mode sans échec. Découvrez l’application tierce qui verrouille votre smartphone et désinstallez-la.

Étape 4 : Redémarrez maintenant votre appareil, avec l’application de verrouillage de mot de passe supprimée, vous pouvez accéder à votre appareil.

Cette méthode ne fonctionne que dans les cas où vous utilisez une application tierce pour déverrouiller l’écran de votre téléphone Samsung.

Partie 4 : Déverrouiller un téléphone Samsung en utilisant « Trouver mon mobile »

Une autre méthode pour récupérer un téléphone Samsung oublié est d’utiliser la fonction « Trouver mon mobile » de Samsung. De nos jours, tous les téléphones Samsung sont équipés de cette fonction. Donc, si vous avez oublié le schéma de verrouillage de votre appareil, vous pouvez simplement essayer de déverrouiller l’appareil via cette méthode. Ci-dessous, vous trouverez les étapes à suivre :

Étape 1 : Rendez-vous sur le site web « Trouver mon mobile » de Samsung et connectez-vous avec vos identifiants de compte Samsung. Dans le menu, choisissez votre appareil Samsung.

Étape 2 : Une fois que votre appareil Samsung a été localisé, cliquez sur l’option « Déverrouiller » puis appuyez à nouveau sur l’option « Déverrouiller ». Maintenant, saisissez votre mot de passe de compte Samsung et cliquez sur l’option « Suivant » pour terminer le déverrouillage.

En suivant ces étapes, l’écran de verrouillage de votre smartphone Samsung sera réglé sur le mode « glisser seulement ». Vous pourrez accéder à vos données sans aucun problème.

Partie 5 : Comment déverrouiller un téléphone Samsung oublié en utilisant « Trouver mon appareil Google »

Il est également possible de déverrouiller les téléphones Samsung avec la fonction « Trouver mon appareil Google ». Le processus est assez simple et vous devez simplement suivre les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Rendez-vous sur le site web « Trouver mon appareil » et saisissez votre adresse e-mail de compte Gmail. Sélectionnez « Suivant ».

Rendez-vous sur le site web « Trouver mon appareil » et saisissez votre adresse e-mail de compte Gmail. Sélectionnez « Suivant ». Étape 2 : Saisissez votre mot de passe de compte Google, puis sélectionnez Suivant

Saisissez votre mot de passe de compte Google, puis sélectionnez Étape 3 : Votre appareil apparaîtra sur le côté gauche de l’écran.

Votre appareil apparaîtra sur le côté gauche de l’écran. Étape 4 : Sélectionnez l’option ERASE Device à gauche.

Sélectionnez l’option ERASE Device à gauche. Étape 5 : Revoyez les informations et sélectionnez ERASE device.

Revoyez les informations et sélectionnez ERASE device. Étape 6 : Vous devrez vérifier votre compte. Saisissez vos informations d’identification, puis sélectionnez Suivant.

Vous devrez vérifier votre compte. Saisissez vos informations d’identification, puis sélectionnez Suivant. Étape 7 : Votre appareil commencera le processus de réinitialisation d’usine. Ensuite, sélectionnez Utiliser mon compte Google à la place et saisissez vos informations de compte Google pour continuer. Vous pourrez ensuite redémarrer l’appareil.

Cette méthode est efficace mais supprimera toutes vos données. Assurez-vous d’en être conscient avant de procéder avec cette méthode.

Partie 6 : Questions fréquemment posées (FAQ)

Pouvez-vous déverrouiller un Samsung avec un écran cassé ?

Les méthodes ci-dessus sont valables pour déverrouiller un smartphone Samsung avec un écran cassé. Si votre écran tactile n’est plus utilisable, vous pouvez envisager d’utiliser une souris connectée via USB via OTG pour naviguer sur votre appareil.

Comment puis-je récupérer des données d’un téléphone Samsung mort ?

Si l’appareil est complètement mort et non fonctionnel, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour récupérer vos données. Si votre téléphone dispose d’une carte microSD, vous pouvez au moins accéder aux données stockées sur la carte SD. Les fichiers stockés sur les services Cloud seront également accessibles via ces services respectifs.

Notre avis

En fin de compte, il existe plusieurs façons de déverrouiller votre téléphone Samsung oublié. Certaines méthodes seront meilleures que d’autres. Bien sûr, certaines offriront certains avantages par rapport à d’autres. Si vous n’êtes pas un utilisateur expérimenté, nous vous recommandons DroidKit comme une solution puissante pour récupérer l’accès à votre téléphone Samsung.

En plus de supprimer le verrouillage de l’écran, DroidKit est une trousse à outils complète avec plusieurs fonctionnalités pour vous aider à améliorer votre utilisation. L’application peut également contourner la protection de réinitialisation d’usine, récupérer des données, résoudre des problèmes système, etc. Elle prend également en charge un vaste éventail de smartphones Android de marques diverses. Vous n’avez pas besoin de connaissances approfondies en informatique pour utiliser DroidKit. Pour toutes ces raisons, nous recommandons vivement cette application. Elle est un précieux compagnon logiciel à garder à portée de main dans votre parcours avec Android. Vous pouvez récupérer l’accès à votre appareil dans plusieurs scénarios et résoudre certains problèmes système.