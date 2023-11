Officiel : le OnePlus 12 sera lancé début du mois prochain

OnePlus se prépare pour son événement du 10e anniversaire le 4 du mois prochain. Dans le cadre de la célébration, la société a officiellement annoncé le lancement de son appareil phare, le OnePlus 12, qui fera ses débuts en Chine le 5 du mois prochain.

La révélation s’accompagne d’un aperçu du design du téléphone, mettant en valeur le téléphone dans différentes couleurs. Le OnePlus 12 sera disponible en noir classique et blanc, ainsi qu’en vert avec des motifs captivants.

Révélation du OnePlus 12 : Préparez-vous pour le prochain fleuron de OnePlus

Selon les images officielles, le OnePlus 12 est fourni avec l’inclusion de la marque ‘H’. Indiquant la poursuite du partenariat avec la célèbre marque d’appareils photo Hasselblad. Le dispositif de la caméra arrière révèle également un changement notable : le flash est désormais positionné à l’extérieur du cerceau de la caméra. Un changement par rapport aux designs précédents, comme le montrent les rendus officiels.

OnePlus a opéré un changement stratégique avec le placement du curseur d’alerte du côté gauche de l’appareil. Ce réglage sert un double objectif – introduire une nouvelle antenne intégrée et améliorer les performances du téléphone, notamment dans les scénarios de jeu.

OnePlus a déclaré :

Sur la base de tests internes, il a été déterminé que la position optimale des antennes de jeu se situe entre les index de l’utilisateur lorsque le téléphone est tenu en orientation paysage. Cependant, l’espace est actuellement occupé par le curseur d’alerte du OnePlus 11. En déplaçant le curseur d’alerte de l’autre côté du téléphone, de meilleures antennes de jeu peuvent être déployées sur le OnePlus 12. La repositionnement du curseur d’alerte présente un défi pour assurer une force de signal d’antenne optimale du même côté du téléphone. Pour résoudre ce problème, OnePlus utilise la technologie d’antenne ultra-compacte Full-band et la technologie d’intégration d’antenne du curseur d’alerte, une première dans l’industrie, pour minimiser au maximum l’espace occupé par le curseur d’alerte. Ainsi, un équilibre entre de meilleures performances de signal d’antenne et la présence du curseur d’alerte est réalisé sur le OnePlus 12. Selon les données des tests en laboratoire de OnePlus, le signal d’antenne de jeu peut être amélioré de 3 dB, avec une réduction de 15% de la latence de jeu.

L’attrait esthétique du OnePlus 12 s’étend au-delà de ses couleurs. Le téléphone utilise la technologie AG (anti-reflet) pour imprimer des textures complexes sur la surface en verre.

Caractéristiques et caractéristiques du OnePlus 12

Selon l’entreprise, sous le capot, le OnePlus 12 dispose de caractéristiques impressionnantes. Le téléphone sera doté du capteur Sony LYT-808, associé à une lentille téléobjectif périscopique OV64B de 64MP en 1/2 pouce offrant un zoom optique 3x. L’écran est une caractéristique remarquable, avec un écran « X1 Screen » 2K de BOE, offrant une luminosité allant jusqu’à 2600 nits. De plus, le téléphone intègre la puce Display P1 d’OPPO, première génération de moteur de qualité d’image développé en interne.

Aussi, du côté des performances, le OnePlus 12 est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec jusqu’à 24 Go de RAM, 1 To de stockage et une batterie robuste de 5400 mAh. Le téléphone est fourni avec une charge rapide filaire de 100W et une charge rapide sans fil de 50W.

De manière excitante, OnePlus n’a pas limité ses offres au OnePlus 12 seul. En effet, la société dévoilera également le OnePlus 12R et la prochaine itération de sa montre intelligente, la OnePlus Watch 2.

Pour les fans du monde entier qui attendent le OnePlus 12, la société a commencé à teaser son arrivée. Avec un lancement mondial prévu en janvier de l’année prochaine. Le OnePlus 12 promet d’être une excellente addition, repoussant les limites en termes de design, de capacités de l’appareil photo et de performances globales, réaffirmant l’engagement de OnePlus à proposer des smartphones innovants et de pointe.

Écran : écran incurvé AMOLED QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

RAM : 16 Go/24 Go

Stockage : 256 Go ou 512 Go UFS 4.0

Caméra arrière : principal de 64 MP + ultra grand-angle de 50 MP + téléobjectif de 50 MP

Caméra avant : 32 MP

Batterie : 5400 mAh avec charge rapide filaire de 100 W et charge sans fil de 50 W

Dimensions : 163 x 73,9 x 8,55 mm

Système d’exploitation : Android 14 avec OxygenOS 14

Fonctionnalités supplémentaires : capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, Face ID, NFC, WiFi 6E, Bluetooth 5.3

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :