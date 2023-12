La série Huawei Nova 12 arrive le 26 décembre

Il est temps d’une nouvelle mise à niveau dans la série Huawei Nova. La société mettra à jour sa gamme de smartphones milieu de gamme le 26 décembre en Chine (Source). Selon Richard Yu, PDG du groupe Huawei Consumer Business, la série Huawei Nova 12 arrivera en Chine le 26 décembre à 14h30 heure de Beijing. Les nouveaux smartphones mettront l’accent sur une conception soignée et un look audacieux. Ils apporteront des caractéristiques décentes pour un prix attractif.

Huawei Nova 12 repéré avec un triple appareil photo

Pour susciter l’excitation pour le smartphone, Huawei a commencé sa campagne de teasing avec quelques affiches et publicités. La société a partagé une image montrant le Huawei Nova 12 avec un triple appareil photo. La série Huawei Nova 12 arrivera en trois déclinaisons. Le Huawei Nova 12, 12 Pro et 12 Ultra composeront la gamme.

Caractéristiques supposées de la série Nova 12

Parmi les points forts, la déclinaison standard inclura la puce Kirin 830. Pendant ce temps, le Pro et l’Ultra arriveront avec la puce Kirin 9000s. De manière intéressante, le Huawei Nova 12 Ultra pourrait proposer une déclinaison du Kirin 9000s avec une fréquence légèrement inférieure à 2,42 GHz. C’est une petite baisse par rapport aux 2,62 GHz obtenus par le Kirin 9000s sur la série Huawei Mate 60. Cependant, compte tenu du point de prix inférieur, cette baisse a du sens.

Les autres caractéristiques de la série Huawei Nova 12 restent un mystère. Il est probable que la société publiera d’autres teasers pour susciter l’excitation dans les jours à venir. En plus du processeur, le modèle 12 Ultra comprendra également une charge rapide de 100W, comme confirmé lors de la certification. Il inclura également une connectivité satellite et apportera un capteur principal de 50 MP avec une ouverture variable de f/1.4 à f/4.0 par rapport à son prédécesseur.

On s’attend à ce que les trois smartphones soient disponibles en modèles 4G et 5G et incluent HarmonyOS 4.0 de Huawei dès la sortie de la boîte. Ils seront également équipés d’écrans OLED BOE et proposeront une énorme batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Nous nous attendons à ce que Huawei partage plus de détails dans les jours à venir.