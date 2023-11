iPhone Verrouillé au Propriétaire ? Comment Supprimer le Verrouillage d’Activation sans le Propriétaire Précédent

La fonctionnalité Verrouillage d’activation est une fonction de sécurité mise en place par Apple pour empêcher l’accès non autorisé à un iPhone, iPad ou autre dispositif Apple en cas de perte ou de vol. Lorsque « Localiser mon iPhone » est activé, le Verrouillage d’activation s’active automatiquement pour assurer la sécurité des informations et des données du dispositif. Il est conçu pour dissuader le vol de dispositifs iOS en empêchant toute suppression ou restauration d’un iPhone ou iPad sans la permission explicite du propriétaire. Cette fonctionnalité peut poser des défis pour les personnes qui ont acquis un dispositif encore lié à l’identifiant Apple d’un propriétaire précédent. En effet, cela nécessite l’implication du propriétaire précédent pour retirer officiellement le Verrouillage d’activation.

Bien que la méthode officielle pour supprimer le Verrouillage d’activation consiste à fournir le mot de passe du compte iCloud lié, il existe des méthodes non officielles pour contourner le Verrouillage d’activation sans l’implication du propriétaire précédent. Ces méthodes comprennent l’utilisation d’outils tiers tels que AnyUnlock qui peuvent contourner le Verrouillage d’activation. Ils peuvent supprimer à distance le dispositif de l’identifiant Apple du propriétaire précédent via iCloud et configurer le dispositif comme neuf. Voici un guide sur la façon de supprimer le Verrouillage d’activation sans l’implication du propriétaire précédent.

Que signifie iPhone verrouillé pour le propriétaire

Le terme « iPhone verrouillé pour le propriétaire » fait référence à une fonctionnalité de sécurité mise en place par Apple qui lie un dispositif à un compte iCloud spécifique appartenant au propriétaire du téléphone. Cette fonctionnalité, connue sous le nom de Verrouillage d’activation, est conçue pour protéger le dispositif et les informations personnelles en empêchant l’accès non autorisé et en veillant à ce que seul le propriétaire puisse accéder à certaines fonctionnalités et fonctions du dispositif. Lorsqu’un iPhone est verrouillé pour son propriétaire, il affiche un écran « iPhone verrouillé pour le propriétaire ». Il est nécessaire d’utiliser les identifiants iCloud du propriétaire pour déverrouiller le dispositif.

Si vous rencontrez un iPhone verrouillé pour son propriétaire, il est essentiel de contourner le Verrouillage d’activation pour accéder à toutes les fonctionnalités du dispositif. Cependant, il est crucial de respecter la vie privée et la sécurité des données du propriétaire d’origine. Si vous disposez de documents prouvant l’achat, vous pouvez demander l’assistance du support Apple pour supprimer le Verrouillage d’activation. Sinon, vous pouvez essayer d’autres méthodes, telles que l’utilisation d’outils tiers, la suppression à distance du dispositif de l’identifiant Apple du propriétaire précédent via iCloud ou l’effacement et la configuration du dispositif comme neuf. Avant de recourir à des méthodes non officielles, il est conseillé d’épuiser tous les moyens possibles de contacter le propriétaire précédent pour obtenir ses identifiants iCloud.

1. Contournement de l’iPhone verrouillé pour le propriétaire sans identifiant Apple ni mot de passe

AnyUnlock – iPhone Password Unlocker, en tant qu’un des outils de contournement d’activation iCloud les plus populaires et professionnels pour les dispositifs iOS en 2023, serait la meilleure solution pour votre appareil iOS quand il est bloqué sur l’écran « Verrouillage d’activation ». AnyUnlock, en tant que trousse d’outils de déverrouillage iOS complète, peut rapidement répondre à vos besoins de déverrouillage, que votre iPhone soit lié à un identifiant Apple inconnu, que vous deviez supprimer votre identifiant Apple ou que vous ayez oublié votre adresse e-mail ou votre mot de passe Apple ID. Vous pouvez contourner simplement le Verrouillage d’activation iCloud sans identifiant Apple ni mot de passe en utilisant sa fonctionnalité de déverrouillage de l’activation iCloud.

Fonctionnalités d’AnyUnlock

AnyUnlock – iPhone Password Unlocker dispose de quelques fonctionnalités incroyables que vous devez connaître :

En quelques tapes, vous pouvez supprimer le verrouillage d’activation iCloud sur votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Lors de l’achat d’un iPhone ou d’un iPad d’occasion, vérifiez le statut de déverrouillage.

Trouvez l’identifiant Apple correspondant ou déconnectez facilement l’identifiant Apple actuel de l’appareil iOS.

Crackez plusieurs verrous d’écran iOS sur votre iPhone/iPad qui utilisent un mot de passe numérique/PIN/Face ID/Touch ID.

Pour contourner le Verrouillage d’activation iCloud, vous devez télécharger gratuitement AnyUnlock – Outil de contournement d’activation iCloud en fonction de votre système d’exploitation informatique et suivre les étapes ci-dessous. Cette application est compatible avec les ordinateurs Windows et Mac.

Comment contourner le Verrouillage d’activation iCloud sur un PC Windows

Étape 1. Téléchargez gratuitement et installez AnyUnlock – iPhone Password Unlocker. Lancez le logiciel et vous verrez la page ci-dessous.

Étape 2. Connectez votre appareil et cliquez sur le bouton « Commencer maintenant« .

Étape 3. Ensuite, vous devez jailbreaker votre appareil pour permettre à AnyUnlock de le contourner pour vous.

Étape 4. Ensuite, vous pouvez commencer le contournement en cliquant sur le bouton « Commencer maintenant« .

Étape 5. Attendez que le processus se termine, vous obtiendrez la page de suppression réussie du Verrouillage d’activation iCloud comme ci-dessous.

Comment contourner le Verrouillage d’activation iCloud sur un Mac

Étape 1. Téléchargez gratuitement AnyUnlock – Outil de contournement d’activation iCloud (compatible avec Windows et Mac), installez-le et exécutez-le sur votre ordinateur > Choisissez « Bypass iCloud Activation Lock » sur la page d’accueil.

Étape 2. Vous devez maintenant connecter votre appareil iOS à l’ordinateur, puis cliquer sur le bouton « Commencer maintenant » pour passer à l’étape suivante.

Étape 3. Suivez les indications à l’écran du contournement du Verrouillage d’activation iCloud, vous devez confirmer les informations de votre appareil iOS. Mettez votre appareil iOS en mode DFU, puis le processus de jailbreak commencera.

Étape 4. Lorsque le processus de jailbreak est terminé, vous pouvez cliquer sur « Contournement maintenant » pour commencer à contourner le Verrouillage d’activation iCloud sur votre appareil.

Une fois que l’appareil iOS a été jailbreaké avec succès, certaines fonctions ne seront plus disponibles.

Le jailbreak désactivera la possibilité de passer des appels téléphoniques, d’utiliser les données mobiles, de passer des appels FaceTime, d’envoyer des iMessages, etc.

Toute réinitialisation ou mise à niveau verrouillera à nouveau cet appareil iOS.

S’il vous plaît, NE vous connectez PAS à iCloud à partir des paramètres de votre iPhone, iPad ou iPod touch ou réinitialisez votre appareil en usine, car cela verrouillera à nouveau le dispositif.

Étape 5. Tout ce que vous avez à faire est d’attendre un moment. Une fois que AnyUnlock a terminé le contournement, vous verrez l’interface suivante à l’écran. Ici, vous pouvez voir que le verrouillage d’activation iCloud a disparu de votre appareil iOS.

2. Supprimer iPhone verrouillé pour le propriétaire via iCloud [Identifiant Apple requis]

Voici un guide étape par étape sur comment supprimer un iPhone verrouillé pour un propriétaire via iCloud, en nécessitant un identifiant Apple :

Connectez-vous à iCloud.com à l’aide de l’identifiant Apple et du mot de passe associés à l’iPhone verrouillé.

2. Cliquez sur « Localiser mon iPhone ».

3. Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez supprimer d’iCloud.

4. Cliquez sur « Supprimer de l’compte ».

5. Cliquez sur « Supprimer ».

Une fois ces étapes terminées, le verrouillage d’activation sera supprimé et vous pourrez configurer l’iPhone avec un nouvel identifiant Apple. Si vous ne pouvez pas contacter physiquement le propriétaire précédent ou s’ils ne sont pas d’accord pour vous fournir les détails de leur compte iCloud, vous pouvez leur demander d’effacer votre iPhone et de le supprimer de leur compte à distance en suivant les mêmes étapes. Sinon, il existe des méthodes non officielles pour supprimer le verrouillage d’activation sans l’identifiant Apple du propriétaire précédent, comme l’utilisation d’un outil de suppression de verrouillage d’activation tel que AnyUnlock décrit ci-dessus ou le contournement DNS comme indiqué ci-dessous.

3. Contournement de l’iPhone verrouillé pour le propriétaire sans ordinateur en utilisant le contournement DNS

Pour contourner l’iPhone verrouillé pour un propriétaire sans utiliser d’ordinateur et en utilisant le contournement DNS, vous pouvez suivre ces étapes :

Configurez votre iPhone comme un nouvel appareil et attendez d’atteindre la page des paramètres Wi-Fi.

2. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi et appuyez sur l’icône en forme d’œil à côté du nom de votre réseau.

3. Appuyez sur l’option « Configurer le DNS », choisissez l’option manuelle en haut, puis utilisez l’une des valeurs DNS suivantes :

– DNS1 : 192.168.1.1

– DNS2 : 192.168.1.2

– DNS3 : 192.168.1.3

4. Revenez en arrière, puis avancez, et vous serez sur l’écran de déverrouillage.

Veuillez noter que cette méthode peut ne pas fonctionner à 100% du temps et il se peut que vous deviez l’essayer plusieurs fois pour réussir.

4. Déverrouiller l’iPhone verrouillé pour le propriétaire sans ordinateur en utilisant un code d’accès

Pour déverrouiller un iPhone verrouillé pour le propriétaire sans utiliser d’ordinateur et de code d’accès, vous pouvez essayer les méthodes suivantes :

Réinitialiser depuis l’écran de verrouillage :

Faites 5 tentatives pour entrer le code d’accès.

Votre téléphone vous bloquera temporairement après 5 tentatives incorrectes et vous devrez attendre quelques minutes avant de pouvoir réessayer.

Votre iPhone devra également être connecté à un réseau Wi-Fi ou à un réseau mobile pour que cela fonctionne[2].

Utilisez « Localiser » sur un autre appareil :

Lancez l’application « Localiser » sur un autre appareil compatible avec l’application « Localiser » (comme un autre iPhone ou un iPad).

Vous devez être connecté avec le même identifiant Apple que celui que vous avez utilisé pour configurer votre appareil verrouillé.

Sélectionnez l’iPhone verrouillé dans le menu.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Effacer cet appareil ».

Saisissez votre mot de passe Apple ID pour confirmer l’action.

Activez Siri en disant « Hey Siri » ou en cliquant sur le bouton Accueil :

Si vous avez un ancien iPhone, vous pouvez peut-être le déverrouiller sans code d’accès en utilisant Siri[.

Veuillez noter que ces méthodes peuvent ne pas fonctionner à 100% du temps et il se peut que vous deviez les essayer plusieurs fois pour réussir.

5. Contactez l’assistance Apple pour le déverrouiller

Si vous avez un iPhone verrouillé pour son propriétaire et que vous souhaitez le déverrouiller sans utiliser d’ordinateur, vous pouvez essayer de contacter l’assistance Apple pour obtenir de l’aide. Cependant, l’assistance Apple ne pourra peut-être pas déverrouiller directement le dispositif pour vous, car seul l’opérateur peut déverrouiller un iPhone. Voici les étapes que vous pouvez suivre :

Conactez votre opérateur : Votre opérateur est le seul à pouvoir déverrouiller votre iPhone. Contactez-les et demandez un déverrouillage. Après avoir soumis la demande, cela peut prendre quelques jours pour la compléter. Conactez l’assistance Apple : Si vous avez toujours besoin d’aide, vous pouvez commencer une demande de support auprès d’Apple. Vous aurez besoin de documents prouvant l’achat pour soumettre une demande de support. Vous pouvez soumettre une demande de support via la page de contact d’Apple. Supprimez le verrouillage d’activation sur le web : Si le dispositif est hors ligne, vous pouvez essayer de supprimer le verrouillage d’activation sur le web en vous rendant sur www.iCloud.com/find, en vous connectant avec votre identifiant Apple, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, et en entrant votre mot de passe. Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez supprimer d’iCloud, cliquez sur « Supprimer de l’compte » et suivez les étapes à l’écran pour saisir l’identifiant Apple et le mot de passe que vous avez utilisés pour configurer le dispositif ou le code d’accès de votre dispositif.

Veuillez noter que ces méthodes peuvent ne pas fonctionner à 100% du temps et il se peut que vous deviez les essayer plusieurs fois pour réussir.

Notre avis

Il peut être vraiment frustrant d’avoir un iPhone verrouillé pour son propriétaire. Cependant, il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour contourner cet obstacle. Malheureusement, la plupart de ces méthodes ne fonctionnent pas à 100% du temps et elles peuvent nécessiter des essais répétés. Néanmoins, AnyUnlock, un déverrouilleur de mot de passe iPhone tiers, est une trousse d’outils de déverrouillage iOS complète. Il fonctionne à 100% du temps et sa fiabilité est infaillible. Il peut aider les utilisateurs d’iPhone/iPad/iPod touch à déverrouiller les mots de passe oubliés, contourner les MDM, contourner le Verrouillage d’activation iCloud, déverrouiller l’identifiant Apple, supprimer le verrou SIM, etc.

