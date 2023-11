Un graveur laser efficace et pas cher grâce au Black Friday ! Longer RAY5 10W

Alors que le Black Friday approche, nous sommes ravis de vous présenter deux offres exclusives de la part de Longer. Commençant à partir de 269 $, l’achat du graveur laser Longer RAY5 10W est plus attrayant que jamais. Le Longer RAY5 10W se distingue par son exceptionnelle capacité de gravure, ses nombreuses garanties de sécurité et son expérience de gravure confortable et pratique. Découvrons-le en détails.

Le Longer RAY5 10W disponible avec de belles remises

Longer vous offre deux options de remise pour obtenir ce graveur laser vraiment pas cher pour ce Black Friday :

Option 1 : Achetez le RAY5 10W et bénéficiez d’un code de réduction exclusif. Utilisez le code R10HWA et économisez 50 euros sur votre achat. Cliquez ➡️ ici

: Achetez le RAY5 10W et bénéficiez d’un code de réduction exclusif. Utilisez le code et économisez 50 euros sur votre achat. Cliquez ➡️ Option 2: Achetez le RAY5 10W en combo avec l’accessoire Air Assist (au prix initial de 90 dollars) pour un prix fixe de 349 dollars. Cliquez ➡️ ici

Les caractéristiques intéressantes du graveur laser Longer RAY5 10W

Une Gravure de Pointe

Le Longer RAY5 10W se distingue avant tout par sa capacité de gravure remarquable. Son module de puissance lumineuse de 10W est capable de découper du bois massif jusqu’à 20 mm d’épaisseur et de l’acrylique jusqu’à 30 mm, grâce à sa technologie de faisceau double. Sa longue focalisation de 50mm renforce encore sa puissance et son polyvalence.

Côté précision, le RAY5 10W adopte la toute dernière technologie de compression de spot laser. Le spot laser est aussi précis que 0.0036mm², soit deux fois plus fin que les lasers ordinaires. Cela se traduit par une gravure plus précise et moins de marques de brûlure. La vitesse d’engravure atteint jusqu’à 10000mm/min, plus rapide et plus puissant grâce à la puce ESP32 qui tourne à 240 MHz.

De plus, le RAY5 10W est conçu pour une gravure anti-vibrations. Sa structure stable permet une gravure de qualité même à vitesse maximale. Les lignes sont lisses et claires, générant moins de dents de scie.

Une Expérience de Gravure Exceptionnelle

Le Longer RAY5 10W offre une expérience de gravure agréable et pratique. Son écran tactile de 3,5 pouces facilite la réalisation de divers projets DIY. Vous pouvez transférer les données via Wi-Fi, câble USB ou une carte TF de grande capacité pour une utilisation hors ligne.

Le RAY5 10W présente une large compatibilité logicielle, compatible avec divers logiciels de gravure matures tels que LaserGRBL, LightBurn et il prend en charge les systèmes d’exploitation Windows 7+, macOS, Linux. Les formats de fichiers de gravure comprennent JPG, PNG, BMP, G-code, GIF, SVG, NC, GC, etc.

Avec une grande surface de gravure de 400*400mm, le RAY5 10W permet facilement de réaliser des œuvres de décoration de grande taille. Des accessoires à assistance par air sont également disponibles. Il suffit de connecter une pompe à air externe pour aider à diminuer l’adhérence des particules de fumée générées lors du processus de gravure, résulter en des lignes de découpe et de gravure plus nettes.

Sécurité Renforcée

Votre sécurité est une priorité pour la machine de gravure Longer RAY5 10W. Elle est dotée de multiples fonctionnalités de sécurité :

Détecteur de flamme et alarme sonore : Si la machine détecte une flamme pendant la gravure, elle s’arrête automatiquement et déclenche un bip sonore. Protection contre l’immobilité : Si le module laser reste inactif pendant plus de 15 secondes, le laser s’éteint automatiquement. Couvercle en acrylique ignifuge : La machine est dotée d’un couvercle de protection laser récent, conçu pour prévenir rapidement toute combustion. Protection contre les décalages d’inclinaison : Un capteur G intégré à la carte mère détecte tout déplacement ou inclinaison de la machine, déclenchant alors son arrêt automatique pour assurer votre sécurité.

À propos de Longer

Longer3d.shop est une boutique en ligne spécialisée dans la vente d’imprimantes 3D, de graveurs laser, de filaments, de résines et d’accessoires. En proposant une livraison gratuite dans l’Union Européenne, avec une expédition réalisée sous trois jours ouvrés, Longer se positionne comme une référence du marché. L’entreprise offre également la possibilité d’échanger ou de se faire rembourser dans un délai de 15 jours. Les paiements sécurisés se font via PayPal et il est possible de régler en plusieurs fois grâce à l’option de paiement par acomptes avec Klarna. En tant que magasin officiel de Longer, vous bénéficiez également d’une garantie de 12 mois sur tous les principaux produits.