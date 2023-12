Comment utiliser le Galaxy Tab S9 comme deuxième écran pour PC

Samsung a sorti la dernière itération de la série Galaxy Tab S il y a quelques mois. La nouvelle gamme de tablettes comprend la Galaxy Tab S9, la Galaxy Tab S9+ et la Galaxy Tab S9 Ultra. Et si vous possédez une Galaxy Tab S9, voici un conseil utile à son sujet.

La série Samsung Galaxy Tab S9 propose diverses améliorations par rapport à son prédécesseur, ce qui améliore également l’expérience d’utilisation. Comme d’autres tablettes, la série Tab S9 dispose également de grands écrans qui peuvent être utiles pour de nombreuses tâches, du jeu au travail de bureau.

En raison de leurs écrans plus grands, les tablettes sont populaires auprès des utilisateurs. Si vous utilisez un PC pour le multitâche et le travail créatif, cela fonctionne comme un PC. Les tablettes permettent aux utilisateurs de faire du multitâche ainsi que de dessiner, de préparer des feuilles Excel, des slides et d’autres tâches. Et ici, je vais partager un conseil qui rendra votre tablette encore plus utile.

Comment utiliser la Galaxy Tab S9 comme deuxième écran pour PC

Saviez-vous que vous pouvez utiliser votre Galaxy Tab S9 comme écran étendu pour votre PC ? C’est très utile pour le multitâche. Vous pouvez effectuer vos tâches sur l’écran de votre ordinateur portable ou PC tout en regardant une vidéo ou une présentation sur votre tablette. Voici le guide complet.

Tout d’abord, connectez votre PC Windows et votre Tab S9 au même réseau WiFi. Une fois connecté, faites glisser votre doigt vers le bas sur votre tablette pour afficher le Panneau rapide. Faites glisser vers la gauche pour afficher plus d’options. Appuyez sur Deuxième écran pour ouvrir la page du deuxième écran. Laissez-la ouverte. Désormais, sur votre PC, appuyez sur les touches Windows + K pour afficher la page de l’écran sans fil.

Votre Galaxy Tab S9 apparaîtra ici. Cliquez dessus. Désormais, vous pouvez voir l’écran de votre PC sur votre tablette. Par défaut, il sera réglé sur Dupliquer, changez-le sur Étendre pour l’utiliser comme écran supplémentaire.

Si vous ne voyez pas la page du projet après avoir connecté la Tab S9, vous pouvez appuyer sur Windows + P et choisir l’option « Étendre » ou une autre option de votre choix.

Utilisation du connecteur HDMI :

Si vous constatez que la connexion sans fil affecte les performances car elle nécessite une grande vitesse Internet en permanence, vous pouvez utiliser la prise HDMI avec un adaptateur HDMI vers connecteur de type C. Cela offrira aux utilisateurs une meilleure expérience car une connexion par câble rend les performances fluides.

Connectez un câble HDMI à votre PC, puis connectez son autre extrémité à l’adaptateur HDMI vers connecteur de type C. Désormais, connectez le connecteur de type C à votre Galaxy Tab S9. Lorsque vous faites cela, l’écran du PC Windows apparaîtra sur votre Tab. Vous pouvez choisir l’option « Étendre » depuis l’écran Windows + P.

Lorsque vous utilisez la tablette comme écran étendu, vous disposez de plus d’espace pour effectuer plusieurs tâches. C’est comme une configuration PC avec deux écrans. Oui, la taille de l’écran variera, mais c’est mieux que rien.

J’espère que vous avez trouvé ce guide utile. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans la section des commentaires.