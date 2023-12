Microsoft Word pour le web ajoute des fonctions de filtrage et d’annotation

Aleina Wachtel, responsable de produit de l’équipe Microsoft Word, a récemment publié un article de blog affirmant que Microsoft a ajouté une fonction d’annotation de filtrage à la version Web de Word.

Des extraits de son article de blog disent

Après avoir cliqué sur le panneau « Commentaires » (également appelé affichage en liste), les utilisateurs peuvent voir une nouvelle fonctionnalité de filtrage, qui permet de verrouiller de manière plus efficace le contenu des commentaires nécessitant une attention. Les utilisateurs peuvent filtrer les commentaires à leur attention, les commentaires actifs ou les commentaires résolus, et peuvent voir tous les commentaires, y compris les commentaires actifs et résolus. Dans le volet Commentaires, les utilisateurs peuvent basculer chaque vue dévoilée pour trouver les informations les plus pertinentes pour vous en fonction de votre flux de travail.

Les utilisateurs n’ont qu’à ouvrir le document Word contenant les commentaires. Cependant, après avoir cliqué sur le panneau des commentaires, ils peuvent voir les options de filtrage pertinentes. Le filtrage et l’annotation sont des fonctionnalités essentielles dans diverses applications, y compris le traitement de texte et l’analyse de données. Heureusement, nous disposons maintenant d’une fonction d’annotation de filtrage officielle pour Word pour le Web. Cependant, jusqu’à présent, cela était réalisé à l’aide de quelques contournements. Si vous n’avez pas encore obtenu la mise à jour officielle, vous pouvez essayer les contournements ci-dessous

Fuite dans Word pour le Web

Le filtrage est une fonctionnalité essentielle dans l’analyse et l’organisation des données. Dans Excel, vous pouvez facilement trier et filtrer les données à l’aide de l’en-tête d’un tableau, ce qui n’est pas directement disponible dans Word pour le web. Cependant, vous pouvez toujours effectuer un filtrage dans Word en suivant ces étapes:

1. Créez un tableau: Allez dans Insérer > Tableau > Sélectionnez le Classeur Excel et créez votre tableau dans Excel.

2. Appliquez un filtre: Dans Excel, vous pouvez appliquer un filtre à votre tableau en cliquant sur l’onglet Données et en sélectionnant « Filtrer ». Cela vous permettra de trier et de filtrer vos données en fonction de critères spécifiques.

3. Double-cliquez sur le tableau*: Pour modifier les données dans le tableau, vous pouvez double-cliquer sur le tableau dans Excel, ce qui ouvrira le classeur Excel pour modification.

Veuillez noter que cette méthode nécessite l’utilisation d’Excel, car la fonctionnalité de filtrage n’est pas directement disponible dans Word pour le web.

Annotation dans Word pour le Web

L’annotation est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ajouter des informations supplémentaires ou des commentaires à des parties spécifiques d’un document. Dans Word pour le web, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Commentaire pour ajouter des annotations à votre document. Voici comment utiliser les annotations dans Word pour le web:

1. Ouvrez le document: Ouvrez le document Word dans lequel vous souhaitez ajouter des annotations.

2. Insérez un commentaire: Cliquez sur l’onglet « Révision » puis sur « Nouveau commentaire ». Une icône de commentaire apparaîtra à l’emplacement souhaité dans le document.

3. Entrez l’annotation: Cliquez sur l’icône de commentaire pour ouvrir la boîte de commentaires, où vous pouvez entrer votre annotation ou commentaire.

4. Enregistrez l’annotation: Une fois que vous avez terminé votre annotation, cliquez sur le bouton « Enregistrer et envoyer » pour enregistrer vos modifications.

Balises intelligentes dans Word pour le Web

Les balises intelligentes sont des fonctionnalités dans Word qui aident les utilisateurs à générer automatiquement des phrases ou des actions courantes en fonction de critères spécifiques. Par exemple, si Word reconnaît un nom, il peut suggérer des actions telles que « Ouvrir le contact, planifier une réunion, ajouter aux contacts ou insérer une adresse ». Pour utiliser les balises intelligentes dans Word pour le web, suivez ces étapes:

1. Activer les balises intelligentes: Allez dans le menu « Outils », cliquez sur « Options », puis sur l’onglet « Affichage ». Sous « Afficher », sélectionnez la case à cocher « Balises intelligentes ».

2. Utiliser les balises intelligentes: Pendant que vous tapez, Word reconnaîtra les types de données et les marquera avec un indicateur de balise intelligente, un soulignement en pointillé violet. Pour savoir quelles actions vous pouvez effectuer avec une balise intelligente, cliquez sur l’indicateur de balise intelligente.

3. Supprimer les balises intelligentes: Pour supprimer les balises intelligentes, accédez au menu « Outils », cliquez sur « Options de correction automatique », puis sur l’onglet « Balises intelligentes ». Sur l’onglet Balises intelligentes, cliquez sur « Supprimer les balises intelligentes ».

Notre avis

Bien que Word pour le web n’ait pas de fonctionnalité d’annotation de filtrage intégrée, vous pouvez toujours utiliser Excel pour effectuer un filtrage et utiliser la fonction Commentaire pour l’annotation. De plus, vous pouvez utiliser les balises intelligentes pour automatiser les phrases ou actions courantes en fonction de critères spécifiques. Ces fonctionnalités peuvent vous aider à améliorer votre productivité et votre organisation lors de la manipulation de documents dans Word pour le web.

