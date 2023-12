Comment activer et désactiver le mode de réparation sur les téléphones Pixel

Similar to Maintenance Mode in Samsung Galaxy devices, Google has added Repair Mode on Pixel phones with Android 14 Décembre Feature Drop, which once enabled hides your data when you send the device for repair. Today, you will see how you can enable Repair Mode on Pixel phones.

Qu’est-ce que le mode réparation sur les téléphones Pixel ?

Il s’agit d’un mode sécurisé qui protège les applications et les données personnelles des utilisateurs pendant la réparation de l’appareil, empêchant tout accès non autorisé.

Les utilisateurs peuvent activer le mode réparation sur leurs appareils Pixel lorsqu’ils envoient le téléphone à un technicien ou à un centre de service pour une réparation ou d’autres corrections.

Cela aide les utilisateurs à conserver leurs applications et leurs informations personnelles, telles que les photos, les documents, les messages et les contacts enregistrés sur l’appareil, en toute sécurité.

Ainsi, avec la dernière mise à jour Android 14, les utilisateurs de Pixel peuvent utiliser cette fonctionnalité lorsqu’ils confient leurs téléphones à des centres de service ou à des stores.

Google a ajouté cette fonctionnalité par précaution pour éviter toute tentative de vol de données. De plus, pour activer le mode de réparation sur votre appareil Pixel, vous devez disposer d’au moins 2 Go d’espace libre.

Appareils compatibles avec le mode réparation des téléphones Pixel

Bien que la fonctionnalité soit très utile et prometteuse, elle n’est pas disponible pour tous les appareils Pixel. Pour l’instant, seuls quelques appareils prennent en charge cette fonctionnalité, notamment :

Pixel 5a (5G).

Pixel 6a.

Pixel 6.

Pixel 6 Pro.

Pixel 7a.

Pixel 7.

Pixel 7 Pro.

Pixel Fold.

Pixel 8.

Pixel 8 Pro

Les futurs téléphones Pixel disposeront également du mode réparation.

Comment activer le mode réparation sur les appareils Pixel

Tout d’abord, assurez-vous de disposer de 2 Go d’espace de stockage libre. De plus, vous devrez utiliser le verrouillage de l’écran pour activer le mode réparation. Voici comment activer le mode réparation sur votre téléphone Google Pixel.

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone Google Pixel.

Étape 2 : Cliquez sur Système, puis appuyez sur Mode réparation.

Étape 3 : Sur l’écran suivant, appuyez sur Entrer en mode réparation, puis entrez votre code de verrouillage d’écran.

Étape 4 : Votre téléphone redémarrera alors en mode réparation.

Désormais, vous pouvez envoyer ou soumettre votre téléphone Pixel pour réparation sans vous soucier de vos informations personnelles.

Comment sortir du mode réparation sur les téléphones Pixel

Une fois votre téléphone réparé, vous pouvez facilement quitter le mode réparation en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil.

Étape 2 : Accédez à Système > Mode réparation > Quitter le mode réparation.

Étape 3 : Entrez le code de verrouillage de l’appareil.

Étape 4 : Votre téléphone redémarrera automatiquement et reviendra en mode normal.

Foire aux questions

Comment quitter le mode réparation sur Google Pixel ?

Pour quitter le mode réparation et passer en mode normal, accédez à Paramètres > Système > Mode réparation. Appuyez sur Quitter le mode réparation, puis saisissez votre code d’accès.

Qu’est-ce que le mode réparation sur les téléphones Pixel ?

Le mode réparation est une fonctionnalité des téléphones Pixel qui, une fois activée, aide les utilisateurs à protéger leurs applications et leurs informations personnelles lorsqu’ils soumettent leur téléphone pour réparation.

Voilà, tout ce qu’il y a à savoir sur le mode réparation et sur la manière de l’activer sur les téléphones Pixel. J’espère que cet article vous a aidé à activer et désactiver le mode réparation lors de la soumission de votre téléphone pour réparation.

N’hésitez pas à poser des questions supplémentaires concernant l’article dans la section des commentaires. De plus, veuillez partager ces informations avec vos amis et votre famille.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :