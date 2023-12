Final Audio ZE8000 MK2 fait ses débuts avec de multiples améliorations

Final Audio a lancé le ZE8000 plus tôt cette année. Le lancement a été plutôt réussi, car les écouteurs intra-auriculaires sans fil offraient d’excellentes performances sonores. Mais il semble que le spécialiste audio n’était pas trop satisfait, car il vient de lancer le Final Audio ZE8000 MK2.

En tant que modèle amélioré, le Final Audio ZE8000 MK2 présente une liste de modifications et d’améliorations. Tous ces changements visent à permettre aux utilisateurs des écouteurs sans fil de « vivre l’évolution du son en 8K ». De plus, la nouvelle version offre une meilleure annulation du bruit, une isolation sonore et un seuil de son plus élevés.

Mais avant tout, qu’est-ce que le son en 8K exactement ?

La terminologie « 8K » est quelque chose que nous voyons généralement sur les écrans. C’est-à-dire qu’elle fait référence à la résolution de l’écran. Dans le domaine de l’audio, nous comprenons la qualité sonore avec la profondeur de bits et la fréquence d’échantillonnage. Par exemple, si une paire d’écouteurs peut offrir une audio haute résolution, cela signifie que vous pouvez profiter de la lecture audio à 16 bits/44,1 kHz ou plus. Alors, à quoi sert le son en 8K du Final Audio ZE8000 MK2 ?

Eh bien, il semble que Final Audio utilise une terminologie fraîche pour la lecture Hi-Res. Et cette marque d’accessoires audio n’est pas la seule. Par exemple, Amazon Music qualifie leur qualité de diffusion de qualité supérieure de « HD ». Encore une fois, HD est quelque chose que nous voyons sur les écrans, pas pour la qualité audio. Même Tidal utilise une terminologie différente pour son abonnement haut de gamme, qui s’appelle « Max ».

Améliorations et points forts principaux du Final Audio ZE8000 MK2

Maintenant que le sujet du son en 8K est épuisé, revenons au Final Audio ZE8000 MK2. Ainsi, Final a apporté de nombreuses améliorations pour offrir une meilleure expérience d’écoute. Voici un aperçu des changements :

Meilleure conception pour un meilleur ajustement et un meilleur confort

Une des choses qui empêche la plupart des écouteurs de bien fonctionner est la conception. Mais la bonne nouvelle est que Final Audio sait à quel point la conception est importante. En réalité, lorsque vous obtenez un meilleur confort et un meilleur ajustement, les écouteurs offrent automatiquement une meilleure expérience audio.

En ce qui concerne le Final Audio ZE8000 MK2, il est fourni avec des embouts auriculaires « shield fin » nouvellement conçus. Ils sont disponibles en différentes tailles pour assurer le meilleur ajustement possible. En conséquence, les écouteurs excellent en termes d’isolation passive. Cette amélioration en termes d’isolement réduit le bruit ambiant, offrant ainsi une expérience audio beaucoup plus immersive.

Performance audio du Final Audio ZE8000 MK2

Le Final Audio ZE8000 MK2 offre de nombreuses améliorations sous le capot. Comme le dit Final, pour offrir la fonction « 8K Sound », les écouteurs offrent une amélioration du rapport signal/bruit (SNR). Cette amélioration rend la configuration audio capable d’extraire plus de détails de la lecture.

De plus, Final Audio promet d’offrir plus de nuances musicales à partir des enregistrements. Et oui, le SNR amélioré fait en sorte que le Final Audio ZE8000 MK2 offre la perception d’un son en 8K.

De plus, le hardware de réduction du bruit actif (ANC) des écouteurs a été amélioré. Final Audio a affiné l’algorithme pour le rendre plus efficace pour annuler le bruit externe. De plus, les écouteurs profitent des nouveaux embouts auriculaires « shield fin ». Avec cela, le ZE8000 MK2 peut offrir une meilleure isolation par rapport au monde extérieur.

Pour être précis, par rapport à son prédécesseur, le Final Audio ZE8000 MK2 offre une amélioration de 32% en termes d’isolation sonore. De plus, le spécialiste audio a affiné le traitement du signal numérique. Ce raffinement permet aux écouteurs d’extraire encore plus de détails fins de la lecture.

Autres fonctionnalités et application compagnon mise à jour

Final Audio écoute ses utilisateurs. Après avoir examiné attentivement les suggestions des utilisateurs du ZE8000, il a décidé d’ajouter une option pour désactiver l’ANC. Les écouteurs Bluetooth permettent également aux utilisateurs de désactiver tous les autres paramètres de contrôle du bruit. Cet ajustement vous offrira une expérience d’écoute totalement non dévoilée.

Le ZE8000 MK2 apporte également une amélioration du réglage du volume maximum. Il a connu une augmentation de 5 dB. L’optimisation des étapes de volume a été redessinée. Avec elle, l’application Final Connect offre des capacités de réglage de volume plus fines.

Les utilisateurs peuvent également vérifier les niveaux de volume du Final Audio ZE8000 MK2 individuellement. L’application compagnon propose également des réglages d’égalisation professionnels. Il s’appelle l’égaliseur Pro.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le Final Audio ZE8000 MK2 peut offrir jusqu’à 15 heures d’autonomie après une session de charge complète. Et il dispose d’une technologie de charge rapide, ce qui lui permet d’offrir 45 minutes de lecture avec seulement 5 minutes de charge.

Les autres points forts du Final Audio ZE8000 MK2 incluent le support des codecs aptX et aptX Adaptive. Il est également équipé du Bluetooth 5.2, qui apporte le Bluetooth Multipoint. Et il a une cote d’étanchéité IPX4, ce qui permet aux écouteurs de résister à des conditions météorologiques difficiles.

