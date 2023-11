Mettre à jour Philips Hue : Voici comment obtenir de nouvelles fonctionnalités

Le fabricant Signify entretient sa plateforme d’éclairage intelligent Philips Hue de manière exemplaire. Même les ampoules de plus de 10 ans peuvent être facilement intégrées aux systèmes domotiques modernes avec Matter – les mises à jour des lampes, du pont Hue et de l’application smartphone le permettent. Ces mises à jour régulières apportent de nouvelles fonctionnalités et corrigent les erreurs. Cependant, le matériel et le logiciel ne se mettent pas toujours à jour automatiquement. Il peut donc être utile de donner un coup de main ou de vérifier si des mises à jour doivent être installées.

Mise à jour de l’application Hue

Le point central pour contrôler votre maison intelligente avec Philips Hue est l’application Hue. Vous devez également la maintenir à jour car Signify la met à jour le plus souvent. Les nouvelles versions ont apporté de nombreuses fonctionnalités par le passé, notamment de nouvelles scènes, des éléments plus intelligents pour le capteur de mouvement ou une meilleure synchronisation avec Spotify et Hue Entertainment.

Vous pouvez vérifier la version de l’application Hue dans les paramètres. (Capture d’écran)

Pour vérifier si votre application Hue est à jour, effectuez une mise à jour manuelle.

Mettre à jour l’application Hue sur iOS

Voici comment procéder pour mettre à jour l’application Hue sur votre iPhone ou iPad :

Ouvrez l’App Store sur votre iPhone et appuyez sur votre profil. Faites défiler vers le bas pour afficher les mises à jour et les nouveautés. Recherchez l’application Hue dans la liste. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur « Mettre à jour » à côté de l’application. Ou sélectionnez « Tout mettre à jour » pour mettre à jour toutes les applications installées.

Une fois l’installation terminée, l’application Hue sera prête à être utilisée, éventuellement avec de nouvelles fonctionnalités.

Mettre à jour l’application Hue sur Android

Si la mise à jour automatique de vos applications est désactivée sur votre smartphone ou votre tablette, vous devrez suivre ces étapes :

Ouvrez le Google Play Store et appuyez sur votre photo de profil en haut à droite. Accédez à « Gérer les applications et l’appareil » et attendez quelques secondes. Appuyez sur « Voir les détails » à côté de « Mises à jour disponibles » pour afficher toutes les applications qui nécessitent une mise à jour. Vous pouvez également sélectionner « Tout mettre à jour » directement. Faites défiler jusqu’à l’application Hue et appuyez sur « Mettre à jour ».

Vous trouverez la mise à jour dans le Play Store. (Capture d’écran) Vous pouvez également installer ou mettre à jour l’application sur d’autres appareils. (Capture d’écran)

Une fois téléchargée et installée, la dernière version de l’application Hue sera disponible.

Mise à jour du pont Hue

Le pont Hue ne reçoit pas de mises à jour hebdomadaires, mais plutôt lors de changements majeurs, comme le support de la norme domotique Matter – le centre de contrôle reçoit alors un nouveau logiciel. Signify publie régulièrement des informations sur les nouveautés sur le site web dédié.

Le pont Hue a reçu Matter à l’automne 2023. (Capture d’écran)

Voici comment procéder pour effectuer la mise à jour :

Ouvrez l’application Hue sur votre smartphone ou votre tablette et accédez aux « Paramètres » (en bas à droite). Faites défiler jusqu’à « Mise à jour du logiciel ». Si une mise à jour est disponible, cela sera indiqué à côté du pont Hue répertorié. Lancez la mise à jour et attendez un certain temps. Cela peut prendre jusqu’à 15 minutes ou plus. Votre pont Hue est maintenant à jour.

Le pont Hue doit-il être mis à jour ? (Capture d’écran) Vous trouverez la fonction de mise à jour dans l’application sous Paramètres. (Capture d’écran)

Si la fonction est désactivée, activez les mises à jour automatiques dans Paramètres -> Mise à jour du logiciel. Choisissez une heure où il est le plus probable que les lampes soient également allumées.

Mise à jour des lampes Hue

De nombreuses lampes Hue peuvent être mises à jour. Elles servent principalement à corriger les erreurs et les problèmes de stabilité ou de fiabilité. Dans le passé, de nouveaux effets ont également été ajoutés ou ont permis des scènes dynamiques. Les mises à jour sont souvent nécessaires lorsque vous achetez de nouvelles ampoules et les installez pour la première fois.

Dans l’application Hue, vous pouvez voir si votre lampe a été mise à jour. (Capture d’écran)

Procédure :

Allumez toutes les lampes Hue que vous souhaitez mettre à jour. Les lampes doivent être connectées au réseau électrique et les interrupteurs doivent être placés sur « on ». Une variation de la luminosité à 0 % est considérée comme « allumée ». Ouvrez l’application Hue sur votre appareil mobile et accédez aux « Paramètres » en bas à droite. Faites défiler jusqu’à « Mise à jour du logiciel ». Vérifiez les mises à jour disponibles pour vos lampes et lancez la mise à jour. Le processus peut prendre jusqu’à 15 minutes. Ne pas éteindre les lampes pendant cette période.

Il est également recommandé d’activer les mises à jour automatiques dans Paramètres -> Mise à jour du logiciel. Choisissez une heure où il est le plus probable que les lampes soient également allumées.

Autres conseils pour une mise à jour réussie

Pour éviter les erreurs, voici quelques informations et conseils supplémentaires sur les mises à jour Hue :

Le pont Hue reçoit une mise à jour presque tous les mois, prévoyez plusieurs (entre 0 et 6, selon les luminaires) mises à jour par an pour les lampes Hue. En revanche, l’application Hue a reçu 18 (!) mises à jour entre janvier et novembre 2023.

Pour minimiser les efforts, activez les mises à jour automatiques pour les lampes Hue et le pont.

Activez les mises à jour automatiques de l’application :

Sous Android, vous trouverez cette option dans Play Store -> Profil -> Paramètres -> Paramètres réseau -> Mise à jour automatique des applications.

Sous iOS : allez dans Paramètres -> App Store -> Mises à jour automatiques et activez la fonction.

Sous Android, vous trouverez cette option dans Play Store -> Profil -> Paramètres -> Paramètres réseau -> Mise à jour automatique des applications. Sous iOS : allez dans Paramètres -> App Store -> Mises à jour automatiques et activez la fonction. Signify n’offre officiellement aucune possibilité de mettre à jour les lampes ou le pont Hue hors ligne. Vous devez donc toujours avoir une connexion Internet active. Votre pont doit donc être connecté à votre routeur.



