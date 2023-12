À la suite de la Nouvelle-Zélande, les écoles primaires et secondaires russes interdiront les téléphones portables

Selon CCTV News, la Douma d’État russe a adopté un amendement à la « Loi sur l’éducation ». La loi nouvellement modifiée stipule que les outils de communication, y compris les smartphones, devraient être interdits dans les écoles primaires et secondaires. La loi entrera officiellement en vigueur le 1er septembre 2024. Selon les réglementations, seuls les téléphones portables utilisés à des fins d’enseignement et en cas d’urgence seront autorisés dans les écoles primaires et secondaires russes. Le projet de loi ne précise pas où les élèves doivent ranger leurs téléphones et les écoles discuteront de ces questions en détail avec les parents. De plus, l’amendement à la Loi sur l’éducation stipule également que les cours de travail seront réintégrés dans les écoles en tant que matière obligatoire.

La Russie a interdit l’utilisation des téléphones portables en classe dans les écoles primaires et secondaires l’année dernière. L’agence de presse russe TASS a rapporté le 31 août 2022 que le ministre russe de l’Éducation de base, Sergey Kravtsov, a déclaré que selon les nouvelles réglementations sanitaires, les élèves des écoles primaires et secondaires russes sont interdits d’utiliser des téléphones portables en classe à partir du nouveau semestre de cette année.

Lors d’un discours devant les parents d’élèves russes, Kravtsov a déclaré : « En ce qui concerne les problèmes en classe, selon les nouvelles réglementations sanitaires, l’utilisation des téléphones portables en classe sera interdite à partir du nouveau semestre pour éviter que les téléphones portables ne distraient les élèves d’écouter les cours. »

Un sondage précédent en Russie a également montré que la moitié des enseignants soutiennent une interdiction totale de l’utilisation des téléphones portables dans les écoles. Cependant, seulement 30% des parents d’élèves sont d’accord avec cette idée.

La Russie impose cette interdiction après que la Nouvelle-Zélande l’a fait

La Russie n’est pas la seule à avoir annoncé précédemment l’interdiction des téléphones portables dans les écoles primaires et secondaires. Le 1er décembre, heure locale, le nouveau Premier ministre néo-zélandais Christopher Lacson a déclaré qu’il promouvrait l’interdiction des téléphones portables dans les écoles primaires et secondaires du pays dans les 100 jours suivant sa prise de fonction. Il a déclaré qu’il faisait cela pour éliminer le phénomène des téléphones portables perturbant l’ordre en classe et permettre aux élèves de se concentrer sur les cours.

L’interdiction vise à améliorer les taux de littératie et à réduire les comportements perturbateurs en classe. L’interdiction s’appliquera à tous les téléphones portables, y compris les smartphones, et s’appliquera pendant les heures de classe. Cette mesure a suscité des réactions mitigées du public. Alors que certains soutiennent l’interdiction, d’autres s’inquiètent des conséquences potentielles.

Raisons de l’interdiction :

La principale raison de l’interdiction des téléphones portables dans les écoles est d’améliorer les taux de littératie et de réduire les comportements perturbateurs en classe. Selon une enquête menée par Horizon Research, 56% des personnes interrogées sont favorables à une interdiction des téléphones pendant toute la journée scolaire, tandis que 16% des personnes interrogées estiment qu’il ne devrait pas y avoir d’interdiction. Les chercheurs de l’organisation caritative néo-zélandaise Education Hub ont mis en garde contre une « crise de la littératie » en 2022, révélant que plus d’un tiers des élèves de 15 ans pouvaient à peine lire ou écrire. L’interdiction vise à résoudre ce problème en réduisant les distractions et en aidant les élèves à se concentrer sur leurs études. En Russie, les raisons de l’interdiction sont les mêmes que celles de la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement veut que les élèves se concentrent davantage à l’école et ne soient pas distraits par les téléphones portables.

Comment l’interdiction affectera les écoles :

L’interdiction des téléphones portables dans les écoles aura un impact significatif sur les élèves, les enseignants et les parents. Les élèves ne pourront plus utiliser leurs téléphones pendant les heures de classe. Cela peut être difficile pour certains élèves qui comptent sur leurs téléphones pour communiquer et se divertir. Les enseignants devront faire respecter l’interdiction et s’assurer que les élèves se conforment aux nouvelles règles. Ce faisant, les enseignants devront être très prudents. Ils ne peuvent se permettre de violer une autre loi en essayant d’en faire respecter une. Les parents peuvent également devoir prendre des dispositions alternatives pour la communication et la sécurité de leurs enfants pendant les heures de classe.

Conséquences potentielles :

L’interdiction des téléphones portables dans les écoles peut avoir des conséquences positives et négatives. Du côté positif, elle peut contribuer à améliorer les taux de littératie et à réduire les comportements perturbateurs en classe. Elle peut également encourager les élèves à s’engager davantage avec leurs pairs et leurs enseignants, ce qui conduit à de meilleurs résultats sociaux et académiques. Du côté négatif, l’interdiction peut être difficile à faire respecter. Cela s’explique par le fait que certains élèves peuvent trouver difficile de s’adapter aux nouvelles règles. Elle peut également entraîner une augmentation de l’anxiété et du stress chez les élèves qui comptent sur leurs téléphones pour la communication et la sécurité.

