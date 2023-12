Sonnette sans Fil avec Caméra EZVIZ DB2 2K : une super innovation pour votre entrée

La sonnette est devenue plus qu’un simple instrument pour signaler une présence à votre porte. Aujourd’hui, les sonnettes profitent des avancées technologiques pour offrir des fonctionnalités surprenantes en matière de sécurité. À cet égard, la sonnette sans fil avec caméra EZVIZ DB2 2K se démarque par ses multiples fonctionnalités.

Résolution 2K, grande autonomie de la batterie

L’EZVIZ DB2 2K sonnette sans fil avec caméra affiche une résolution de 2K Full HD. Grâce à cette résolution élevée, vous pouvez voir des images avec une grande précision. Que vous vouliez identifier qui est à la porte ou surveiller les alentours de votre propriété, vous pouvez compter sur la capacité de cette sonnette à produire des images nettes.

En outre, avec une batterie d’une capacité de 5200mAh, vous n’avez pas besoin de recharger fréquemment l’appareil, ce qui le rend très pratique.

Détection de mouvement avancée et Superbe Vision Nocturne

La sonnette EZVIZ DB2 2K a intégré des technologies avancées pour garantir une sécurité optimale. Elle est équipée d’un détecteur de mouvement basé sur la technologie PIR, capable de détecter la présence d’humains dans son champ de vision qui s’étend jusqu’à 176 degrés.

Lorsqu’un mouvement est détecté, la sonnette se réveille instantanément et envoie une alerte sur votre téléphone mobile. De plus, elle est dotée d’une vision nocturne infrarouge qui s’étend jusqu’à 5 mètres, assurant une surveillance constante même dans l’obscurité.

La sonnette EZVIZ DB2 2K n’est pas seulement une sonnette, c’est également un moyen de communication. Grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, vous pouvez utiliser cette sonnette pour répondre aux appels vidéo, vous permettant de voir et de parler avec les visiteurs de la porte, via l’application EZVIZ, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

Sécurité renforcée

Au-delà de sa fonction de base, l’EZVIZ DB2 2K est conçue pour fournir une sécurité renforcée. Si la sonnette est retirée par la force, une alarme sonore se déclenche et une alerte est instantanément envoyée à votre appareil mobile.

De plus, le DB2 interdit l’utilisation non autorisée après le vol, grâce à la fonction de restriction de liaison de compte, ce qui rend l’appareil inutilisable pour le voleur.

Stockage flexible et technologie de compression vidéo

Outre ses fonctions de sécurité, la sonnette sans fil extérieur étanche EZVIZ DB2 2K offre également une grande flexibilité en termes de stockage. Chaque caméra de surveillance wifi EZVIZ est livrée avec un emplacement pour carte MicroSD qui prend en charge jusqu’à 256 Go de stockage.

Il est également possible de souscrire à un service de stockage en cloud sur abonnement pour sauvegarder les enregistrements, offrant ainsi une option supplémentaire pour les utilisateurs. En outre, la sonnette utilise la technologie de compression vidéo H.265, ce qui signifie qu’elle peut fournir une vidéo de haute qualité tout en nécessitant seulement la moitié de la bande passante.

Installation facile et carillon Wi-Fi

Avec un angle de vision de 176 degrés, vous pouvez avoir une vue globale de ce qui se passe à votre porte. De plus, grâce à plusieurs plaques de montage différentes fournies dans le kit, l’angle d’installation peut être ajusté pour optimiser la vision de la sonnette.

Le kit comprend également un carillon d’intérieur. Ce carillon n’est pas seulement un dispositif d’alerte audible, mais il diffuse également le signal Wi-Fi, renforçant la connectivité du réseau de la sonnette. Contrairement à d’autres sonnettes sans fil qui peuvent être sujettes à des problèmes de réseau, vous pouvez compter sur la connexion stable de la DB2.

