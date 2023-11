Le télescope Kepler de la NASA a découvert un système planétaire rare avec 7 planètes

L’analyse des données compilées par le télescope spatial Kepler de la NASA, désormais retiré de service, a permis aux astronomes de découvrir l’existence d’un système de sept planètes, plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune. Ce système a été nommé Kepler-385 par les scientifiques. Cette découverte marque l’un des rares systèmes planétaires trouvés qui compte plus de six planètes vérifiées ou candidates.

La découverte de Kepler-385 est excitante car elle fait partie d’une niche très spécifique parmi les systèmes que nous avons découverts jusqu’à présent. De plus, parce que le télescope spatial Kepler de la NASA, désormais retiré de service, l’a découvert, cela prouve que même les données les plus anciennes peuvent révéler plus d’informations si nous les analysons rétrospectivement.

Le Kepler-385 récemment découvert comprend une étoile similaire au Soleil en son centre, qui est 10% plus grande et 5% plus chaude que l’étoile de notre propre système solaire. Les deux planètes internes sont plus grandes que la Terre, et les scientifiques estiment qu’elles sont toutes deux rocheuses et peuvent même avoir des atmosphères fines, qui sont estimées être deux fois plus grandes que celle de la Terre.

Les deux planètes internes devraient également être entourées d’atmosphères épaisses, selon la NASA. La capacité des données à décrire les propriétés des planètes trouvées dans le Kepler-385 est un témoignage de la qualité du dernier catalogue d’exoplanètes découvert par Kepler. La découverte de ce système n’a été possible que grâce aux informations précises fournies par les catalogues finaux de Kepler.

La découverte du Kepler-385 a également révélé que les planètes ont tendance à avoir des orbites plus circulaires – similaires à celles de notre système solaire – lorsqu’il y a plus de deux planètes en orbite autour d’une étoile. Bien que les observations primaires de Kepler aient pris fin en 2013, la NASA a poursuivi son exploration de l’univers avec une mission étendue, connue sous le nom de K2, qui s’est achevée en 2018. Maintenant, les données collectées par Kepler continuent de révéler plus d’informations sur notre univers, y compris l’existence de ce système planétaire rare.

Cela nous offre non seulement une meilleure vision du nombre de mondes qui existent au-delà de notre petite parcelle de l’univers, mais cela nous donne également une image plus détaillée de l’apparence de ces planètes et de leurs systèmes planétaires, ce qui est exceptionnellement excitant. La NASA a également créé une sonification des données du système planétaire, que nous avons incluse ci-dessus. C’est vraiment agréable à écouter, surtout après avoir écouté le son d’un trou noir.

Le télescope spatial Kepler était un observatoire spatial conçu par la NASA qui a recherché des planètes habitables en dehors du système solaire pendant neuf ans et demi. À cette fin, la sonde a observé les 100 000 étoiles les plus brillantes du ciel afin de détecter toute occultation périodique d’une étoile par l’une de ses planètes.

Au total, Kepler a été responsable de la découverte de 2 720 exoplanètes. Le 30 octobre 2018, la NASA a annoncé la retraite de la sonde en raison de l’épuisement de son système de contrôle des réactions, et la mission a été considérée comme terminée.