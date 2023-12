Comment Envoyer des Messages Vocaux Vue Unique sur WhatsApp

View Once est l’une des meilleures fonctionnalités de confidentialité sur WhatsApp. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était limitée aux photos et aux vidéos. Meta a également décidé d’étendre la fonctionnalité View Once aux messages vocaux. Oui, vous pouvez enfin envoyer des messages audio qui disparaîtront une fois écoutés par le destinataire.

La fonctionnalité de confidentialité est déjà disponible sur Android et iPhone, lisez la suite pour apprendre comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité view once pour les messages vocaux.

Que vous souhaitiez partager vos informations de carte de crédit ou toute autre information sensible, vous pouvez marquer votre message vocal comme étant à vision unique. Votre message sera marqué avec l’icône « unique » et disparaîtra une fois écouté. Meta a déclaré que cette fonctionnalité est en phase de déploiement et sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours.

Nous avons cette fonctionnalité disponible sur Android et iPhone et nous partagerons un tutoriel étape par étape que vous pouvez suivre pour envoyer des messages vocaux avec une plus grande confidentialité.

Commençons.

Comment envoyer des messages vocaux à vision unique sur WhatsApp

Normalement, Meta teste ce type de fonctionnalité auprès des testeurs bêta en premier, mais cette fois-ci la fonctionnalité est disponible sur la version publique de WhatsApp. Une chose à garder à l’esprit est que vous devez mettre à jour WhatsApp vers la dernière version disponible sur l’App Store ou Play Store. Une fois cela fait, vous pouvez suivre ces étapes pour savoir comment envoyer des messages vocaux avec la fonctionnalité view once activée.

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone iPhone ou Android. Allez dans le chat dans lequel vous souhaitez envoyer un message vocal. Désormais, appuyez et maintenez l’icône du microphone en bas à droite et faites-la glisser vers le haut pour la verrouiller. Sélectionnez la petite icône à vision unique au-dessus du bouton d’envoi. Lorsque vous avez fini d’enregistrer, appuyez simplement sur le bouton d’envoi. C’est tout.

Une fois que vous avez envoyé un message vocal à vision unique, vous ne pourrez pas le visualiser à nouveau. Gardez à l’esprit que le destinataire devra ouvrir le message à vision unique dans les 14 jours suivant son envoi. Sinon, il expirera du chat.

Si vous avez des doutes ou des questions, laissez un commentaire dans la boîte. Partagez également cet article avec vos amis.

